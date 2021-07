Biciklist gázolt Bezerédi Zoltán

Napokkal a baleset után is még mindig arról beszéltek Hajdúböszörményben, hogy múlt csütörtökön a Kossuth-díjas színművész elütött egy biciklist az Újvárosi utcában. Bár a rendőri helyszínelés rajzait már az eső lemosta az aszfaltról, az ott élők még most is tisztán emlékeznek arra, hogy csütörtök délután szirénázva érkeztek a mentők és a rendőrök az egyébként csendes utcába.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A balesetről a Böszörményben hallottam Facebook-csoporton több kép is feltűnt a szemtanúknak köszönhetően, melyből egyértelműen kiderül, hogy ismert személy okozta a balesetet. A vétkes sofőr Bezerédi Zoltán, akit számos kiváló színházi színdarab mellett a televízióból, az elmúlt évek igen népszerű sorozataiból, a Doktor Balaton, a Válótársak és A mi kis falunkból is jól ismerhetnek.

A Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság közleménye alapján kiderült, július 15-én, 16 óra körül az Újvárosi utcában közlekedett egy személygépkocsi a 35-ös számú főút irányába. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a jármű vezetője, amikor a kereszteződéshez ért, az „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla ellenére, a kijelölt gyalogos és kerékpáros átkelőhelyen nem biztosított elhaladási elsőbbséget egy kerékpárosnak, aki az ütközés következtében megsérült – írta a police.hu.

A Bors megkereste a színészt, aki nem kívánt az ügyben munkatársunkkal beszélni, vélhetően még most is a baleset hatása alatt áll. Vele ellentétben az utca lakói már több részletet is elárultak a gázolásról, hiszen amikor hallották a csattanást, azonnal az utcára siettek az ott élők. Kiderült, hogy egy igen balesetveszélyes kereszteződésről van szó, ahol nem először történik hasonló eset. Egy ott élő férfi, Imre szerint most ez a téma a környékbeliek körében.

„A rendőrök által felfestett jelek sokáig látszódtak az aszfalton és emlékeztettek a történtekre. Nem akarok senki védelmére kelni, de a szóban forgó kereszteződés egyrészt nagyon forgalmas, másrészt az autósoknak különösen figyelniük kell a bicikliútra is. Itt szinte hetente történik kerékpáros baleset” – mondta a lapnak a hajdúböszörményi férfi.

Egy másik lakos elárulta, azt nem tudja, hogy mennyire komolyak a biciklis sérülései, azt azonban látta, hogy a mentő sietve távozott a kerékpárossal.

„Nem hallottam sem csattanást, sem kiabálást, csak arra lettem figyelmes, hogy a mentő szirénázva érkezett a helyszínre. Amikor kiléptem az utcára, hogy mi is történhetett, a rendőrség már nagyban helyszínelt. Nem ismerjük a biciklist, valószínűleg nem az utcában, csak a környéken lakhat” – mondta Cs. Jánosné.

Jól van a biciklis

A balesettel kapcsolatban megkerestük a mentőszolgálatot is, hogy megtudjuk, milyen sérüléseket szenvedett a biciklis.

„A helyszínre riasztott mentőegység egy fiatal férfit talált, aki az első helyszíni vizsgálatok alapján könnyebb sérüléseket szenvedett. Ellátást követően stabil állapotban szállították kórházba” – tájékoztatta lapunkat az Országos Mentőszolgálat.

Ripost

Fotó: Pusztai Sándor PS Kelet-Magyarország