Bíróság elé állítják a röszkei átkelőnél elfogott négy embert

Terrortámadás történt Röszkén - jelentette ki Heti terror című műsorunkban Földi László biztonságpolitikai szakértő. Közben a hatóságok megerősítették a határátkelőhely védelmét. Dezső Tamás, a Migrációkutató Intézet igazgatója a Hír Tv-nek azt mondta: az illegális bevándorlók támadásából jól látszik, hogy nincs veszteni valójuk, ezért veszélyesek. Verbálisan és fizikálisan is bántalmazták a roma diákok a gyöngyöspatai iskolában tanító pedagógusokat - ez derült ki abból a levélből, amit a kisvárosi iskola tanári kara juttatott el a Hír Tv-hez. A pedagógusok eddig még nem adtak interjút, mert félnek a településen élő romáktól - levelükből kiderült az is, hogy többször megfenyegették őket. Járóka Lívia szerint Magyarország sokat tett a romák és a szegények társadalmi integrációjáért - többek között erről beszélt az EP-alelnök a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Járóka Lívia kiemelte: nem kellenek olyan hangadók, akik azért utaznak Gyöngyöspatára, hogy ott látványosan elsírják magukat, és ugyanezen civil szervezetek a baloldali kormányok idején egy szót sem szóltak. Niedermüller Péter, a DK alelnökének közéletből való távozására szólított fel Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki szerint a VII. kerületi polgármester rasszista, kereszténygyűlölő kijelentései vállalhatatlanok. Ma délután 5 órára tüntetést szerveznek az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal elé és várják azokat, akik kiállnak önmagukért, Magyarországért és a keresztény Európáért. A heteroszexuális keresztény fehér férfiakkal szemben tett kijelentése miatt méltatlan a közéletben való szereplésre Niedermüller Péter - mondta Bajkai István, a demonstráció főszervezője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint Niedermüller Péter szavai egy jogállamban nem megengedhetőek. Hozzátette: embertársainkat bőrszínük, vallásuk, illetve nemük alapján borzalmas képződménynek hívni sértés az emberi méltósággal szemben. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjait megdöbbentette, hogy 2020-ban Magyarországon keresztény embereket bélyegeznek meg a hitük miatt. Módosította Karácsony Gergely főpolgármester javaslatára a fővárosi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a Fővárosi Közgyűlés. Áttekinti a Lánchíd rekonstrukciójára vonatkozó terveket és a közbeszerzési kiírás feltételeit a főváros a beruházás költségeinek csökkentése érdekében. A kormány a Lánchíd felújítására hatmilliárd forintot ígért Tarlós Istvánnak - amikor ő volt a főpolgármester, és ezt az összeget tartja - közölte Fürjes Balázs kormánybiztos. Heves vita várható az egri közgyűlés mai ülésén is, mert több napirendi javaslat komoly felháborodást váltott ki a kormánypárti frakció soraiban - írja a Magyar Nemzet. Oroján Sándor, a Fidesz helyi frakcióvezetője a Magyar Nemzetnek azt nyilatkozta: a közgyűlés várhatóan megszavazza az önkormányzati cégek felügyelőbizottságának tagjait, azonban egyetlen kormánypárti delegált sem lesz köztük. Két Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen tartanak időközi önkormányzati választást vasárnap: Hejőszalontán és Hidvégardón is polgármestert választanak. Több mint ötven fiktív céget mozgató fővárosi számlagyárat számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A bűnszervezet mintegy négymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek. Két speciális, nyitott inkubátort adott át szívbeteg gyerekek kezelésére és gyógyítására a Fiatal Családosok Klubja a budapesti Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Központjában. 7783-ra nőtt a koronavírustól fertőzött betegek száma - közülük 1239 állapota válságos. A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság közlése szerint eddig 170-en hunytak el kórban. Kína csaknem négymilliárd dollárnyi jüant (1200 milliárd forintnyi összeget) különít el a járvány elleni kiadásokra - jelentette be a kínai pénzügyminisztérium. Számos Kínában működő nemzetközi nagyvállalat vezetett be óvintézkedéseket az új koronavírus járvány terjedésének visszaszorítása érdekében. A Kínai Labdarúgó Szövetség a koronavírus terjedése miatt minden hazai rendezésű válogatott mérkőzést elhalasztott idén. Az athéni kormány úszó műanyag akadályokat telepítene a görög szigetek köré, hogy visszatartsa az átkeléstől a migránsokat - mondta el Níkosz Panagiotopulosz görög védelmi miniszter a Skai TV-nek. Az Európai Parlament jóváhagyta Nagy-Britannia uniós tagságának megszűnéséről szóló megállapodást. Teljesen elfogadhatatlan, hogy Jeruzsálemet Izraelnek adná az a közel-keleti béketerv, amelyet Donald Trump amerikai elnök jelentett be az izraeli-palesztin konfliktus vonatkozásában - közölte Recep Tayyip Erdogan török elnök. Feltételezhetően iszlamista szélsőségesek lemészároltak több mint harminc embert a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti vidékén lévő falvakban. Tíz civil vesztette életét hajnalban egy orosz légicsapásban az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban található Aríha városában - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Egy hete felhőszakadások, pusztító áradások, földcsuszamlások sújtják Brazília Minas Gerais tagállamát. Szerdáig már 62 ember halálát okozták a viharok és következményeik. Az orosz büntetés-végrehajtási hatóságok megerősítették, hogy elengedték a börtönből a Vlagyimir Putyin államfő által kegyelemben részesített izraeli nőt, Naamar Iszakárt, akit kábítószer-csempészés vádjával 7 és fél év börtönre ítéltek. Körözést adott ki a japán ügyészség egy volt amerikai kommandós és két másik ember ellen azzal a gyanúval, hogy kicsempészték Japánból a Nissan autóipari konszern sikkasztással vádolt egykori vezérigazgatóját, Carlos Ghosnt. Gyorsított eljárással bíróság elé állítják azt az négy férfit, akik egy nagyobb csoport tagjaként Röszkénél, a közúti határátkelőhely kerítésén át, illegálisan jutott Magyarország területére kedden - tájékoztat a Csongrád Megyei Főügyészség. Átlépte a járványküszöböt az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz forduló betegek száma január negyedik hetében - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Magyarországon nincs koronavírusos beteg - jelentette ki Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár. A gyakori kézmosás és a higiénés szabályok betartása pillanatnyilag az egyetlen védekezési mód a koronavírussal szemben - közölte a Semmelweis Egyetem. Az Árpád híd metróállomás neve szombattól Göncz Árpád városközpont lesz - tájékoztat a Budapesti Közlekedési Központ. Férfi kosárlabda Európa Kupa: Egis Körmend - BC Kijev (ukrán) 96-74 Férfi röplabda Challenge Kupa: Pénzügyőr SE - BDO Volley Haasrode Leuven (belga) 3:1