Bezárták Gulyás Mártonékat Zsidai Roy éttermébe

HÛTLEN KEZELÉS ÉS HIVATALI VISSZAÉLÉS MIATT FELJELENTIK DEMECSER MENESZTETT FIDESZES POLGÁRMESTERÉT CÉLPONT. KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSSAL VÁLASZTANÁ KI A 106 EGYÉNI KÖRZETBEN A LEGESÉLYESEBB ELLENZÉKI KIHÍVÓT A VÁLASZTÁSOKRA A KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM. ELSZÁMOLTATÁST, NYUGDÍJKORREKCIÓT, SZABAD ISKOLÁKAT ÍGÉRT GYURCSÁNY FERENC A DK VÁLASZTÁSI PROGRAMBEMUTATÓJÁN, SALGÓTARJÁNBAN. A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ELNÖKE FELVETETTE, HOGY AZOK FIZESSENEK TÖBB ADÓT, AKIK AZ ÁTLAGKERESET DUPLÁJÁT KERESIK. GYURCSÁNY FERENC: A KORMÁNY ÁLTAL MEGHURCOLT EMBEREKET KÁRPÓTOLNI KELL. FIDESZ: GYURCSÁNY FERENC VÁLASZTÁSI PROGRAMJÁNAK RÉSZE, HOGY BE AKARJA ENGEDNI A MIGRÁNSOKAT. BEIDÉZTÉK DOBREV KLÁRÁT A NAV-HOZ, AZ ALTUS-VEZÉRT TANÚKÉNT HALLGATJÁK MAJD MEG A CZEGLÉDY CSABA CÉGÉNEK ADOTT RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNRÕL. TÁLLAI ANDRÁS: A HIBÁZÓ MIKROVÁLLALKOZÁSOK MÉG BÍRSÁG NÉLKÜL PÓTOLHATJÁK ADÓFIZETÉSI MULASZTÁSUKAT, A NAV REVIZORAI HOLNAPTÓL KERESIK FEL ÕKET. MAGYAR POSTA: A MEGSZOKOTT RENDBEN TÖRTÉNIK AZ EMELT ÖSSZEGÛ NYUGDÍJAK KÉZBESÍTÉSE; DECEMBERBEN AZ ÜNNEPEK MIATT MÁR 4-ÉN ELKEZDIK A KIFIZETÉST. 27 ÉV UTÁN, VÁRATLANUL LEMONDOTT VÁRSZEGI ASZTRIK, AZ ÚJ PANNONHALMI FÕAPÁT SZEMÉLYÉRÕL JÖVÕ ÉVBEN, VÍZKERESZTKOR DÖNTENEK KISALFÖLD. A THAI HATÓSÁGOK FELOLDJÁK A MADÁRINFLUENZA MIATTI IMPORTTILALMAT MAGYARORSZÁGGAL SZEMBEN KÖZÖLTE SZIJJÁRTÓ PÉTER BANGKOKBAN. NEM ZÁRJÁK BE A NEMZETISÉGI NYELVÛ ISKOLÁKAT, DE NÖVELIK AZ UKRÁN NYELVEN OKTATOTT TANTÁRGYAK SZÁMÁT KÖZÖLTE AZ UKRÁN OKTATÁSI MINISZTER. NÉMETH ZSOLT: AZ EP ELNÖKE FELSZÓLÍTOTTA UKRAJNÁT A VELENCEI BIZOTTSÁG DECEMBER 9-ÉN NYILVÁNOSSÁGRA KERÜLÕ AJÁNLÁSAINAK VÉGREHAJTÁSÁRA. KIJEVBEN BEKÉRETTÉK A LENGYEL NAGYKÖVETET EGY UKRÁN ÁLLAMPOLGÁR BEUTAZÁSÁNAK MEGTILTÁSA MIATT. BRIT PÉNZÜGYMINISZTER: LONDON MÉG A DECEMBERI EU-CSÚCS ELÕTT BETERJESZTI JAVASLATAIT BRÜSSZELNEK A PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK RENDEZÉSÉRE. 461 ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓT MENTETTEK KI SPANYOL MENTÕHAJÓK A FÖLDKÖZI-TENGERBÕL. HÁROM EMBERT MEGÖLT, MAJD ÖNMAGÁVAL IS VÉGZETT EGY FRANCIA RENDÕR EGY CSALÁDI KONFLIKTUS MIATT, A PÁRIZSHOZ KÖZELI SARCELLES-BEN. TRUMP ÉS MACRON A SZÖVETSÉGESEK EGYÜTTMÛKÖDÉSÉVEL ELLENSÚLYOZNÁ IRÁN ÉS A HEZBOLLAH SZÉLSÕSÉGES LIBANONI SÍITA SZERVEZET DESTABILIZÁLÓ TEVÉKENYSÉGÉT. SZÍRIÁRÓL TÁRGYALT A TÖRÖK, AZ OROSZ ÉS AZ IRÁNI KÜLÜGYMINISZTER ANTALYÁBAN. HA TÖRVÉNYTELEN A PARANCS, AKKOR LEBESZÉLNÉ AZ AMERIKAI ELNÖKÖT A NUKLEÁRIS CSAPÁSRÓL JOHN HYTEN, A VÉGREHAJTÁSÉRT FELELÕS TÁBORNOK BBC. A KAPCSOLATOK MEGSZAKÍTÁSÁVAL FENYEGET A PALESZTIN FELSZABADÍTÁSI SZERVEZET, HA A TRUMP-KORMÁNY BEZÁRATJA DIPLOMÁCIAI KÉPVISELETÉTÜKET. HÉT SIKERTELEN MÛHOLDAS HÍVÁS AZ ARGENTIN VÉDELMI TÁRCÁNÁL, ÚGY VÉLIK, AZ ELTÛNT TENGERALATTJÁRÓ LEGÉNYSÉGE PRÓBÁLT KAPCSOLATOT TEREMTENI. AMERIKAI ROMBOLÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY JAPÁN VONTATÓHAJÓ JAPÁN PARTJAINÁL, AZ ÜGYBEN VIZSGÁLAT INDULT. TÖBB MINT 30 EMBERT SZABADÍTOTT KI A KATONASÁG A TÁLIBOK FOGSÁGÁBÓL DÉL-AFGANISZTÁNBAN, 4 GYEREK ÉS 2 RENDÕR IS VOLT KÖZÖTTÜK. A ZIMBABWEI KORMÁNYPÁRT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN HIVATALOSAN IS ELMOZDÍTOTTA A 93 ÉVES ROBERT MUGABE ÁLLAMFÕT A PÁRTELNÖKI TISZTSÉGBÕL. TÖBBEN BENT ÉGTEK EGY KIGYULLADT LAKÓHÁZBAN PEKINGBEN, A 19 HALÁLOS ÁLDOZATTAL JÁRÓ KATASZTRÓFA OKA EGYELÕRE ISMERETLEN. ELHUNYT MALCOLM YOUNG ROCKZENÉSZ, GITÁROS, DALSZÖVEGÍRÓ, AZ AC/DC ALAPÍTÓ TAGJA. LETÉRT A 7201-ES ÚTRÓL ÉS FÁNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ SZÉKESFEHÉRVÁR KÜLTERÜLETÉN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT CSEPELEN A SZENT ISTVÁN ÚTON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. VÁDEMELÉSI JAVASLATTAL ZÁRULT ANNAK A FÉRFINAK AZ ÜGYE, AKI BUDAPESTEN, A SZENTENDREI ÚTON KÉT FIATAL HALÁLÁT OKOZTA IDÉN MÁRCIUSBAN. MUNKAVÉGZÉS MIATT FORGALOMKORLÁTOZÁS OKOZHAT TORLÓDÁST JÖVÕ HÉTEN AZ M3-ASON, MINDKÉT IRÁNYBAN, HATVAN ÉS GÖDÖLLÕ TÉRSÉGÉBEN. ÁRTÁNDON FOGTÁK EL A RENDÕRÖK AZT A BUDAPESTI FÉRFIT, AKI ELLEN TESTI SÉRTÉS MIATT ORSZÁGOS ELFOGATÓPARANCS VOLT ÉRVÉNYBEN; ÕRIZETBE VETTÉK. BÜNTETÕELJÁRÁS INDULT EGY 38 ÉVES DEBRECENI FÉRFI ELLEN, AKI ÉLETTÁRSÁVAL ÁRULT KÁBÍTÓSZERT; A RENDÕRÖK ÖT FOGYASZTÓT IS AZONOSÍTOTTAK.