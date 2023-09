Biciklisáv van, más közlekedési felfestések viszont hiányosak

Sorra létesülnek az új biciklisávok a fővárosban, ezeket fényvisszaverős festékkel festik fel az aszfaltra. Az egyéb útburkolati jelek viszont az elmúlt években szinte teljesen lekoptak. Ezeket nem mindenhol festették újra, így rendkívül balesetveszélyesek.

Sajnos jól láthatóan Budapest pusztul le, ez nem csak a parkokon, az utak állapotán, de most már az útburkolati jeleken is látható. Vagy még ez lehet, hogy ezt is át fogja nevezni a főpolgármester úr és ezek lesznek az öko zebrák, mert, ha nem használnak festéket, akkor nyilván ezzel óvják a környezetet. így lettek méhlegelők és így lett átnevezve minden olyan elvégezendő munka amivel egyébként tartozna a Budapestiek felé