Bilincset és vezetőszárat követel a DK az MTVA őreinek

Bilincseket és vezetőszárakat akar látni a Demokratikus Koalíció az MTVA biztonsági őrein. Gréczy pártja nevében figyelmeztette a kormányt, hogy nem maradhat következmények nélkül az, ami az ellenzéki politikusokkal történt az köztelevízió épületében. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint nem a biztonsági őrök, hanem az ellenzéki politikusok követtek el törvénytelenségeket.

Ráült az egyik biztonsági őr Varjú Lászlóra, mikor még az MTVA épületéből próbálták kivezetni a DK-s politikust. A még december 17-én történt esetről a közmédia készített felvételt, amely most kiszivárgott és a 444 tette közzé. A videón az látszik, hogy a képviselőt a lábánál fogva és felemelve is próbálják kivonszolni az épületből, de végül a földön hagyják. Korábban több ellenzéki képviselő is feljelentést tett a biztonsági őrök fellépése miatt, de az MTVA is feljelentette a politikusokat, mert szerintük jogtalanul zavarták a munkát. A DK nyilvánosságra került felvételek miatt ismét a hatóságokhoz fordul.

DK a korábbi feljelentéséhez kiegészítést ad be, hogy a felháborító felvételeket bizonyítékként vegyék figyelembe az illetékes szervek. A DK továbbá azt követeli az MTVA-tól, hogy hozzon nyilvánosságra minden felvételt, amit a székházában fogatott. Az európai magyaroknak joguk van látni, hogy az MTVA fegyveres biztonsági őrei hivatalos személy elleni erőszakot követnek el – nyilatkozta Gréczy Zsolt. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint nem a biztonsági őrök, hanem az ellenzéki képviselők követtek el törvénytelenségeket.

Az, hogy adott esetben a dolgozó arcát a Facebookra feltöltsék vagy élőben közvetítsék, az jogszerűtlen és úgy tudom, hogy az adatvédelmi hatóság is állást foglalt ebben az ügyben. Másfelöl ha bent vannak a köztévében és megpróbálják zavarni az adást, az megint csak törvénytelen, a közüzem megzavarása. Nagyjából olyan, mintha bemennék egy kórházba és azt követelném, hogy műthessek – mondta Dömötör Csaba.