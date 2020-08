BKK: Elindult a Lánchíd felújításáról szóló közbeszerzés

15 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4746-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 605 fő, 3527-en már meggyógyultak. Saját felelősségéről tereli el a figyelmet Karácsony Gergely - írja a Magyar Nemzet. A főpolgármester közösségi oldalán azt bizonygatja, hogy Budapest felkészült a koronavírus-járvány újabb hullámának kezelésére. Több személy is mulaszthatott a Pesti úti Idősotthonban történt halálesetekkel kapcsolatban – jelentette ki Magyarország élőben című műsorunkban az egyik elhunyt személy családjának ügyvédje. Futó Barnabás szerint azt lehet feltételezni, hogy az intézmény egészségügyi dolgozói a lecsökkentett dolgozói létszám miatt nem voltak képesek feladataik ellátására, így a fenntartó, vagy a fővárosi önkormányzat kerülhet felelősségre vonás alá. Nem sikerült lezárni a gödi ügyet - ezt mondta Fekete-Győr András az ATV-ben, azt követően, hogy négyszemközti megbeszélést folytatott Gyurcsány Ferenccel. A Momentum elnöke szerint a találkozó konstruktív volt és a saját politikusai a maguk részéről végre is hajtották az egyezség rájuk vonatkozó részét, azonban a DK három gödi képviselője nem engedelmeskedett a felszólításnak. A gödi ellenzéki belháború kapcsán a Momentum Mozgalom felszólította a Demokratikus Koalíciót, a Jobbikot és az LMP-t, hogy azonnal zárják ki soraikból azokat a képviselőket, akik elárulták az ellenzéki összefogást. A Momentum közleményében azt írja: megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy a DK, az LMP és a Jobbik gödi képviselői nem mutatnak semmiféle együttműködési készséget, és nem hajlandók megfelelni saját pártvezetőik kéréseinek. A városi költségvetés terhére utazott a horvát tengerpartra Gödöllő baloldali polgármestere - írja az origo. Gémesi György és tanácsadója, L.Péterfi Csaba egy kiállítás miatt látogatott külföldre. Te tudod ki az a Feri? – ezzel a címmel indított kampányt a Fidelitas - közölte a párt elnöke Balatonlellén. Illés Boglárka úgy fogalmazott: a balliktól a lila ügynökpártig minden ellenzéki emlékezetkiesésben szenved, ezért a mostani fiatalok figyelmét rá akarják irányítani arra, hogy mi történt másfél évtizeddel ezelőtt. Beigazolódott az, amire az erzsébetvárosi önkormányzat figyelmeztette Niedermüller Péter polgármestert a forgalmi rend megváltoztatásával kapcsolatban - így kommentálta Veres Zoltán a 7. kerületben kialakult káoszt Magyarország élőben című műsorunkban. A Fidesz erzsébetvárosi önkormányzati képviselője szerint a változtatások nyomán a kerület autós közlekedése egy megfejthetetlen kirakóssá változott át. Mintegy 625 millió forint európai uniós támogatásból bővíti kerékpárút-hálózatát Győr. KSH: Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 3,8 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. Az elmúlt egy évben az élelmiszerek és a szeszes italok, dohányáruk ára emelkedett jelentős mértékben. A koronavírus-válság enyhítését célzó Gazdaságvédelmi akcióterv keretében meghirdetett munkahelyvédelmi bértámogatás és kutatás-fejlesztés innováció bértámogatás eddig közel 15 ezer vállalkozást segített abban, hogy megtartsák a munkavállalókat. Hamarosan eljuttatják az iskolákhoz azt a részletes járványügyi intézkedési protokollt, amelyet a tanév kezdéséhez készítenek - ezt közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Magyar Nemzettel. A kormány célja, hogy a szakképzésben és a felnőttképzésben tanulók is ugyanolyan segítséget kapjanak az államtól, mint amilyet a felnőttoktatásban tanulók - jelentette ki a Diákhitel Központ vezérigazgatója Magyarország élőben című műsorunkban. Magyar Péter közölte: a kormány által bevezetett új képzési hitel azokat a felnőtteket segíti a továbbtanulásban, akiket eddig a forráshiány tartott vissza. Több mint negyven ember megsérült a rendfenntartó erőkkel történt összecsapásokban a libanoni fővárosban, Bejrútban. Libanoni biztonsági tisztségviselők júliusban figyelmeztették libanoni vezetőket arról, hogy 2750 kilogramm ammónium-nitrátot tárolnak a bejrúti kikötő egyik raktárában, ami biztonsági kockázatot jelent, és berobbanása romba döntheti a fővárost. Molotov-koktélokkal támadtak a rendőrökre Minszkben, miután Fehéroroszországban folytatódtak az elnökválasztás utáni tiltakozások. A vasárnapi elnökválasztáson Lukasenko hatalmas győzelmet aratott. Szvjatlana Cihanouszkaja ellenzéki elnökjelölt elhagyta Fehéroroszországot, és Litvániában tartózkodik - írta Linas Linkevicius litván külügyminiszter a Twitteren, hangsúlyozva, hogy Cihanouszkaja Litvániában biztonságban van. Meghaladta a 20 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon. A halálos áldozatok száma 734 803, a gyógyultaké 12 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Továbbra sem lassul a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, ismét több mint 1100 új beteget regisztráltak, az azonosított fertőzöttek száma immár meghaladta a 83 ezret. Romániában újabb 1215 embernél mutatták ki az utóbbi napon a koronavírust, ezzel meghaladta a 30 ezret az ismert aktív fertőzöttek száma. Engedélyezte a száz főnél nem tömegesebb szabadtéri, és ötven főnél nem nagyobb zárttéri politikai rendezvények megtartását a montenegrói válságstáb, ezzel segítve a pártok kampányát az augusztus 30-i parlamenti választások előtt. Vlagyimir Putyin elnök bejelentette a Covid-19 koronavírus elleni első orosz vakcina hivatalos bejegyzését. Franciaországban az elmúlt 24 órában 785 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. Négy új koronavírus-fertőzést regisztráltak Új-Zélandon, több mint száz nap óta ezek az első, közösségen belüli fertőzések. Kína a jövő héttől enyhíti a beutazási tilalmat egyes európai országok állampolgáraival szemben, lehetőséget nyújtva a kínai tartózkodási engedéllyel rendelkezők visszatérésére. Izrael határozatlan időre lezárta a gázai áruforgalmi átkelőhelyet Kerem Salomnál a gyújtó léggömbök újbóli megjelenése miatt - jelentette a Háárec című újság hírportálja. Tíz-tíz év börtönbüntetésre ítéltek két iráni állampolgárt az iszlám köztársaságban, mert a vád szerint külföldi titkosszolgálatoknak kémkedtek. Mike Pence amerikai alelnök és Mike Pompeo külügyminiszter is aggodalmát fejezte ki hétfőn Jimmy Lai hongkongi médiamogul őrizetbe vétele miatt. Lövöldözés történt a Fehér Háznál, amelyben éppen az amerikai elnök tartott sajtókonferenciát. Donald Trumpot kimenekítették a teremből. Egy 51 éves férfit lőttek le, miután azzal fenyegetőzött, hogy fegyver van nála, amit használni fog. Tömeges fosztogatás volt Chicagóban, amely órákon át tartó lövöldözésbe torkollott, több mint száz embert vettek őrizetbe. Felszámolták egy kokainlaboratóriumot Hollandiában. A laboratórium napi 150-200 kilogramm kokain előállítására volt képes, 17 embert őrizetbe vettek. Elfogtak egy ukrán embercsempészt a rendőrök, a férfi négy illegális migránssal az autójában tartott Ausztria felé. Új, életveszélyes hatóanyagú dizájnerdrog jelent meg a magyar kábítószerpiacon, amely a jelenlegi információk szerint már tizenegy ember haláláért felelős – közölte a rendőrség. A felhőszakadás veszélye miatt másodfokú riasztásokat adott ki több dunántúli járásra az Országos Meteorológiai Szolgálat. A Főtáv Zrt. folytatja a felkészülést a következő fűtési szezonra és folyamatosan végzi a távfűtési rendszer karbantartását, ezért szerdán Észak-Buda sok lakásában nem lesz meleg víz. Szeptember 4. és 6. között a horvátországi Zadarban rendezik meg a férfi kézilabda SEHA Liga négyes döntőjét. Az első, gyenesdiási előfutammal vasárnap kezdődik meg a Nemzeti Vágta idei versenysorozata, a döntő a tervek szerint október 10-11-én lesz a budapesti Hősök terén. Budapesten, a Szusza Ferenc Stadionban vívja Bajnokok Ligája-selejtezőjét az ír Dundalk és a szlovén NK Celje labdarúgócsapata.