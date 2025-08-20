Bizonyíték van arra, hogy Raskó György pénzeli a Tisza Pártot + videó

Megosztás itt:

A közelmúltban arról értekezett a tiszás szakértő, hogy rajta kívül hány magyar szeretné leváltani Orbán Viktort. Bejegyzése alatt pedig egy kommentelő így dicsérte Raskót, idézem: Gyuri! Te nyíltan felvállalod, ami helyes, hogy mind anyagilag, mind tanácsaiddal támogatod Magyar Pétert. Az agrárguru nem cáfolta a támogatásokat, csak annyit válaszolt: Köszi!

Nem Raskó György az egyetlen, aki pénzzel támogatja Magyar Pétert. Hanem például a baloldali oligarcha, Bige László fia, Bige Dávid is pénzeli a Tisza Pártot.

A vállalkozó közösségi oldalán vallotta be közeledését Magyar Péterék felé. Bár bejegyzésében még azt magyarázta, hogy a Tisza Sziget-tagságának nincs is köze a párthoz, a havi szinten küldött juttatás pedig valójában nem is anyagi támogatás.