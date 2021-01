Bírálja a Fidesz a pécsi városvezetést

2047 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 331 768-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 118 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 10 198 főre emelkedett. Eddig csaknem 21 ezer egészségügyi dolgozót oltottak be a jelenleg működő 25 oltóponton - közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos. Meghaladta az egymilliót azoknak a száma, akik jelezték, hogy beoltatnák magukat a koronavírus-fertőzés elleni vakcinával – jelentette be Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A magyar tudás világszinten is jelentős szerephez jutott a koronavírus elleni küzdelemben - mondta a 3DHISTECH Kft. beruházását bejelentő tájékoztatón a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a vállalat készülékei kulcsszerepet játszanak a koronavírus tüneteinek diagnosztizálásában. Az MSZP által szorgalmazott nagyjából ötszázmilliárdos adóemelés a pénzügyminiszter helyettese szerint több százezer ember fizetésének csökkentését vonhatná rövid úton maga után – erről Tállai András a Magyar Nemzetnek nyilatkozott. A CEU-alapító Teplán István 2017-től kezdve komoly szerepet vállalt a Jobbik teljes balratolódásában - írja a Magyar Nemzet. A lap információi szerint Teplán, a párt akkori elnökével, Vona Gáborral egy zártkörű rendezvénysorozat eseményein találkozott, amely Simicska Lajos kormányellenes hálózatépítésének egyik színhelye volt. Januártól tovább bővül a falusi CSOK - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a polgármesterek abban bíznak, hogy ezáltal nagyobb eséllyel tudják megtartani a falvaikban a fiatalokat és újabb családoknak tudnak vonzó alternatívát nyújtani. Együttműködési megállapodást kötött a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért. A két szervezet már 2010 óta dolgozik együtt, most azonban hivatalossá vált a partnerség. Fél év múlva kezd majd megmutatkozni a lakásáfa csökkentésének tényleges hatása az építési engedélyek számának növekedésében, miközben elstartolnak a korábban elhalasztott fejlesztések is - ismerteti a Világgazdaság. KSH: Tavaly októberben a bruttó átlagkereset 397 400 forint volt, 8,8 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban; az első tízhavi bruttó átlagkereset 395 300, a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset 262 900 forintot ért el. Az év utolsó hónapjaiban behozta évközi elmaradását a mezőgazdasági gépek piaca: a beszerzések őszi pótlásának eredményeként 2020-ban új traktorból 3113, míg mezőgazdasági pótkocsiból 1402 darabot helyeztek forgalomba Magyarországon. A Politico nemzetközi lapban megjelent elemzés arra kérte Joe Biden megválasztott amerikai elnököt, hogy támogassa azokat az erőket, amelyek Lengyelország és Magyarország megbüntetését akarják elérni - közölte az igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán. Varga Judit azt írta, hogy a sajtó jól irányzott csapást vár el az amerikai vezetőtől a liberális demokrácia védelméért. A miniszter hangsúlyozta: a magyar emberek mindig megvédik a magyar demokráciát a külföldi csapásokkal szemben. „Ez most is így lesz!” A Krónika című lap összeállítása szerint megdöbbenéssel fogadták a román közszolgálati televízió kolozsvári stúdiójában a magyar adás szerkesztői, hogy nem magyar újságírót neveztek ki a kisebbségi szerkesztőség élére. Meghaladta a 86,3 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világban. 1,86 millióra nőtt a halálos áldozatok száma és több mint 48,4 millióan meggyógyultak. Az Európai Gyógyszerügynökség forgalmazásra ajánlotta az Európai Unióban az amerikai Moderna gyógyszeripari vállalat új típusú koronavírus elleni oltóanyagát. A koronavírus elleni franciaországi oltási stratégiát nem lehet egyetlen vakcinára alapozni - mondta Clément Beaune Párizs Európa-ügyi államtitkára. Az osztrák fővárosban megkezdődött a koronavírus elleni oltási kampány második köre. A január 12-ére tervezett országos oltás kezdetét is előbbre hozták - közölte a Kurier című osztrák lap. Tovább gyorsult Ukrajnában a koronavírus-járvány terjedése, csaknem hétezer új fertőzöttet jegyeztek fel. Február végéig megérkezik az első szállítmány a Szputnyik V orosz vakcinából a boszniai Szerb Köztársaságba - jelentette be Branislav Zeljkovic, az országrész közegészségügyi intézetének igazgatója. Meghosszabbítják az érvényben lévő korlátozásokat és újabb szigorításokat vezetnek be Németországban a koronavírus-járvány miatt - jelentette be Angela Merkel kancellár. A brit lakosság legveszélyeztetettebb korosztályának csaknem negyede már megkapta a koronavírus elleni oltást - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök. Benyújtotta lemondását Ilze Vinkele lett egészségügyi miniszter, mert a koronavírus-járvány közepette vitába bonyolódott a kormányfővel az oltási tervet illetően. Oroszországban a koronavírus reprodukciós rátája a járvány kitörése óta másodszor esett 0,9-es érték alá - derült ki a szövetségi operatív járványtörzs adataiból. Az eddigi zárlat nem csökkentette az aggasztóan magas koronavírus-fertőzési adatokat Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Izraelben péntektől tovább szigorítják a már kilenc napja életbe léptetett járványügyi korlátozásokat a koronavírus-pandémia harmadik hullámának feltartóztatása érdekében - jelentette a 12-es kereskedelmi TV. Brazíliában is megjelent a koronavírus új, különösen fertőző variánsa - közölte Sao Paulo állam egészségügyi titkára. A koronavírus miatt hozott járványügyi korlátozások ellenére - korlátozott számú résztvevővel - több templomban megtartották a vízkereszt napi miséket Görögországban. A kínai külügyminisztérium közölte, hogy még folyik az egyeztetés az Egészségügyi Világszervezettel a koronavírus-járvány eredetének felkutatása céljából Kínába látogató szakértői csoport beutazásáról. Fehérorosz Demokratikus Fórum elnevezéssel új kezdeményezést indított a fehérorosz ellenzék, hogy a polgárokat bevonja az ország jövőjéről folytatandó vitába - számolt be Valerij Capkala, az augusztusi elnökválasztásból kizárt jelölt. Nem engedélyezte a londoni központi büntetőbíróság Julian Assange, a WikiLeaks kiszivárogtató portál alapítójának szabadlábra helyezését és kiadatását az Egyesült Államoknak. Negyven illegális bevándorlót szállított teherautójában egy magyar sofőr, akit szerdára virradóra állítottak meg a rendőrök Kecskemét közelében - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. A Tatabányai Járásbíróság letartóztatott egy török állampolgárságú kamionsofőrt, aki a járművében 18 migránst próbált meg Romániából Magyarországon keresztül illegálisan Ausztriába juttatni. Feloldották a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága területéről induló polgári légi járművek leszállási tilalmát Magyarországon - közölte a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Felmentését és kényszergyógykezelésének elrendelését indítványozta az ügyészség annak a férfinak, aki a vádhatóság szerint megölte 90 éves nagyanyját Edde községben tavaly márciusban - tájékoztatta a Somogy Megyei Főügyészség. Gázrobbanás történt, majd tűz ütött ki egy gyöngyösi társasházban, egy ember meghalt - közölte a Heves megyei katasztrófavédelmi szóvivő. A MOL Fehérvár FC labdarúgócsapatában folytatja pályafutását Dárdai Palkó, a korábbi szövetségi kapitány Dárdai Pál legidősebb fia. Férfi kosárlabda NB I: OSE Lions - Naturtex-SZTE-Szedeák 98:95 Jégkorong Erste Liga: Opten Vasas HC-DEAC 2:6; Dunaújvárosi Acélbikák - FTC-Telekom 3:4 Osztrák jégkorongliga: iClinic Bratislava Capitals (szlovák)-Hydro Fehérvár AV19 2:5 Sorozatban a harmadik gyorsasági szakaszt nyerte meg az autósok mezőnyében a háromszoros győztes katari Nasszer al-Attijah a Szaúd-Arábiában zajló Dakar-ralin, de az összetett élén továbbra is a 13-szoros bajnok Stéphane Peterhansel áll.