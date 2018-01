Bíróság elé állt a lúgos doktor

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES 6:30 - KISZOLGÁLTATOTT MUNKAVÁLLALÓK, MEGLOPOTT MINIMÁLBÉRESEK. VENDÉG: GÚR NÁNDOR ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, MSZP 6:40 - ÜZLET ÉS POLITIKAI TÕKE A FIDESZNEK A MIGRÁNSOK BETELEPÍTÉSE - ÁLLÍTJA A JOBBIK. VENDÉG: HEGEDÛS LORÁNTNÉ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK 8:30 - PERON. VENDÉG: JUHÁSZ PÉTER ELNÖK, EGYÜTT KEMÉNY KRITIKÁT KAPOTT ORBÁN VIKTOR KEDDI LÁTOGATÁSA UTÁN EGY OSZTRÁK NAPILAPTÓL. A LAP "RAMBO DIKTÁTORNAK" NEVEZTE ORBÁNT, ÉS AZT ÍRTA, REMÉLI, HOGY A MAGYAR MINISZTERELNÖK NEM KÖVETENDÕ PÉLDA A KANCELLÁRNAK. NYILVÁNOSSÁGRA HOZTA A JOBBIK AZOKNAK A TELEPÜLÉSEKNEK A LISTÁJÁT, AHOL BEVÁNDORLÓK VAGY MENEKÜLTEK ÉLNEK. PEREL A JOBBIK A FIDESZ ÚJ PLAKÁTKAMPÁNYA MIATT, MELY SZERINT SOROS GYÖRGGYEL EGYÜTT ÕK IS LEBONTANÁK A KERÍTÉST. SZIJJÁRTÓ: MAGYARORSZÁG KILÉP AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁRÓL FOLYTATANDÓ TÁRGYALÁSSOROZATBÓL, HA NEM LESZ POZITÍV ELMOZDULÁS. A KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁGHOZ FORDUL AZ EGYÜTT AZ ÁSZ-BÍRSÁG MIATT. ÁTALAKÍTANÁ A CSALÁDTÁMOGATÁSI RENDSZERT KORMÁNYON AZ LMP. 276 M FT-BÓL ÉPÜL MOZIPARK A KISVÁRDAI STADION MELLETT SESZTÁK MIKLÓS VÁROSÁBAN - MFOR.HU. KIÍRTÁK A SZEGEDET HÓDMEZÕVÁSÁRHELLYEL ÖSSZEKÖTÕ TRAM-TRAIN KIEGÉSZÍTÕ ÉPÍTÉSI MUNKÁIRA VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉST. LÁZÁR JÁNOS: JAVUL A KÖZBIZTONSÁG, MERT A KÖZMUNKA MELLETT NINCS IDEJÜK LOPNI AZ EMBEREKNEK. FELJELENTI LÁZÁR JÁNOST A KÖZMUNKÁSOKAT SÉRTÕ KIJELENTÉSEI MIATT A KÖZMUNKÁS SZAKSZERVEZET. LÁZÁR JÁNOSON KERESZTÜL KÉRIK A MAGYAR ÁLLAM SEGÍTSÉGÉT A SZEVIÉP-KÁROSULTAK. ÉVEK ÓTA ÉLETVESZÉLYES AZ IPARMÛVÉSZETI MÚZEUM HOMLOKZATA. NÉPSZAVA: SOK HELYEN, KÖZTÜK JOBBOLDALI VEZETÉSÛ TELEPÜLÉSEKEN IS LENYÚLTÁK AZ ALAPELLÁTÓ FOGORVOSOKNAK SZÁNT 3 MILLIÓ FT-OT. ELISMERTE TÁLLAI ANDRÁS A 444-NEK, HOGY "LEHET", HOGY AZ Õ HANGJA VAN A JOBBIK ÖTLETEINEK ELLOPÁSÁRÓL SZÓLÓ FELVÉTELEN. MEGTARTOTTA ELSÕ ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDÉT DONALD TRUMP KEDDEN. BESZÉDÉBEN A MUNKAHELYTEREMTÉSRÕL ÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉSRÕL BESZÉLT, ÉS ÖSSZEFOGÁST KÉRT A BEVÁNDORLÁSI REFORMHOZ. TRUMPÉK A SZANKCIÓK ELLENÉRE IS BEENGEDTÉK AZ OROSZ HÍRSZERZÉS VEZETÕJÉT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA. FEHÉR HÁZ: TRUMP ELNÖK RENDELETET HOZOTT A GUANTÁNAMÓI BÖRTÖN TOVÁBBI MÛKÖDTETÉSÉRÕL. MAGYARORSZÁG CSATLAKOZOTT AZ EURÓPA TANÁCS TERRORIZMUS MEGELÕZÉSÉRÕL SZÓLÓ EGYEZMÉNYÉHEZ. SAJTÓÉRTESÜLÉS: BELGIUM, HOLLANDIA ÉS NÉMETORSZÁG NINCS FELKÉSZÜLVE EGY NUKLEÁRIS KATASZTRÓFÁRA. MEGÁLLAPODTAK A MENEKÜLTÜGYRÕL A KORMÁNYZÁSRA KÉSZÜLÕ NÉMET PÁRTOK. PUTYIN BARÁTSÁGTALAN LÉPÉSNEK NEVEZTE AZ OROSZ ÜZLETEMBEREK ÉS TISZTSÉGVISELÕK AMERIKAI LISTÁZÁSÁT. TOVÁBBRA IS KATALÁN ELNÖK AKAR MARADNI CARLES PUIGDEMONT, DE EGYELÕRE NEM MER VISSZATÉRNI SPANYOLORSZÁGBA. SZEXUÁLIS BÛNCSELEKMÉNYEKKEL FOGLALKOZÓ SZAKÉRTÕT KÜLDÖTT CHILÉBE FERENC PÁPA. ISMÉT KÉT, ÉSZAKNYUGAT-SZÍRIÁBÓL KILÕTT RAKÉTA CSAPÓDOTT BE TÖRÖK TERÜLETEN - ÍRTA AZ ANADOLU. UKRAJNA LEÁLLÍTOTTA A LUHANSZKI SZAKADÁR TERÜLET VÍZELLÁTÁSÁT 2015 ÓTA HALMOZÓDÓ ADÓSSÁGA MIATT. LAKÓHÁZRA ZUHANT EGY HELIKOPTER KALIFORNIÁBAN, LEGKEVESEBB HÁROM EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. ROSSZ IRÁNYBA TÉVEDT EGY KAMION PERUBAN ÉS MEGRONGÁLTA A HÍRES NASCA-VONALAKAT. TITKOSÍTOTT AKTÁKKAL EGYÜTT ADOTT EL IRATSZEKRÉNYEKET AZ AUSZTRÁL KORMÁNY. MÁR NEGYEDSZER ÁLLT BÍRÓSÁG ELÉ A LÚGOS DOKTOR, MOST EGY HELYSZÍNI BEJÁRÁS FELVÉTELÉVEL IGYEKEZETT BIZONYÍTANI ÁRTATLANSÁGÁT. VISSZAVONTA VALLOMÁSÁT, ÉS NEM BESZÉL A TERÉZ KÖRÚTI ROBBANTÓ. P. LÁSZLÓ CÉLJA A VÁDIRAT SZERINT A RENDÕRÖK MEGÖLÉSE ÉS FEGYVEREIK MEGSZERZÉSE VOLT. TEHERAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ AZ M0-ÁS AUTÓPÁLYÁN ÚJPESTNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. RENDÕRÖK FOGTÁK EL AZT A KAZINCBARCIKAI ÁLRENDÕRT, AKI TÖBB SZÁZEZER FORINTOT CSALT KI ÁLDOZATÁTÓL. TEHERAUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY 73 ÉVES KERÉKPÁROS FÉRFIT A 2108-AS ÚTON, GALGAMÁCSA KÖZELÉBEN. ÉLETÉNEK 91. ÉVÉBEN MEGHALT MÉSZÁROS JÁNOS ÁLLATORVOS, AZ MTA TAGJA. GYÁL BELTERÜLETÉN ELÜTÖTTEK EGY IDÕS NÕT, AKI A HELYSZÍNEN ELHUNYT. TOMPÁNÁL, EGY TEHERGÉPJÁRMÛBEN MEGBÚJVA PRÓBÁLT MEG MAGYARORSZÁGRA BEJUTNI KÉT IRÁNI FÉRFI.