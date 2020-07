Biztonságosak a hazai húsüzemek

Európa visszavonulóban van, az elmúlt több mint 20 évben válságról válságra haladt az unió - mondta a miniszterelnök a Polgári Magyarországért Alapítvány konferenciáján. Orbán Viktor közölte: probléma, hogy minden válságot másként kezeltek Nyugat- és Közép-Európában. Fontos, hogy a kontinensen elsősorban a belső problémákra koncentráljanak. Nemcsak az életszínvonal, hanem a politikai erő tekintetében is erősebbé kell válnia az EU-nak - erről tárgyalt a magyar, a szerb és a szlovén kormányfő Francoise Xavier Bellamy francia EP-épviselővel az Európa Cenzúrázatlanul videókonferencián. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a világban zajló folyamatok döntésre kényszerítik az uniót és a tagországokat, hogy sikerül-e ismét közös útra lépni. Az Európai Unió létrejöttének egyik oka az erőegyensúly elérése volt a kontinensen, a Brexit azonban jelentős mértékben felborította ezt, így új egyensúlyra van szükség - mondta a szlovén miniszterelnök a Polgári Magyarországért Alapítvány konferenciáján. Nagyon nagy az érdeklődés a nemzeti konzultáció iránt, már 232 ezer kérdőívet töltöttek ki a magyar emberek - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A Gyurcsány-pártiak folytatták a nemzeti konzultáció elleni akciójukat Veresegyházán. Tagadja a DK, hogy gyűjtenék a nemzeti konzultációs íveken szereplő neveket és lakcímeket. A Hír Tv-nek nyilatkozó aktivisták azt mondták, hogy az adatokat maguk az érintettek tépik le a borítékokról, hozzájuk csak az ívek kerülnek. Ellehetetlenítené a Liget-projektet a főváros, ha elfogadná a Városligeti építési szabályzat módosítását - erről beszélt a Magyar Nemzetnek a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa. Baán László azt mondta, a főpolgármester által kezdeményezett módosítás azt a politikai célt szolgálja, hogy jogi akadályt gördítsen a ligetbe tervezett, még meg nem kezdett kulturális fejlesztések elé. Vona Gáborral egyeztetett Karácsony Gergely - erről tanúskodik az a fotó, amelyet a PestiSrácok egyik olvasója küldött a portál szerkesztőségébe. Az ideihez képest jövőre 17 százalékkal - 118 milliárd forinttal - több forrást biztosít az önkormányzatoknak a központi költségvetés - közölte Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke. A baloldali önkormányzatok alkalmatlanságát bizonyítja az, hogy a kapott forrásaikból nem tudnak gazdálkodni - mondta Kósa Lajos, aki szerint alaptalan a baloldali önkormányzatok vádaskodása, hogy a kormány pénzt vonna el a településektől. Somogy megyében 39 vállalat 16,5 milliárd forintnyi fejlesztést hajt végre, 8 milliárd forintnyi kormányzati támogatással, amellyel 6600 munkahelyet védenek meg - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Több mint 22 milliárd forintért zajlanak állami, ökoturisztikai fejlesztések az erdőgazdaságoknál - közölte Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára. Nemzeti érdek a tudomány és a politika együttműködése, ezért a két terület között kétirányú kommunikációra van szükség - mondta el Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia frissen megválasztott elnöke. Rekordösszegű költségvetésből gazdálkodhat jövőre a Magyar Honvédség - közölte Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Elfogadhatatlan Magyarország szempontjából a jelenlegi Európai Uniós keretköltségvetésről szóló javaslat, mert többszörös igazságtalanságot tartalmaz – mondta Deutsch Tamás a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Fidesz európai parlamenti képviselője hangsúlyozta: az 1850 milliárd eurós javaslatcsomagról a tagállamok álláspontja nagyon távol áll egymástól. Már több mint 12 millióan fertőződtek meg az új típusú koronavírussal a világon, a halálos áldozatok száma 548 914, a gyógyultaké pedig 6 562 679 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Meghaladta a hárommilliót a koronavírus-fertőzöttek száma az Egyesült Államokban, ahol a járvány már több mint 131 ezer emberéletét követel. Erőszakos tiltakozásba torkollott szerdán is a koronavírus-járvány miatt meghozott intézkedések ürügyén kialakult demonstráció Belgrádban, és tüntettek Újvidéken is. Ausztria megkettőzi az ellenőrzést a keleti határokon, a Szlovéniából és Magyarországról érkezők között kiemelt figyelmet fordítanak majd a Balkánról érkezőkre és a buszokra - jelentette be Sebastian Kurz osztrák kancellár. Romániában meghaladta a 30 ezret az azonosított koronavírus-fertőzések száma, az elmúlt 24 óra alatt 555 újabb koronavírus-fertőzést vettek nyilvántartásba. A szlovén kormány ismét betiltja a tízfősnél nagyobb összejöveteleket, hogy lassítsa az új típusú koronavírus terjedését. Rekordmértékben növekedett a koronavírusos fertőzöttek száma Bulgáriában, ahol a helyi egészségügyi hatóságok adatai szerint egy nap alatt 188 esetet regisztráltak, 14-gyel többet, mint egy nappal korábban. Jelentősen, mintegy 114 esettel - az előző napinál 51-gyel többel - nőtt a koronavírusos megbetegedések napi esetszáma Kijevben, miután lazítottak a korábban elrendelt karanténszabályokon. Olaszországban az egy nap alatt regisztrált halálos áldozatok száma 15-re csökkent, a járvány következtében eddig csaknem25 ezren hunytak el. Az új francia miniszterelnök, Jean Castex kizárta annak a lehetőségét, hogy ismét általános karantént vezet be a kormány, ha újból erőre kap a koronavírus-járvány Franciaországban. Meghaladta a 700 ezret az igazolt Covid-19-fertőzések száma Oroszországban, Moszkvában a halálozások száma 4 ezer fölé emelkedett. Korlátozzák a közösségi közlekedést Izraelben, mert egyre erősöik a koronavírus-járvány második hulláma. Meghaladta a félmilliót a koronavírussal fertőzöttek száma Afrikában - közölte az Egészségügyi Világszervezet pretoriai regionális irodája. Lefoglalták a Sea-Watch német civilszervezet hajóját az olasz hatóságok a szicíliai Porto Empedocle kikötőjében, miután „számos szabálytalanságot" fedeztek fel rajta - közölte az olasz parti őrség. Bekérették a lengyel külügyminisztériumba a német ügyvivőt a heves elnökválasztási kampányról tudósító német sajtó állítógos részrehajlása miatt. Kudarcot vallott az ENSZ Biztonsági Tanácsában a Szíriának szánt - határon átnyúló - humanitárius segélyezésről szóló orosz ellenjavaslat is, miután Oroszország és Kína megvétózta a Németország és Belgium által kezdeményezett határozattervezetet. Kölcsönös tiszteletről és bizalomról nyilatkozott Donald Trump amerikai és Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök Washingtonban. A kolumbiai kormány elutasította a Nemzeti Felszabadító Hadsereg nevű gerillaszervezet tűzszüneti javaslatát, amelyet a koronavírus-járvány megfékezése végett terjesztett elő. Megtalálták egy korábban eltűnt perui katonai helikopter roncsait az északi Bagua tartomány Imaza körzetében szerdán, a szerencsétlenségben életét vesztette a legénység négy tagja és mindhárom utas - közölte a perui légierő. Ausztrália hatályon kívül helyezte kiadatási egyezményét Hongkonggal az új kínai nemzetbiztonsági törvény miatt, valamint öt évvel meghosszabbította a területén élő hongkongiak vízumát - jelentette be Scott Morrison ausztrál kormányfő. Hatan meghaltak és kilencen megsérültek a kelet-ukrajnai Luhanszk megyében tomboló erdőtűzben. Sziklaomlás miatt meghalt egy 50 éves magyar és egy 21 éves grazi nő az ausztriai Stájerország tartományban, nyolcan megsérültek. Másfél évtizeddel ezelőtti gyilkosságok megszervezése és gyilkossági kísérlet gyanúja miatt őrizetbe vették Szergej Furgalt, az orosz távol-keleti Habarovszki terület kormányzóját. Nem érkezett meg az elsőrendű vádlott halotti anyakönyvi kivonata, emiatt nem tudott végleges döntést hozni az úgynevezett Szeviép-ügyben harmadfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla, ezért elnapolta a határozathirdetést július 30-ára. Egészséges csecsemőt hagytak a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet babamentő inkubátorában - közölte az intézmény. Márton Gábort nevezték ki a labdarúgó OTP Bank Ligában ezüstérmes MOL Fehérvár FC vezetőedzőjének. Supka Attilát nevezték ki a labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Kisvárda vezetőedzőjévé. Újítással készülnek a szervezők az augusztus 1-jei 38. Balaton-átúszásra, amelyen idén a klasszikus 5200 méteres táv felét is lehet teljesíteni. Visszatér a Forma-1-be a kétszeres világbajnok Fernando Alonso - jelentette be a Renault csapat.