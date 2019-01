Biztonságosabb a hajózás a Dráván

Az volt a cél, hogy minél több látogatót vonzunk erre a vidékre, az Ormánság, illetve a Somogy megyei területekre . A Dráva a kontinens egyik legérintetlenebb folyója, szakemberek szerint azonban egyedülálló természeti értékei turisztikai szempontból nincsenek kellően kihasználva. A Dél Dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Horvát Hajózási Ügynökség az elmúlt másfél évben mintegy 200 kilométeren vizsgálta a folyó medrét, merre vannak a biztonságos hajózási útvonalak, hol vannak természetes és mesterséges akadályok Az eredményekről digitális térkép készült, melyet bárki letölthet okos telefonjára.

A Dráva célpont lett az utóbbi időben turisztikai szempontból és ez annyira nincsen kihasználva, mint amennyire kellene. Ezzel a projekttel mi segítséget nyújtunk azoknak a turistáknak, akik szeretik a természetet. Célunk, hogy minél többen jöjjenek a Drávára. Ezzel együtt a hajózási utat is bemutatjuk nekik, és azt is, hol biztonságos a vízi túrázás – mondta Miroslav Istuk a Horvát Hajózási Ügynökség igazgatója. Az applikáció tartalmazza a folyó közelében lévő turisztikai látványosságokat, szálláshelyeket és a környék kerékpárútjait is