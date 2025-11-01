Bocsánatkérésre szólította fel a Pintér Béla-féle darab alkotóit a miniszter + videó

Megosztás itt:

Ez nem kultúra – így reagált a Monitor című műsorunkban a kulturális és innovációs miniszter Pintér Béla Kabuki című darabjára, amelyben a Terror Múzeum igazgatóját megszemélyesítő karaktert a színpadon botokkal agyonverik. Hankó Balázs szerint az alkotók nem vették egyáltalán figyelembe az emberi méltóságot, és az lenne a minimum, hogy bocsánatot kérnek.

Egy ládába zárják és bottal verik agyon a Schmidt Máriát megszemélyesítő karaktert Pintér Béla Kabuki című darabjában. A Mandiner információi szerint a budapesti Átrium színházban futó előadáson a Schanda Vera nevű, a Terror Háza Múzeum igazgatójára hasonlító szerepelőt egy férfiszínész alakítja, ezzel adva további nyomatékot egy hamis torzításhoz.