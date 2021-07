Bíróságon számoltatnák el az egri polgármestert

Meghalt 4 beteg, és újabb 65 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést a hétvégén. Több mint 5,5 millió embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 058 824-en már a második adag vakcinát is megkapták. A nemzeti konzultáció nyomán egyetértési pontok jöhetnek létre a lakosság és a kormányzat között fontos magyar belpolitikai és európai kérdésekben egyaránt - jelentette ki Deák Dániel a XXI. század Intézet vezető elemzője. Fontos politikai vita folyik az Európai Unióban a migrációval kapcsolatban, ezért fontos, hogy a magyar emberek is elmondják erről a véleményüket a nemzeti konzultációban - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Nagy erőkkel folyik a magyar egészségügy fejlesztése, hogy a kor színvonalának megfelelő állapotban kezdhessen működni a világjárvány végével - közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A tulajdonos német közlekedési vállalat, a VGF szerint utólag sem klimatizálhatók azok a frankfurti használt villamosok, amelyeket megvenne a Karácsony Gergely vezette budapesti Városháza - értesült a Magyar Nemzet. Nem akarja szétverni az ellenzéki előválasztást, ezért felfüggeszti az „antikorrupciós” nyomozást Zuglóban - mondta Hadházy Ákos a 168.hu-nak adott interjúban. Bár a baloldal privatizációval vádolja a kormányt, éppen a 2010 előtti időszakban adtak el sok állami vagyontárgyat - írja a Magyar Nemzet. Mintegy 26 milliárd forint értékben nyert el támogatást feladatellátást szolgáló fejlesztésekre 1434 önkormányzat - közölte Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára. Szombathely a következő hétéves európai uniós fejlesztési ciklusban több mint 300 milliárd forint forrást kap - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Újabb 9,3 milliárd forint támogatást ítéltek oda a Magyar falu programban pályázóknak - jelentette be Gyopáros Alpár, modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Magyarország továbbra is támogatja Albánia európai uniós csatlakozását, mert a Nyugat-Balkán európai integrációja Európa biztonságának kérdése - mondta Áder János köztársasági elnök, miután albán kollégájával tárgyalt. Orbán Viktor miniszterelnök fogadta Ilir Meta albán köztársasági elnököt a budapesti Karmelita kolostorban. Az Európai Uniót is béklyóba kötheti a globális minimumadó, a bevezetését követően behozhatatlan versenyelőnyre tehet szert a világ többi vezető gazdasági nagyhatalma az EU-val szemben - mondta Izer Norbert államtitkár. A Rákóczi Szövetség táborai évente változó, de mindig a magyar identitást erősítő tematikával zajlanak - mondta Potápi Árpád János államtitkár. Kétszázezer adag, koronavírus elleni védőoltást adományozott Magyarország Montenegrónak, ez a legnagyobb vakcinaadomány, amelyet az Adria-parti ország bárkitől is kapott - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Podgoricában. Kétszázezer adag koronavírus elleni védőoltást ajándékozott Magyarország Bosznia-Hercegovinának, és Budapest azt reméli, hogy a boszniai oltási kampány felgyorsítása hozzájárul az ország gazdasági újraindításához is - közölte Szijjártó Péter Szarajevóban. Várhatóan az év harmadik negyedében elegendő, koronavírus elleni védőoltás érkezik ahhoz, hogy a járvány újabb hulláma előtt legalább a lakosság fele megkapja mindkét adagot - jelentette ki Zoran Tegeltija, Bosznia-Hercegovina miniszterelnöke. A koronavírus-fertőzöttek száma 183,7 millió, a halálos áldozatoké 3,99 millió világszerte. Ukrajnában tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése, egy nap alatt kevesebb mint 250 új beteget és 14 halálos áldozatot jegyeztek fel. Továbbra is kórházi megfigyelés alatt tartják Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnököt, miután a múlt hét végén pozitív koronavírus-tesztet követően kórházba került. Ismét rekordot döntött Indonéziában az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. Több mint ezer afgán katona kelt át a tádzsik határon a tálib lázadókkal folytatott harcokat követően. Kína készül betölteni a hatalmi vákuumot Afganisztánban az ott állomásozó nemzetközi erők kivonását követően - írja a The Daily Beast című amerikai portál. Mintegy 150 gyerek eltűnt, miután fegyveresek megtámadtak egy bentlakásos iskolát a nigériai Kaduna államban - közölte az iskola egyik munkatársa. Naftali Bennett izraeli miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon egyeztetett a közel-keleti térség fő biztonságpolitikai kérdéseiről - jelentette az izraeli katonai rádió. Jól van a műtét után Ferenc pápa - közölte közleményében Matteo Bruni szentszéki szóvivő. Nagy erejű robbanás történt, és tűz ütött ki Azerbajdzsánban egy Kaszpi-tengeri gázmező közelében, egyes feltételezések szerint iszapvulkán törhetett ki. Erőszakos csoportok megrohamozták és feldúlták az LMBT (leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transzneműek) közösség irodáját a georgiai fővárosban, Tbilisziben, egy tervezett büszkeségfelvonulás előtt. Száznál többen tűntek el a szombati fölcsuszamlásban Japánban. Száznyolcvanezer embernek kellett elhagynia otthonát Kubában, tartva attól, hogy az Elsa névre keresztelt trópusi vihar áradásokat és földcsuszamlásokat fog okozni. A floridai Miami közelében lévő Surfside-ban a közelgő vihar miatt felrobbantották és elbontották a múlt héten részben összedőlt tizenkét szintes ház épen maradt részét. 366 határsértő ellen intézkedtek rendőrök és katonák péntektől vasárnapig. Személyautóval ütközött, és meghalt egy motoros Balatonszárszón. Halálra gázolt egy embert a vonat Tápiószecső és Sülysáp között, késnek a vonatok a szolnoki vonalon. A fogyasztóvédelem is bekapcsolódik az építőipari alapanyagok piacának drasztikus áremelkedések miatt szükségessé vált, fokozott ellenőrzésébe. A héten 14 megye 276 településén, 76 ezer hektárnyi területen folytatódik a szúnyoggyérítés. Zárul a felsőoktatási felvételi ügyintézési időszaka: a diákok július 8-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és módosíthatják a megjelölt szakok sorrendjét az E-felvételiben. Fucsovics Márton bejutott a negyeddöntőbe a wimbledoni teniszbajnokságon, miután legyőzte az orosz Andrej Rubljovot. Krausz Gergely lesz az első magyar tollaslabdázó férfi egyesben az ötkarikás játékokon, miután véglegessé vált, hogy indulhat a tokiói olimpián. Leendő tokiói aranyérmesek fognak rajthoz állni Székesfehérváron a 11. alkalommal sorra kerülő Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon - jelentette ki a szervezőbizottság elnöke. Három ezüst- és egy bronzérmet szereztek a magyarok a svájci junior öttusa Európa-bajnokságon. A magyar válogatott nyerte a Szentesen rendezett leány U15-ös vízilabda Európa-bajnokságot. Lovrencsics Gergő válogatott labdarúgó a horvát HNK Hajduk Split csapatához igazolt.