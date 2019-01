Bocsánatkérést és a Jobbiktól való elhatárolódást várnak

2019. JANUÁR 21., HÉTFÕ JOGOSAN LÉPTEK FEL AZ MTVA ÕREI AZOK ELLEN AZ ELLENZÉKI KÉPVISELÕK ELLEN, AKIK DEC. 16-ÁN ÉS 17-ÉN BE AKARTÁK OLVASTATNI ÖTPONTOS KÖVETELÉSÜKET KNYF. A KÖZPONTI NYOMOZÓ FÕÜGYÉSZSÉG NYOMOZÁST RENDELT EL ISMERETLEN TETTES ELLEN KÖZÉRDEKÛ ÜZEM MEGZAVARÁSA ÉS MÁS BÛNCSELEKMÉNYEK MIATT. FEBRUÁR 4-ÉN HIRDET ÍTÉLETET A GYÕRI TÖRVÉNYSZÉK A VÖRÖSISZAPPER MEGISMÉTELT ELSÕFOKÚ ELJÁRÁSÁBAN. A MAI TÁRGYALÁSON AZ UTOLSÓ SZÓ JOGÁN FELSZÓLALÓ VÁDLOTTAK MINDEGYIKE ÁRTATLANNAK VALLOTTA MAGÁT. HANDÓ TÜNDE: A XXI. SZÁZADBAN A BÍRÓSÁG CSAK AKKOR TUDJA MEGÁLLNI A HELYÉT, HA HASZNÁLJA A TECHNOLÓGIAI ÚJÍTÁSOKAT. ALAPJOGOKÉRT KÖZPONT: BRÜSSZEL A BEVÁNDORLÁSPÁRTI CIVILEKET FIZETNÉ AZÉRT, HOGY HIBÁT TALÁLJANAK A JOGÁLLAMISÁGBAN. TUZSON BENCE: A KORMÁNY ARRA TÖREKSZIK, HOGY CSÖKKENJEN AZ ÁLLAMPOLGÁROK ELINTÉZENDÕ ÜGYEINEK SZÁMA, ÉS EMELKEDJEN AZ ÜGYINTÉZÉS SZÍNVONALA. ORFK: A MAGYAR RENDÕRSÉG IS CSATLAKOZOTT AZ EUROPOL PÉNZMOSÁS ELLENI AKCIÓJÁHOZ. FÉLPÁLYÁS ÚTLEZÁRÁSSAL TILTAKOZNAK PÉCSETT ELLENZÉKI PÁRTOK ÉS SZAKSZERVEZETEK A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MÓDOSÍTÁSA MIATT. HORVÁTH CSABA MSZP-S FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLT A BUDAPESTIEK ÉS A NEKIK FONTOS ÉRTÉKEK KÉPVISELETÉT ÍGÉRTE A BALOLDALI ELÕVÁLASZTÁSI JELÖLTVITÁN. KARÁCSONY GERGELY (PÁRBESZÉD) SZERINT Õ A LEGESÉLYESEBB JELÖLT TARLÓS ISTVÁN ELLEN, EZÉRT SZAVAZZANAK RÁ A BUDAPESTIEK. DEUTSCH TAMÁS: AZ EU MEG AKARJA BÜNTETNI AZOKAT AZ ORSZÁGOKAT, AMELYEK NEM FOGADNAK BE MIGRÁNSOKAT. EGYETLEN ORSZÁG SEM AKARJA BEFOGADNI A TERRORIZMUSÉRT ELÍTÉLT AHMED H.-T ORIGO. DÖMÖTÖR CSABA: AHMED H. ÜGYE EGY SZIMBÓLUM, FELFEDI A BEVÁNDORLÁST TÁMOGATÓ HÁLÓZAT MÛKÖDÉSÉT KOSSUTH RÁDIÓ. BENKÕ TIBOR: A MAGYAR GAZDASÁG ERÕSÖDÉSÉVEL A HONVÉDELEMRE IS TÖBB PÉNZ JUTOTT. MEGKEZDÕDÖTT A NAGY-BRITANNIÁBAN ÉLÕ KÜLFÖLDI UNIÓS POLGÁROK TOVÁBBI TARTÓZKODÁSÁNAK LEHETÕVÉ TÉTELÉT CÉLZÓ ENGEDÉLYEZÉSI RENDSZER PRÓBÁJA. A NAGY-BRITANNIÁBAN ÉLÕ 3,2 MILLIÓ KÜLFÖLDI UNIÓS ÁLLAMPOLGÁRNAK A BREXIT UTÁN LETELEPEDETT STÁTUSÉRT KELL FOLYAMODNIUK. MA ISMERTETI ÚJ JAVASLATÁT A BREXIT KÖRÜLI PATTHELYZET FELOLDÁSÁRA THERESA MAY. A BRIT KORMÁNYFÕ KÉTOLDALÚ EGYEZMÉNYT AJÁNL ÍRORSZÁGNAK AZ ÍR-ÉSZAKÍR HATÁRELLENÕRZÉS ÚJBÓLI BEVEZETÉSÉNEK ELKERÜLÉSÉRE SUNDAY TIMES. SALVINI: A FÖLDKÖZI-TENGEREN BAJBA JUTOTT 393 MIGRÁNST SZÁLLÍTOTTAK VISSZA LÍBIÁBA A HÉTVÉGÉN. AZ ELN BALOLDALI KOMMUNISTA GERILLASZERVEZET VÁLLALTA MAGÁRA A 20 HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELÕ BOGOTÁI ROBBANTÁSOS MERÉNYLET ELKÖVETÉSÉT. JANUÁR 30-ÁN ÚJABB, MAGYARORSZÁGOT ÉRINTÕ VITÁT TARTANAK AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN. HIDVÉGHI BALÁZS FIDESZ-KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓ: BRÜSSZEL ÉS A SOROS-SZERVEZETEK KORLÁTOZNI AKARJÁK A TAGÁLLAMOK ÖNÁLLÓSÁGÁT. AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KÖZÖS LISTÁT JAVASOL AZ EP-VÁLASZTÁSRA. MACEDÓNIÁBAN A LEVEGÕ RENDKÍVÜLI SZENNYEZETTSÉGE MIATT VASÁRNAP 3 NAPPAL MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A TÉLI ISKOLAI SZÜNETET. 85-RE NÕTT A MEXIKÓI ÜZEMANYAG-VEZETÉKNÉL BEKÖVETKEZETT ROBBANÁS HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA. TRUMP ÁTMENETI VÉDELMET AJÁNLOTT BIZONYOS MIGRÁNSOKNAK A RÉSZLEGES KORMÁNYZATI LEÁLLÁS FELOLDÁSA ÉRDEKÉBEN. NANCY PELOSI AMERIKAI DEMOKRATA HÁZELNÖK "ELEVE ESÉLYTELENKÉNT" UTASÍTOTTA VISSZA TRUMP ELNÖK JAVASLATÁT. DONALD TRUMP TWITTER-ÜZENETBEN BÍRÁLTA NANCY PELOSI HÁZELNÖKÖT A KOMPROMISSZUMOS JAVASLAT ELUTASÍTÁSÁÉRT. MATTEO SALVINI: OLASZORSZÁG TOVÁBBRA SEM NYITJA MEG KAPUIT A MIGRÁNSOK ELÕTT. A KÓRHÁZBAN ELHUNYT AZ EGYIK SÉRÜLT, ÍGY 4-RE EMELKEDETT AZ M3-ASON REGGEL TÖRTÉNT TÖMEGBALESET HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA. EGY ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLTET AZ INTENZÍV OSZTÁLYON KEZELNEK, KETTEN SÚLYOS, NÉGYEN KÖZTÜK EGY CSECSEMÕ KÖNNYÛ SÉRÜLÉSEKET SZENVEDTEK. KÉT KAMION ÜTKÖZÖTT AZ M30-ASON HEJÕKERESZTÚRNÁL, NEM SÉRÜLT MEG SENKI. KERÍTÉSNEK ÜTKÖZÖTT EGY BUSZ ÉJJEL KOCSORDON, A BALESETBEN NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK. ÉLETÉNEK 75. ÉVÉBEN, HOSSZÚ BETEGSÉG UTÁN, BUDAPESTI OTTHONÁBAN ELHUNYT ANDY VAJNA - KÖZÖLTE A MAGYAR NEMZETI FILMALAP VASÁRNAP.