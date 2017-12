Bízik a kormány az új rendszerben, „elvileg” nem lehet majd utólag belenyúlni

A 4-es metró teljes vonalát a 2014-es választási kampány hajrájában adták át. A beruházás háromszor, négyszer annyiba került, mint amennyire eredetileg becsülték. A végösszeg 452 milliárd forintra hízott az évek során.

60-70 milliárdnyi bírság fenyegeti Magyarországot, a 4-es metró miatt - a Miniszterelnökség vezetője múlt héten árulta el, hogy a 4-es metró tízmilliárdokkal szűkíti jövőre a kormány pénzügyi mozgásterét. Mivel az Európai Unió adott rá pénzt, az EU Csalás Elleni Hivatala, az OLAF utólag megvizsgálta a támogatást felhasználását. Az OLAF szerint a Demszky-korszak jelképévé vált beruházást átszőtte a korrupció.

A 272 milliárd forintnyi korrupciógyanús kifizetésből 166 esetében valószínűsíti az OLAF vizsgálat, hogy azt a pénzt ellopták a szocialisták és az SZDSZ-esek közösen.A 166 milliárd forintból, amely vélelmezett lopás, 76 milliárd forint érkezett az Európai Uniótól, a többi a magyar adófizetők hozzájárulása volt - mondta Lázár János.

A BKV az egyik legnagyobb közbeszerzési és pályázati számot bonyolítja le - a BKV vezérigazgatója volt a házigazda a cég szakmai konferenciáján. A 4-es metróért a fővárosi tömegközlekedési vállalat felel. A Hír TV szóba hozta volna a beruházást, de a BKV vezére nem állt kamera elé, noha a feltárt visszaélésekért a korábbi vezetés lehet felelős.

A Közbeszerzési Hatóság főtitkárától sem kaptunk választ arra, hogy nekik nem tűntek-e fel azok a szerződések, amelyeket az Európai Unió gyanúsnak talált.

A központosított állami rendszert a kormány üzemelteti. Az illetékes helyettes államtitkár a Hír TV kérdésére azt mondta: a rendszer mindent naplóz, utólagos adatmódosításra, törlésre elvileg nincs mód.

Nem tudom azt mondani, hogy olyan módon lehetne ellene védekezni, ami száz százalékra kiszűri. Tehát az előbb is említettem, hogy régen is voltak elkövetők, vannak jelenleg is valószínűleg és lesznek is a jövőben is olyanok, akik elkövetnek jogszabálysértéseket, vagy bűncselekményeket. Megfelelő szankcióval kell élni velük szemben - mondta Csányi István, helyettes államtitkár.

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszert egy állami cég üzemelteti, amelyet az államtitkár vezet. Csányi István egy olyan cégtől érkezett a közszférába, amelynek tulajdonosa kötődik Tiborcz Istvánhoz, a miniszterelnök vejéhez.