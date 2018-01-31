A Hír TV belföldi hírei

2018. január 31.,
szerda, Marcella napja

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Pócs vagdalkozik, de egy dolgot elfelejt

Pócs vagdalkozik, de egy dolgot elfelejt

Egyetlen ellenzéki média sem értesülhetett arról, hogy a Lungo Drom vezetője ott lesz Jászberényben.

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Lázár: Közmunka mellett nincs idejük lopni az embereknek

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Túllépte hatáskörét a választási bizottság

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Megkereste a befogadott menekülteket a Jobbik

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Zacher: Tiszta a lelkiismeretünk

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Ezrek kaphattak állampolgárságot hamis papírokkal

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Hír TV

EU-s rekordot döntött Magyarország

A kontinensen az oktatás számított a „legnőiesebb” területnek a diplomát szerzők körében 2015-ben

„A magyar oktatási rendszer nem ad az életben használható tudást”

A magyar oktatási rendszerről tart nyílt fórumot a PDSZ és a CKP. A Fidesz és a KDNP nem vesz részt rajta.

Mészáros köre is érdeklődik a Telenor iránt

Mészáros köre is érdeklődik a Telenor iránt

A Konzum-csoport tett vételi ajánlatot a cég magyarországi leányvállalatára.

Szijjártó bojkottot helyezett kilátásba

Szijjártó bojkottot helyezett kilátásba

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az ENSZ jelentéstervezete kísértetiesen hasonlít a „Soros-tervre”.

Mendrey László

Mendrey: A peddagógus-szakszervezetekbe is beépült a Fidesz

A PDSZ-elnök szerint minden ellenzéki szervezetben ott vannak a kormánypártok emberei.

Ez az egyik régi blokk. A kormány azt reméli, jövőre már az újakon dolgozhatnak Pakson

A volt igazgató szerint költséges lenne visszafordítani a Paks II.-t

Mártha Imre szerint a világon minden atomerőmű-építésnél 10-30 százalékkal túllépik a költségvetést.

Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szokásos heti sajtótájékoztatóját tartja az Országházban 2017. november 30-án

Lázár közbenjárásában bíznak a károsultak

Azt kérik, hogy a magyar állam legyen a kártalanító.

Tram-train: kiírták a kiegészítő munkákra vonatkozó közbeszerzést

Tram-train: kiírták a kiegészítő munkákra vonatkozó közbeszerzést

A nyertes a karbantartó csarnokot és a hozzátartozó közműveket, valamint a vágányhálózatot építheti ki.

Visszavonta vallomását és hallgat a körúti robbantó

Visszavonta vallomását és hallgat a körúti robbantó

P. László nem tett újabb vallomást és a korábbiakat is visszavonta. A bíró jelezte, új elmeorvosi vizsgálatot rendelt el esetében.

Az LMP listavezetői – Gémesi György, Szél Bernadett és Hadházy Ákos – Kecskeméten 2017. december 2-án

Átalakítaná a családtámogatási rendszert az LMP

Erről Szél Bernadett, a párt miniszterelnök-jelöltje beszélt.

Bevándorló gyerekek szüleikkel érkeznek a magyar tranzitzóna bejáratához a szerb–magyar határon

Megkereste a befogadott menekülteket a Jobbik

Nyilvánosságra hozta a Jobbik azoknak a településeknek a listáját, ahol bevándorlók, menekültek vagy oltalmazotti státuszban lévők élnek.

B. Krisztián, a lúgos orvos a bíróságon

Bíróság elé állt a lúgos doktor

Akár ítélet is születhet.

95 millióért, 20 kocsival bővül az ügyészség autóflottája

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Egyedüli jelentkezőként nyerte meg a Porsche Hungária a kiírt pályázatot.

Vágó: A korrupció a kormányzás lényege

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Ócska taktikázás a Fidesz részéről, hogy nem hozzák nyilvánosságra Tiborcz korábbi cégéről szóló jelentést – az LMP alapítója szerint.

Ha nem fejlődött semmi, miért adósodott el a város?

Ha nem fejlődött semmi, miért adósodott el a város?

Lényegében nem fejlődött semmi Pécsett, a város mégis úszik az adósságban, vélik a helyiek. A Hír TV-online helyszíni riportja.