Biztosítani kell a védekezéshez szükséges eszközöket

Magyarország bármilyen összevetésben a járványkezelésből kiválóan vizsgázott - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere a Kossuth Rádióban. Kásler Miklós elmondta: Ezt megerősítik a nemzetközi, szakmai dolgozatok is. A miniszter hozzátette: egy amerikai tévétársaság még időpontot is kért, hogy megkérdezze Magyarország hogyan szerepelt ilyen sikeresen. Biztosítani kell az ellátást az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközökkel - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videoüzenetében. Újabb 18 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4008 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 1 idős, krónikus beteg. Ezzel 546 főre emelkedett az elhunytak száma, 2279-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1183 fő. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 386 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen. Pert indít a Pesti úti idősotthon fenntartója, vagyis a fővárosi önkormányzat ellen az egyik elhunyt idős nő fia. A Hír Tv-nek azt mondta: feleségével együtt nem tudnak belenyugodni a sok szörnyűségbe, amit az intézményben tettek hozzátartozójukkal. A nemzeti konzultációk sorozata arról szól, hogy egyetértve a magyar emberekkel, olyan politikát, olyan intézkedéseket és jövőképet kell vázolni, amely találkozik az emberek jövőről alkotott elképzeléseivel – közölte Kovács Zoltán a Kossuth Rádióban. A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár hangsúlyozta: ez a záloga annak, hogy közösen tudjunk tenni, közösen tudjunk működni annak érdekében, hogy amikor valamit eldöntünk, akkor azt végre is lehessen hajtani. Nem tudta értelmezni a kormányrendeletet, ezért a többi kerülettel ellentétben nem tette ingyenessé a vendéglátóhelyek számára a közterület-használatot a DK-s Niedermüller Péter vezette erzsébetvárosi önkormányzat - tudta meg a Hír Televízió. A magyarság jobb állapotban van ma, mint 100 év óta bármikor - mondta Trianon évfordulója kapcsán a Bayer show-ban a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója. Békés Márton szerint ehhez kellett egy nagyon hatékony és nagyon konzekvensen végrehajtott kormányzati cselekvés, de kellett egy lelki változás is a magyar emberekben. Ujhelyi István javaslatai minden korábbi, a Magyarországnak járó uniós fejlesztési forrásokat durván megnyirbáló ellenzéki kezdeményezésnél radikálisabban csökkentenék a magyaroknak járó uniós támogatásokat - mondta Deutsch Tamás. Három cégből kettő élt a társaságiadó-bevallás és befizetés halasztási lehetőségével: míg tavaly a június 3-iki határidőig 317 ezer cég vallotta be a társasági adót, idén csak 117 ezer – tájékoztat Izer Norbert, a adóügyekért felelős államtitkár. Németországban a járványkezelés eredményesnek bizonyult, ez pedig megadja a lehetőséget arra, hogy a kormány megszüntesse a személyforgalomra vonatkozó korlátozásokat - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Világszerte 6 896 179 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 399 785, a gyógyultaké pedig 3 087 315 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Ukrajnában a hétvégén sem lassult számottevően a koronavírus-fertőzés terjedése, egy nap alatt 485 új fertőzöttet azonosítottak, az előző napon pedig 550-et, így számuk mostanra elérte a 26 999-et. Míg Észak-Macedóniában korábban nem látott mértékben nő a naponta regisztrált új koronavírus-fertőzöttek száma, a Nyugat-Balkán többi országában egyre többen gyógyulnak meg, és a napi fertőzöttek száma is elenyésző. Spanyolországban meghaladta a 241 ezret a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. Hétfőtől kéthetes karanténba kell vonulniuk a külföldről Nagy-Britanniába érkezőknek. Az intézkedés célja annak megakadályozása, hogy a visszavonulóban lévő nagy-britanniai koronavírus-járvány a külföldről behurcolt fertőzések miatt ismét fellángoljon. Kína „globális közkinccsé” tenné az új típusú koronavírus elleni oltóanyagot, amikor a vakcina sikeres kutatást és klinikai teszteket követően készen áll majd az alkalmazásra - jelentette ki Vang Cse-kang kínai tudományos és technológiai miniszter. A koronavírus-járvány miatt bevezetett karantén „radikális” könnyítéséről tesz bejelentést hétfőn Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester. A koronavírus-járvány elleni szabályok megszegése miatt féléves eltiltást kapott a kínai U19-es válogatott hat labdarúgója. Málta ideiglenesen befogad mintegy négyszáz migránst, akiket a koronavírus járványa miatt kirándulóhajókon helyeztek el a kötelező karantén idejére - közölte a vallettai vezetés. Ezrek tüntettek szombaton Washingtonban a rendőri brutalitás elleni tiltakozáshullám kilencedik napján, amit George Floyd május végi meggyilkolása váltott ki az Egyesült Államokban. Rendbontás és erőszak miatt őrizetbe vettek csaknem 100 embert Berlinben szombat este egy tömegtüntetés után, amelyet a rasszizmus és a rendőri brutalitás ellen tartottak az Egyesült Államokban kibontakozott tiltakozáshullámhoz kapcsolódva. Soros György közleményben tagadja, hogy ő fizetné az amerikai tüntetőket. Az internetes közösségi médiában terjedt el annak a híre, hogy a Nyílt Társadalom Alapítvány fizet a magukat antirasszistának valló és olykor zavargásokat provokáló tüntetőknek. Azonosítatlan repülőgépek légicsapásokat mértek Irán-barát milicisták kelet-szíriai hadállásai ellen, és legkevesebb 12 fegyveres halálát okozták. Több ezer izraeli tiltakozott szombaton Tel-Avivban az ellen, hogy a zsidó állam bekebelezze Ciszjordánia zsidó telepesek lakta részeit és a Jordán völgyét. Összecsapásokba torkollt a kormányellenes tiltakozás Libanon fővárosában, a tüntetők összetűztek a Hezbollah radikális síita mozgalom támogatóival. Új líbiai béketervet mutatott be Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök, miután az általa támogatott Halífa Haftar erői a héten kiszorultak a líbiai főváros, Tripoli térségéből; Tripoli azonnal elutasította a kairói kezdeményezést. Megállapodtak az olajkitermelés napi közel tízmillió hordós csökkentésének július végéig történő meghosszabbításáról az OPEC+ közösségben részt vevő olajtermelő országok. Sínekre dőlt, égő fának hajtott egy Intercity vonat Wuppertalban, a szerelvény mintegy 150 utasát evakuálni kellett - közölte a német szövetségi rendőrség szóvivője. Droglabort számolt fel a rendőrség a Fejér megyei Tordason. A rendőrök egy családi házból állítottak elő egy szerb és két magyar állampolgárt, akiket jelentős mennyiségű kábítószerrel történő kereskedelemmel gyanúsítanak. Elszállították és megsemmisítették a tűzszerészek azt a szovjet gyártmányú repesz-aknavető gránátot, amelyet Baján egy társasház kertjében találtak. Biztossá vált, hogy a sereghajtó Kaposvári Rákóczi FC kiesik a labdarúgó OTP Bank Ligából, miután a Paksi FC 2:0-ra nyert a Mezőkövesd otthonában a 27. fordulóban. A MOL Fehérvár FC 2:0-ra legyőzte a vendég Kisvárdát a labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójában. Kondás Elemér vette át Vitelki Zoltántól a labdarúgó OTP Bank Ligában a kiesés elkerüléséért küzdő Debrecen vezetőedzői posztját. Jövő áprilisban rendezik meg a tollaslabdázók ez évre tervezett ukrajnai Európa-bajnokságát.