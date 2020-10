Bíró Lászlónak nem a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása a fontos

Megszavazták a történelmi béremelést az orvosoknak. Az Országgyűlés ellenszavazat nélkül fogadta el, hogy három lépcsőben, több mint 100 százalékkal emelkedjen a fizetésük. Tovább folytatódik a szakápolók béremelése - mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba hangsúlyozta: a második Gyurcsány-kormány óta nem kapnak 13. havi bért a szakápolók, most a járvány körülményei között is növelik a szakápolói béreket. Komoly kockázat a szív- és érrendszeri betegség a koronavírus-fertőzöttek körében, a legutóbb elhunyt 20 betegből 15-nek volt ilyen jellegű egészségügyi problémája - mondta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília közölte: a fiatalok körében jelenleg 23 százalék a megbetegedések részaránya a teljes betegállományhoz képest. A meghozott óvintézkedéseknek és a gyors, határozott tanügyi döntéseknek köszönhetően alacsony volt a fertőzések száma szeptemberben a köznevelési intézményekben - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Kampánnyal buzdítja vérplazmaadásra a koronavírusból gyógyultakat az Országos Vérellátó Szolgálat - közölte Nagy Sándor, a szolgálat szakmai főigazgató-helyettese. A Balaton és Budapest után a Tokaj-Hegyalját fejlesztené a turizmus fő célpontjává Koncz Zsófia, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje, aki erről a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában beszélt. Felvételek kerültek a 888. hu birtokába. Ezeken Lackner Csaba azt állítja a kispesti vagyonkezelő igazgatójáról, Kránitz Krisztiánról, hogy kokainozott. A beszélgetésből az is kiderül, hogy erről Gajda Péter, a városrész szocialista vezetője is tudott. Az elmúlt tíz évben az önkormányzatok voltak az uniós források legnagyobb kedvezményezettjei - mondta Hollik István arra a levelére reagálva, amiben a főpolgármester az EU-s források közvetlen önkormányzati elosztását kérte az EB alelnökeitől. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Magyarország élőben című műsorunkban arra emlékeztette Karácsony Gergelyt, hogy az önkormányzatok ebből a forrásból többek között utak, oktatási és egészségügyi intézmények megújítását fedezték. Románul köszöntötte Marosvásárhely új magyar polgármesterét a Momentum. Fekete-Győr András a párt elnöke a román önkormányzati választások előtt arra kérte az erdélyieket, hogy a magyar jelöltek helyett a Momentum román testvérpártját támogassák. A Marosvásárhelyi Táblabíróság jogerős ítéletben utasította el Darmanesti város arra irányuló keresetét, hogy érvénytelenítsék az úzvölgyi katonatemetőt Csíkszentmárton közvagyonává nyilvánító önkormányzati határozatot. Az uniós joggal összeegyeztethetetlenek találta az Európai Unió luxemburgi székhelyű bírósága azokat a feltételeket, amelyeket az Országgyűlés a külföldi felsőoktatási intézmények tevékenységének magyarországi gyakorlásához szabott. Nem lehet olyan törvényt alkotni, amely a Soros-egyetemet előnyösebb helyzetbe hozza a magyar egyetemeknél - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter az Európai Unió Bíróságának a magyar felsőoktatási törvénnyel kapcsolatos ítélete után. Elfogadhatatlannak tartjuk a kettős mércét, a jogszabályokat minden egyetemnek egyformán be kell tartania Magyarországon – hangsúlyozta Varga Judit. A világon 35,7 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 048 742, a gyógyultaké 24,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Romániában minden korábbinál több, 73 koronavírusos beteg halt meg az utóbbi napon és 600 fölé emelkedett az intenzív osztályon ápolt súlyos esetek száma. Ukrajnában az elmúlt napon 90 ember halt bele a koronavírus okozta betegség szövődményeibe. Franciaországban az elmúlt 24 órában 10 489 új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak. A brit egészségügyi hatóságok egy nap alatt több mint 14 ezer új koronavírus-fertőzést mutattak ki. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány dúlása után az élet normalizálódik, de ez nem azt jelenti, hogy minden a régi kerékvágásba tér vissza. Koronavírusos lett a Fehér Ház egy további munkatársa, Stephen Miller tanácsadó - jelentette be az elnöki rezidencia szóvivője. A Pentagon pedig közölte: karanténban van az amerikai vezérkari főnökök és a katonai csúcsvezetők jó része is. Jogtalan fegyverhasználat címén vádat emeltek a tüntetőkre állításuk szerint önvédelemből fegyvert fogó McCloskey-házaspár ellen St. Louis városában. Lengyelország és Litvánia hazarendelte konzultációkra fehéroroszországi nagykövetét, miután Minszk a két diplomáciai képviselet létszámának csökkentését szorgalmazta „egyértelműen káros tevékenységük miatt”. Bassár el-Aszad szíriai elnök azzal vádolta egy interjújában Recep Tayyip Erdogan török elnököt, hogy leginkább ő szítja a hegyi-karabahi fegyveres konfliktust. A hegyi-karabahi fegyveres konfliktus magához vonzza a terroristákat, akik új hídfőállást alakíthatnak ki a Kaukázus déli részén - figyelmeztetett kedden ményében Szergej Nariskin, az orosz Külső Hírszerző szolgálat igazgatója. A kirgiz központi választási bizottság érvénytelenítette a vasárnapi parlamenti választás eredményeit. Benyújtotta lemondását Kubatbek Boronov kirgiz kormányfő, utódjául Szadir Zsaparovot választotta meg a biskeki parlament. A jemeni húszi síita lázadók legalább 12 fegyveresével végeztek a kormányerők Hodeidában - közölte egy katonai tisztségviselő. Legalább 14 ember meghalt egy merényletben, amelyet egy autóba rejtett pokolgéppel követtek el a Törökország által támogatott felkelők ellenőrzése alatt álló észak-szíriai al-Báb városában. Újabb, mintegy 30 dzsihadistát engedtek el Maliban, egy mali és egy francia állampolgár szabadságáért cserébe. A két túszt később az iszlamisták szabadon engedték. A török hatóságok 228 kilogramm kokaint foglaltak le az isztambuli kikötőben, kilenc gyanúsítottat őrizetbe vettek. Ötezer katonát vezényelnek Mexikóban a Yucatán-félszigetre a Delta hurrikán miatt, hogy szükség esetén segítsék a mentést - közölte Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök. Eltávolította a QAnon szélsőséges mozgalom tagjainak nemcsak egyes bejegyzéseit, hanem a fiókjait is a Facebook és leányvállalata, az Instagram - közölte a cég. Elgázolt egy embert egy autóbusz Bagon - közölte a rendőrség. Az elütött idős asszony a helyszínen meghalt. Az elmúlt 24 órában 76 rendőri intézkedést kezdeményeztek közérdekű üzem megzavarása, valamint a kereskedelmi üzletekben és közintézményekben a védelmi intézkedések megszegése miatt. Négy személyautó karambolozott a 7-es úton, Tárnok és Martonvásár között, a főút 28-as kilométerénél forgalomkorlátozásra kell számítani - közölte az Útinform. A balesetben egy ember meghalt. A Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős a negyedik mérkőzését is megnyerte, ezzel elődöntőbe jutott a francia nyílt teniszbajnokságon. Jégkorong Erste Liga: UTE - Corona Brasov Wolves (romániai) 2:4; Opten Vasas HC - Gyergyói Hoki Klub (romániai) 4:2