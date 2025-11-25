Keresés

2025. 11. 25. Kedd Katalin napja
Belföld

Bírálat Jászapátiból – Brüsszel totális vakvágányon + videó

2025. november 25., kedd 19:22 | MTI

A Fidesz-KDNP-kormányzat a béke és a gyarapodás mellett teszi le a voksát; mi "nem engedjük meg, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába", hogy éveken keresztül finanszírozzanak egy megnyerhetetlen háborút - hangoztatta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kedden Jászapátin, a lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón.

  • Bírálat Jászapátiból – Brüsszel totális vakvágányon + videó

Hidvéghi Balázs azt mondta: a tétek emelkednek, növekszik a brüsszeli nyomás Magyarországon.

A brüsszeli elit képtelen elfogadni, hogy ez a háború nem nyerhető meg, és hogy az elmúlt évek politikája Brüsszelben elhibázott volt

- jelentette ki.

Elhibázott volt a háborúpárti politika, ahogyan az volt és maradt a szankciók politikája is - mondta.

A megváltozott helyzetben, amelyben az Egyesült Államok már békét akar és egy megállapodáson dolgozik, Brüsszel folyamatosan a háború folytatásáról és Ukrajna finanszírozásáról beszél. Ez szintén elhibázott - vélekedett.

Fotó: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (b) és Pócs János, a térség fideszes országgyűlési képviselője (j) a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón Jászapátiban, a Pájer Antal Művelődési Házban 2025. november 25-én. MTI/Mészáros János

 

 A sikertelen világbajnoki selejtezősorozat ellenére Marco Rossi marad a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

