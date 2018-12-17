2018. december 17.,
hétfő, Lázár, Olimpia napja

Birtokvédelmi eljárást indított a jegyző az MTVA székháznál

Hír TV

2018. december 17., hétfő 14:46

Óbuda jegyzőjétől azt kérte az intézmény vezérigazgatója, hogy állítsa vissza az eredeti birtokállapotot.
Az MTVA feljelentette a félelmet keltő ellenzéki képviselőket

MTIAz MTVA feljelentette a félelmet keltő ellenzéki képviselőket

Hétfő reggel kidobták a székházból Szél Bernadett és Hadházy Ákos parlamenti képviselőt. A politikusok még vasárnap este a tüntetőkkel vonultak a helyszínre, egy petíciót akartak élő adásban beolvastatni. Az ellenzéki politikusok hangulatkeltése és provokációja egész hétfő délelőtt folytatódott. A jobbikos Jakab Péternek például a szocialista Nyakó István segített abban, hogy kamerák előtt birtokháborítást kövessen el.

 

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