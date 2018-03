Biztos, hogy a Rogán-féle program révén érkezett a szír diktátor pénzembere

Biztos, hogy a Rogán Antal-féle letelepedési kötvényekkel jutott Magyarországra a szír diktátor pénzembere – közölte Demeter Márta. Az LMP képviselőjét személyesen a bevándorlási hivatal vezetője tájékoztatta arról, hogy Atiya Khoury 2017-ben kapta meg a letelepedési engedélyt, azt azonban nem engedték meg az ellenzéki politikusnak, hogy az iratokba is betekintsen.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A 444.hu és a Direkt36 oknyomozó portál írta meg, hogy Bassár-el Asszád finanszírozója mellett egy másik szír bűnöző is letelepedhetett Magyarországon. Ő azonban, mint kiderült, évtizedek óta az országban tartózkodik, letelepedési engedélyt pedig 2010-ben kapott. Ő egy fegyver- és kábítószer kereskedő banda tagja, tavaly fogta el a terrorelhárítás, pesterzsébeti házából több mint 140 millió forint készpénzt, és 3 kiló arany ékszert is lefoglaltak. A bevándorlási hivatal egyikük tartózkodási engedélyének felülvizsgálatát sem tervezi, Demeter Márta szerint.

„A magyar állami szervek is közreműködnek abban, hogy bűnözők jöhetnek be Magyarországra, és hogy bűnözőket takargatnak. Perre fogunk menni egyébként az adatokért, és az iratbetekintés miatt is. A mai nemzetbiztonsági bizottsági ülésen sem kaptunk az érintett szervektől semmiféle tájékoztatást, éppen ezért beperelem a bevándorlási hivatalt, az Alkotmányvédelmi Hivatalt, az Információs Hivatalt, az ORFK-t, a Belügyminisztériumot, valamint a Terrorelhárítási Központot is. Mert úgy tűnik, hogy semmilyen más módja nincs már, hogy érvényesítsük képviselőként az ellenőrzési jogosítványunkat. Ezt képviselőként meg kell tegyük Magyarország biztonsága érdekében is” – emelte ki a politikus.