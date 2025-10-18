Keresés

Belföld

Biztonsági szolgálatok, mesterlövészek, bombakeresők, elit egységek, helikopterek lepik el hamarosan Budapestet

2025. október 18., szombat 13:53 | Origo
Putyin biztonsági intézkedések Orbán Viktor Trump békecsúcs

Budapest példa nélküli biztonsági intézkedésekre készül a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közeli csúcstalálkozóra. A városban a látogatás idején több ponton lezárások és forgalomkorlátozások várhatók, hogy a nemzetközi egységek zavartalanul biztosíthassák a találkozót.

  • Biztonsági szolgálatok, mesterlövészek, bombakeresők, elit egységek, helikopterek lepik el hamarosan Budapestet

teljes cikk az Origo honlapján érhető el.

Budapesti békecsúcs: a két világhírű vezető történelmi találkozója komoly előkészületeket igényel. A rendőrség, a honvédség, valamint amerikai és orosz biztonsági egységek koordináltan dolgoznak a város biztonságán. Budapest utcái szinte teljesen átalakulnak a csúcstalálkozó idejére, lezárásokra kell készülni az egész város területén, hogy garantálják a zavartalan rendezvényt - írja az Index.hu.

A csúcstalálkozó előkészületei már a jövő héten megkezdődnek. Hajós István biztonsági szakértő szerint vadászgépeket, zavaróberendezéseket és kiberbiztonsági rendszereket is bevetnek. A Fehér Ház tájékoztatása szerint a találkozó idején jelentős forgalomkorlátozások és lezárások várhatók Budapest több pontján.

A budapesti lezárások teljes listája

Utcák és közlekedési útvonalak, ahol megállni tilos:

  • Teréz körút mindkét oldalán az Oktogon és a Nyugati tér között
  • Szent István körút mindkét oldalán a Nyugati tértől a Honvéd utcáig
  • Szent István körút mindkét oldalán a Honvéd utcától 50 méter hosszan a Margit híd felé
  • V. kerület: Honvéd utca egyik oldalán a Markó utca és a Szent István körút között
  • M3-as autópálya ki- és bevezető szakaszán: Szilas pihenőhely melletti parkolók
  • M3-as kivezető szakaszának szervizútján: Wesselényi utca és a Szentmihályi út között
  • M3-as bevezető szakaszának szervizútján: Széchenyi úttól a Rákospalotai körvasút sorig
  • Szőnyi út: BVSC-pálya és a Mexikói út között található parkolók
  • Mexikói úti P+R parkoló felüljáró melletti útszakasz mindkét oldalán
  • Kacsóh Pongrác úti felüljáró alatt
  • Kacsóh Pongrác út szervizútján: Hermina út és Borostyán utca között mindkét oldalon
  • Széchenyi fürdő kiszolgálóútja mindkét oldalon, Kós Károly sétánytól 50 méteres szakaszokon
  • Paál László sétány: Kós Károly sétány felőli félkörív mindkét oldalán
  • Városligeti körút: Kós Károly sétánytól 50 méteres szakaszon mindkét oldalon
  • Hősök tere, Dózsa György út: Lendvay utca és Délibáb utca között
  • Andrássy út és szervizút
  • Kodály körönd teljes területe
  • Bajcsy-Zsilinszky út mindkét oldalán: Markó utca és Paulay Ede utca között
  • József Attila utca: Bajcsy-Zsilinszky úttól 50 méter hosszúságban
  • Alkotmány és Szalay utca mindkét oldala
  • Zoltán utca: Nádor utca és Szabadság tér között
  • Báthory utca mindkét oldalán: Vértanúk tere és Batthyány-örökmécses között
  • Nádor utca: Vértanúk terétől a Széchenyi utcáig
  • Pesti alsó rakpart: Markó utca és Margit híd között
  • Bihari János utca mindkét oldalán: Alkotmány utcától a Markó utcáig
  • Vadász utca mindkét oldalán: Kálmán Imre utca és Alkotmány utca között
  • Kozma Ferenc utca mindkét oldalán: Báthory utcától az Alkotmány utcáig
  • Falk Miksa utca mindkét oldalán: Markó utca és Kossuth Lajos tér között
  • Balassi Bálint utca mindkét oldalán: Markó utcától Kossuth Lajos térig
  • Széchenyi rakpart: Markó utca és Kossuth Lajos tér között
  • Markó utca: Honvéd utcától Széchenyi rakpartig
  • Akadémia utca: Garibaldi utca és Kossuth Lajos tér között
  • Garibaldi utca: Akadémia utcától Nádor utcáig
  • Vértanúk tere körben
  • Vécsey és Aulich utcában
  • Batthyány-örökmécses körül
  • Kálmán Imre utca: Hold utca és Kozma Ferenc utca között
  • Erzsébet tér: Bécsi utcától Deák Ferenc térig
  • Miatyánk utca

Szakaszos és időszakos lezárások:

  • Liszt Ferenc repülőtér E portája–4-es főút–M0-s autóút–M3-as bevezető–Kacsóh Pongrác úti felüljáró–Kós Károly sétány–Hősök tere–Andrássy út–Bajcsy-Zsilinszky út–Alkotmány utca–útvonal és a keresztező utak
  • Markó utca–Bajcsy-Zsilinszky út–Báthory utca–Hold utca–Hercegprímás utca–Arany János utca–Nádor utca–Garibaldi utca–pesti alsó rakpart által határolt terület

A városban mesterlövészek, bombakeresők és elit egységek lesznek jelen, csatornafedeleket hegesztettek le, helikopterek felügyelik a levegőt. Az V. kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnáziumban tanítási szünetet rendeltek el a biztonság érdekében.

A Trump–Putyin csúcstalálkozó minden eddiginél szigorúbb biztonsági intézkedéseket igényel. A budapesti lezárások és forgalomkorlátozások a város zavartalan működését szolgálják, miközben garantálják a történelmi találkozó biztonságát.

Fotó: Shutterstock

