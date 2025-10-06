Bocsánatkérés helyett önmagát kezdte mentegetni Aranyosi Péter miután megrángatta a Patrióta riporterét + videó

Megosztás itt:

Agresszívan megrángatta a Patrióta riporterét Aranyosi Péter. Magyar Péter humoristája azt követően vált erőszakossá, hogy az újságíró szembesítette korábbi kijelentéseivel.

Aranyosi Péternek nem ez az első botrányos megnyilvánulása. Májusban azzal vált hírhedté, hogy a Partizánnak adott interjúban dakotának és tetvesnek nevezte a cigány kisebbséget.

Aranyosi Péter közösségi oldalán bocsánatkérés helyett magyarázkodásba kezdett. Azt állította azért lökte el a riportert mert az a lábára lépett. És különben is pisilnie kellett.