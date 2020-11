Bezárt a pécsváradi óvoda és bölcsőde a járvány miatt

5318 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 104.943-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 107 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 2357-re emelkedett, 24 847-en meggyógyultak. A vakcina a megoldás – jelentette ki miniszterelnök a Tudós tanácsadók táragyalása után. Orbán Viktor világossá tette, hogy jó esélyéjünk van arra, hogy Európai, Kínai és Orosz vakcina is időben jusson az országba és megfelelő ellenőrzés után elérhetővé tegyék azok számára, akik önkéntesen be akarják magukat oltani. Komoly gondot okoz a vírustagadók véleménye, mert felelőtlen viselkedést eredményezhet - mondta az egészségügyért felelős államtitkár az Informátor című műsorunkban. Horváth Ildikó hangsúlyozta: a legfontosabb az, hogy az emberek hiteles forrásból tájékozódjanak. A koronavírus elleni orosz oltóanyag engedélyezése hatalmas mérföldkőhöz érkezik a jövő héten, ami lehetővé teheti, hogy Magyarország decembertől kis mennyiségben, januártól pedig nagy mennyiségben vásároljon ebből a vakcinából - mondta a külügyminiszter. Az is lehet, hogy többféle vakcinát kell alkalmaznunk a koronavírus ellen - mondta a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Szlávik János hangsúlyozta: a jelenlegi oltóanyag kísérleteket már fiatalokon és időseken is végzik, de a veszélyeztetett korcsoportokra gyakorolt hatás az egyik legfontosabb kutatási szempont. A koronavírus járvány felfutó szakaszában vagyunk, a tömeges szűrés rendkívül hasznos dolog, de önmagában nem oldja meg a helyzetet - mondta a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Már száznál több beteget gyógyítottak meg vérplazmakezeléssel, most újabb donorok jelentkezését kéri az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott kutatócsoport. Elrendelte a halasztható műtétek felfüggesztését keddtől az emberi erőforrások minisztere. A magánszolgáltatók negyede nem tartotta be a PCR tesztek hatósági árával kapcsolatos rendelkezéseket. Ez derült ki abból a fogyasztóvédelmi ellenőrzésből, amelyet a Panaszkönyv riportja után indított az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Egy hétre bezárt a pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde. Az önkormányzat azért hozta meg ezt a döntést, mert a dolgozók nagy része megfertőződött. A Jobbik azt javasolja, hogy a kormány azonnal vezessen be a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet végéig tartó kilakoltatási moratóriumot – mondta Z. Kárpát Dániel, a párt országgyűlési képviselője. Rektori utasításra hibrid, részben helyszíni, részben digitális oktatást vezetnek be a koronavírus-járvány miatt a Debreceni Egyetemen hétfőtől. A vírushelyzet ellenére is szolidaritási tüntetést szerveztek a Színház és Filmművészeti Egyetem mellett a Kossuth térre. A szervezők azt mondták: az eseményt addig ismétlik, amíg a célkitűzéseiket el nem érik. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Fekete-Győr Andrásnak bocsánatot kellene kérnie a momentumos Csillag Tamás megjegyzéséért, amelyben azt javasolta, hogy fideszes politikusokon teszteljék a koronavírus-elleni oltóanyagot. Továbbra sem kívánja kommentálni Bárány Balázs, az MSZP országos elnökségi tagja azt, hogy korábban cigánygyűlölőnek, homofóbnak és fasisztának nevezte Solymár kormánypárti polgármesterét a Hír Tv birtokába került hangfelvételen. Elfogadhatatlan a főváros által tervezett újraindítási adó a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szerint. A szervezet elnöke kijelentette: a jelenlegi válság sújtotta helyzetben semmilyen formában nem támogatható a még működő, és a gazdaságot életben tartó vállalkozások megsarcolása. A következő napokban kapják kézhez az idősek a kiegészítő nyugdíjemelést -mondta a pénzügyminiszter helyettese a Magyar Nemzetnek. Új piac épül Üllőn, több mint 320 millió forintból. A projekt a Pénzügyminisztérium 150 millió forintos vissza nem térítendő támogatásával valósul meg. A szerves kémia, a gyógyszerkutatás, a kémiai biológia, a biofizika, az anyagtudomány és a mérnöki tudományok területén végzett vizsgálatokhoz szerzett be eszközöket 741,46 millió forintért uniós támogatással a Szegedi Tudományegyetem. Joe Biden demokrata párti elnökjelölt megnyerte az amerikai elnökválasztást, miután Pennsylvaniában is ő kapta a legtöbb szavazatot - jelentette a CNN. Donald Trump leköszönő elnök elutasítja az eredményt, szerinte a demokraták elcsalták a választást. Trump több államban megóvja az eredményt, a különösen szoros eredményt mutató államokban pedig újraszámolják a szavazatokat. Angela Merkel német kancellár gratulált Joe Bidennek az amerikai elnökválasztáson elért eredményéhez. Jókívánságait fejezte ki Bidennek Emmanuel Macron francia elnök, Boris Johnson brit és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök. Együttérzésének és felháborodásának adott hangot a francia kormányfő Nizzában a nyolc napja a helyi Notre-Dame-bazilikában elkövetett terrorcselekmény áldozataira emlékezve. Tízéves gyerekeket is kihallgattak a rendőrök Franciaországban, mert a kisdiákok helyeselték az októberben Párizs egyik külvárosában meggyilkolt Samuel Paty lefejezését - tudatta a francia kormány. Szerelemféltésből lőttek rá múlt héten a dél-franciaországi Lyonban egy ortodox papra egy görög templom közelében: a támadó a megcsalt férj volt - közölték igazságügyi források. A világon 49,2 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,2 millió, a gyógyultaké pedig 32,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, szombatra, újabb csúcsot döntve, már a 11 ezret is megközelítette az egy nap alatt regisztrált új betegek száma. Újabb rekordot döntött szombatra Ausztriában a koronavírussal újonnan megfertőzöttek száma. Szlovákiában megkezdődőtt az országos koronavírus-tesztelés második fordulója - jelentette a TASR közszolgálati szlovák hírügynökség. Szlovéniában és Horvátországban lassult az új koronavírus-fertőzöttek számának növekedése. Olaszországban 82 év a halottak átlagéletkora, a fertőzötteké pedig 49 - közölte az egészségügyi minisztérium, miközben az egy nap alatt szűrt új fertőzöttek száma megközelítette a negyvenezret. A koronavírus-járvány kezdete óta először emelkedett a napi új esetszám 60 ezer fölé Franciaországban, ahol eddig csaknem 40 ezren vesztették életüket a betegség miatt. A portugál parlament jóváhagyta, hogy Marcelo de Sousa elnök november 9-től hivatalosan egészségügyi válsághelyzetet rendeljen el. A koronavírus-járvány kezelésével megbízott szerbiai válságstáb betiltotta az öt fősnél nagyobbb rendezvényeket, valamint a jövő hét szerda és péntek között iskolai szünetet rendelt el. Több mint húszezerre emelkedett Lengyelországban a koronavírus miatt kórházban ápolt személyek száma, Mateusz Morawiecki miniszterelnök további 6000 kórházi férőhely létesítését helyezte kilátásba. Egyre hevesebben tombol a járvány az Egyesült Államokban az elnökválasztás közepette: péntekre csaknem 130 ezerrel nőtt a bizonyítottan koronavírussal fertőzöttek száma. Fertőzött lett a Fehér Ház kabinetfőnöke, Mark Meadows is - jelentette a The Hill című lap. A járvány, a gazdaság, a klímaváltozás és a rendszerszerű rasszizmus kezelésére kapunk megbízatást - jelentette ki Joe Biden a delaware-i Wilmingtonban mondott rövid beszédében. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint továbbra is mélyek a nézetkülönbségek az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről szóló tárgyalásokon. Ismét több tucat tiltakozót vettek őrizetbe a fehérorosz hatóságok Minszkben, ahol orvosok és ápolók vonultak fel a tüntetők elleni erőszak ellen tiltakozva, valamint Aljakszandr Lukasenka távozását követelve. Telefonon egyezetetett Vlagyimir Putyin orosz elnök és Emmanuel Macron francia államfő a hegyi-karabahi konfliktusról - tudatta a Kreml. Guatemalában legalább százan, Hondurasban legkevesebb húszan haltak meg az Eta hurrikán miatt. Ügyészi indítványra elrendelte a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája harminc napra annak a helybéli férfinak a letartóztatását, aki pénteken meggyilkolta várandós feleségét, a férfi fellebbezett a döntés ellen. Ma kezdődik a 3-as metróvonal rekonstrukciójának utolsó üteme a belvárosi szakaszon, ezért mától a metró nem jár a Lehel tér és a Nagyvárad tér között, helyette pótlóbuszokkal lehet közlekedni. A koronavírus-járvány miatt hétfőtől sűrűbben járnak a helyi járatok azokban a megyei jogú városokban, ahol a Volánbusz biztosítja a menetrend szerinti közlekedést - közölte a Volánbusz Zrt. A magyar férfi kézilabda-válogatott 31:27-re kikapott az Európa-bajnoki ezüstérmes Horvátország vendégeként az Eurokupa második fordulójában. A magyar férfi jégkorong-válogatott két napon belül másodszor - ezúttal 3:2-re - legyőzte a lengyel csapatot felkészülési mérkőzésen a Tüskecsarnokban. Női kézilabda BL: FTC-Rail Cargo Hungaria - SG BBM Bietigheim (német) 24:35 Labdarúgó NB I - Paks-Puskás Akadémia 6:2 Férfi kosárlabda NB I: Alba Fehérvár - PVSK-Veolia 91:90 Férfi vízilabda ob I: Szolnoki Dózsa-PVSK Mecsek Fűszért 18:7; Kaposvári VK - PannErgy-Miskolc 17:10; BVSC Zugló-Metalcom Szentes 23:11