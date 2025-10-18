Biztonsági szolgálatok, mesterlövészek, bombakeresők, elit egységek, helikopterek lepik el hamarosan Budapestet

A teljes cikk az Origo honlapján érhető el.
Budapesti békecsúcs: a két világhírű vezető történelmi találkozója komoly előkészületeket igényel. A rendőrség, a honvédség, valamint amerikai és orosz biztonsági egységek koordináltan dolgoznak a város biztonságán. Budapest utcái szinte teljesen átalakulnak a csúcstalálkozó idejére, lezárásokra kell készülni az egész város területén, hogy garantálják a zavartalan rendezvényt - írja az Index.hu.
A csúcstalálkozó előkészületei már a jövő héten megkezdődnek. Hajós István biztonsági szakértő szerint vadászgépeket, zavaróberendezéseket és kiberbiztonsági rendszereket is bevetnek. A Fehér Ház tájékoztatása szerint a találkozó idején jelentős forgalomkorlátozások és lezárások várhatók Budapest több pontján.
A budapesti lezárások teljes listája
Utcák és közlekedési útvonalak, ahol megállni tilos:
- Teréz körút mindkét oldalán az Oktogon és a Nyugati tér között
- Szent István körút mindkét oldalán a Nyugati tértől a Honvéd utcáig
- Szent István körút mindkét oldalán a Honvéd utcától 50 méter hosszan a Margit híd felé
- V. kerület: Honvéd utca egyik oldalán a Markó utca és a Szent István körút között
- M3-as autópálya ki- és bevezető szakaszán: Szilas pihenőhely melletti parkolók
- M3-as kivezető szakaszának szervizútján: Wesselényi utca és a Szentmihályi út között
- M3-as bevezető szakaszának szervizútján: Széchenyi úttól a Rákospalotai körvasút sorig
- Szőnyi út: BVSC-pálya és a Mexikói út között található parkolók
- Mexikói úti P+R parkoló felüljáró melletti útszakasz mindkét oldalán
- Kacsóh Pongrác úti felüljáró alatt
- Kacsóh Pongrác út szervizútján: Hermina út és Borostyán utca között mindkét oldalon
- Széchenyi fürdő kiszolgálóútja mindkét oldalon, Kós Károly sétánytól 50 méteres szakaszokon
- Paál László sétány: Kós Károly sétány felőli félkörív mindkét oldalán
- Városligeti körút: Kós Károly sétánytól 50 méteres szakaszon mindkét oldalon
- Hősök tere, Dózsa György út: Lendvay utca és Délibáb utca között
- Andrássy út és szervizút
- Kodály körönd teljes területe
- Bajcsy-Zsilinszky út mindkét oldalán: Markó utca és Paulay Ede utca között
- József Attila utca: Bajcsy-Zsilinszky úttól 50 méter hosszúságban
- Alkotmány és Szalay utca mindkét oldala
- Zoltán utca: Nádor utca és Szabadság tér között
- Báthory utca mindkét oldalán: Vértanúk tere és Batthyány-örökmécses között
- Nádor utca: Vértanúk terétől a Széchenyi utcáig
- Pesti alsó rakpart: Markó utca és Margit híd között
- Bihari János utca mindkét oldalán: Alkotmány utcától a Markó utcáig
- Vadász utca mindkét oldalán: Kálmán Imre utca és Alkotmány utca között
- Kozma Ferenc utca mindkét oldalán: Báthory utcától az Alkotmány utcáig
- Falk Miksa utca mindkét oldalán: Markó utca és Kossuth Lajos tér között
- Balassi Bálint utca mindkét oldalán: Markó utcától Kossuth Lajos térig
- Széchenyi rakpart: Markó utca és Kossuth Lajos tér között
- Markó utca: Honvéd utcától Széchenyi rakpartig
- Akadémia utca: Garibaldi utca és Kossuth Lajos tér között
- Garibaldi utca: Akadémia utcától Nádor utcáig
- Vértanúk tere körben
- Vécsey és Aulich utcában
- Batthyány-örökmécses körül
- Kálmán Imre utca: Hold utca és Kozma Ferenc utca között
- Erzsébet tér: Bécsi utcától Deák Ferenc térig
- Miatyánk utca
Szakaszos és időszakos lezárások:
- Liszt Ferenc repülőtér E portája–4-es főút–M0-s autóút–M3-as bevezető–Kacsóh Pongrác úti felüljáró–Kós Károly sétány–Hősök tere–Andrássy út–Bajcsy-Zsilinszky út–Alkotmány utca–útvonal és a keresztező utak
- Markó utca–Bajcsy-Zsilinszky út–Báthory utca–Hold utca–Hercegprímás utca–Arany János utca–Nádor utca–Garibaldi utca–pesti alsó rakpart által határolt terület
A városban mesterlövészek, bombakeresők és elit egységek lesznek jelen, csatornafedeleket hegesztettek le, helikopterek felügyelik a levegőt. Az V. kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnáziumban tanítási szünetet rendeltek el a biztonság érdekében.
A Trump–Putyin csúcstalálkozó minden eddiginél szigorúbb biztonsági intézkedéseket igényel. A budapesti lezárások és forgalomkorlátozások a város zavartalan működését szolgálják, miközben garantálják a történelmi találkozó biztonságát.
Fotó: Shutterstock