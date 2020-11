Bírósági ítélet van arról, hogy folyamatosan hazudott a 444-es Halász Júlia: nem bántalmazták a fideszes fórumon

"Talán emlékeznek rá, hogy a Soros-blog önkéntes áldozati bárányaként feltűnősködő Halász Júlia mellett még szimpátiatüntetést is szerveztek, sőt, az őt ért sérelem miatt még a nemzetközi újságírószövetség is felemelte hangját. A hirtelen celebbé vált Halász pedig egyre jobban beleélte magát abba, hogy micsoda inzultus érte őt, és az sem érdekelte, hogy a hamis vádaskodásával egy ártatlan ember becsületét mocskolja be. Persze rövid időn belül előkerült egy olyan felvétel – amit a PestiSrácok.hu mutatott be elsőként –, amin az látszik, hogy Halászt nem bántalmazta senki, sőt, ő volt az, aki agresszíven viselkedett.

Erről már azonban valamiért elfelejtettek beszámolni azok a portálok, akik lazán átvették a 444.hu cikkét, amiben Szabó Lászlóról hazugságokat állítottak. Az esetről azóta is hallgatnak, mint a Népszabiba tekert tükörponty, pedig a fideszes politikus a Soros-blog fantáziadús mesemondója ellen feljelentést tett, majd bíróság elé vitte az ügyet. A döntésre ugyan három évet kellett várni, de végül a bíróság kimondta: Halász Júlia rágalmazás miatt megrovásban részesül"

- hangsúlyozták a cikkben.

A 444.hu munkatársát Szabó László fideszes politikus perelte be rágalmazás miatt még 2017-ben, miután azt állította róla, hogy bántalmazta, valamint a telefonját is elvette egy zártkörű fórumon. A balliberális sajtóban előadott történet már a kezdetektől több sebből vérzett, majd előkerült egy felvétel is, ami végleg bedöntötte a Halász Júlia által kitalált történetet, amit a PestiSrácok.hu tett közzé elsőként. Ezen azt lehetett látni, hogy Halász volt az, aki provokatív módon viselkedett, a szemtanúk szerint pedig ok nélkül visítozott és agresszívan viselkedett az újbudai fórumon. A portál már akkor azt állította a birtokába jutott videó-és fotóanyag alapján: nem történt bűncselekmény. Az újságírónő feljelentése után nyomozás indult, amit bűncselekmény hiányában szüntetett meg a hatóság, Halász Júlia pedig közösségi oldalán fakadt ki a rendőrségi eljáráson, amit szerinte “nem kellő gondossággal” végeztek a zsaruk.

A PestiSrácok.hu úgy tudja, Halász Júlia feljelentésében azt sérelmezte, hogy telefonjából kitörölték a zárt fórumon készített felvételeit. Ehhez azonban szinte érthetetlen módon kapcsolódik a portálon megjelent néhány másodperces videó, amelyen Halász látható, aki éppen az őt kamerázó személy felé üt. A cikk megjelenése után egyébként még 24 óra sem telt el, szerkesztőségben két nyomozó jelent meg, akik azonnal lefoglalták a felvételt tartalmazó CD-t, majd pedig kihallgatták portálunk munkatársát. Halász Júlia szerint azonban a rendőrség mégsem végezte jól a munkáját, és a Facebookon azt sérelmezte, miért nem bizonyították be, hogy bántalmazták őt. (Talán, mert tényleg senki sem bántalmazta őt? – A szerk.)

A PestiSrácok.hu megkereste a BRFK-t, hogy a Halász által leírtakra reagáljanak. Leginkább arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen egy "óvatos nyomozás", amiről a 444-es Halász ír, továbbá munkájukat befolyásolja-e a feljelentő politikai identitása, amire az újságíró hivatkozott posztjában, a rendőrségi közlés szerint viszont Halász ebben is csúsztatott, nem csupán abban hazudott, amit Szabó Lászlóról mondott. A 444-es által megvádolt Szabó László a portálnak elmondta: ő már az ügy kezdetétől ugyanazt mondja, Halász Júlia képtelenebbnél képtelenebb állításokkal próbálta lejáratni a médián keresztül, és teljesen alaptalanul vádolta meg erőszakkal. Szabó aláhúzta:

azon kívül, hogy hívatlanul érkezett egy eseményre, ahol az alapvető szabályokat sem volt hajlandó betartani, végig zavarta a fórumon megjelent vendégeket, majd a viselkedése miatt ki kellett kísérni az épületből, semmi egyéb, főleg erőszakos cselekedet nem történt. Ami őszintén megrémített az az ellenzéki média reakciója volt. Mindenféle bizonyíték, az ügyben kiadott sajtóközlemény ellenére napokig hajtóvadászatot tartottak ellenem, az újságírók zaklatták az ismerőseimet, a családtagjaimat. Emellett számos valótlan, kizárólag a lejáratásomat célzó információt összehordtak rólam, még tüntetést is szerveztek.

Szabó László a PestiSrácok.hu-nak arról is beszélt, hogy a nyomozás kezdetétől bízott abban, hogy a bizonyítékok vizsgálata, a helyszínen jelenlévő tanúk kihallgatása után a rendőrség ugyanerre az eredményre jut, azaz a Halász Júlia által elmondottak nem úgy és nem olyan formában történtek. Végül neki lett igaza.

Három év elteltével született meg az ítélet.

Szabó László a bíróság ítélethirdetését követően úgy fogalmazott:

Több, mint 3 év telt el azóta, hogy a balliberális média teljes kereszttüzébe kerültem, olyan rágalmak miatt, melyekről most kimondta a bíróság, hogy valótlanok voltak. A becsületem csorbítására alkalmas tényállítások ezt az időszakot is végig kísérték. Nem volt olyan bírósági tárgyalás, ahol ne ismétlődtek volna meg azok a színesebbnél-színesebb hazugságok, melyeket Halász Júlia 2017 májusában kitalált. Ugyan az emberek nagy része már valószínűleg régen elfelejtette az akkor történteket, számomra ennyi idő után is megnyugtató, hogy most végre a bíróság is kimondta, Halász Júlia igenis bűnös folytatólagosan elkövetett rágalmazás vétségében. Végre kiderült az igazság!

– mondta a fideszes politikus a PestiSrácok.hu-nak.

Fotó: PestiSrácok.hu/Youtube

PestiSrácok.hu