Bezáratott egy boltot a rendőrség szabálytalan maszkviselés miatt

A kormány éjféltől ismét rendkívüli jogrendet vezetett be, és arra kéri az Országgyűlést, hogy ezt 90 napra hosszabbítsa meg. Orbán Viktor hangsúlyozta: a járvány megfékezése miatt további szigorításokra van szükség, mert ha a jelenlegi ütemben folytatódik a vírus terjedése a hazai kórházak december közepére elérik teljesítőképességük határát. A kormányfő közölte: a szórakozóhelyeket bezárják, éjfél és reggel 5 óra között kijárási korlátozás lép életbe, a tömegközlekedésben csúcsforgalomban járatsűrítéseket rendeltek el, és újra ingyenessé tették a parkolást. Nem lesz szükség újabb korlátozásokra, ha a mostaniakat betartjuk - ezt közölte a miniszterelnök az Operatív Törzs mai ülése előtt a közösségi oldalára feltöltött videójában. Orbán Viktor hangsúlyozta: most összefogásra van szükség a járvány terjedésének megállításához. A kormányfő közölte: az operatív törzs áttekinti a kórházi kapacitásokat, az ápolók és orvosok létszámát, valamint a rendelkezésre álló lélegeztetőgépek számát Most félre kell tenni a politikai vitákat, gyors és hatékony intézkedésekre van szükség, ezeket pedig a különleges jogrend teszi lehetővé - mondta Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője az M1-en. Fidesz: Elvárjuk, hogy a baloldali képviselők ne akadályozzák a védekezést és támogassák az Országgyűlésben a rendkívüli helyzet meghosszabbítását. Az ázsiai tárgyalások során, a Bangkokba történő érkezést követően Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter koronavírus-tesztje pozitív lett - tájékoztat Paczolay Máté, a Külgazdasági és Külügyminisztérium sajtófőnöke. 4219 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 90 988-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 90 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 2063-ra emelkedett, 21 232-en meggyógyultak. Egyre nagyobb az egészségügy leterheltsége, ezért volt szükséges, hogy a kormány szigorítson a járványügyi védekezés szabályain - erről beszélt az országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília elmondta, a legfőbb cél, hogy minél kevesebben fertőződjenek meg, ha pedig ez mégis bekövetkezik, akkor hatékonyan lehessen gyógyítani. A szakember hozzátette, már alig van olyan település, ahol ne lenne jelen a vírus. Járványidőszakban valósággal létkérdés, hogy a gyógyításhoz szükséges legfontosabb eszközöket magyar vállalkozások állítsák elő, ezért szán tízmilliárdokat a kormány az egészségipar megerősítésére - írta a Magyar Nemzet. Gion Gábor pénzügyi államtitkár a lapnak elmondta, hogy az ezt szolgáló programra érkezett eddigi pályázatokban a legegyszerűbb eszközök mellett a legmodernebb robottechnológia is szerepelt. Katonai tiszteletadás mellett felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót a Parlament előtti Kossuth Lajos téren, így emlékezve az 1956-os forradalom leverésének és a szovjet csapatok bevonulásának 64. évfordulójára. A Gazdaságvédelmi Akcióterv intézkedéseinek is köszönhetően a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint a regisztrált álláskeresők száma november első napjaira 300 ezer alá esett Magyarországon - mondta Bodó Sándor államtitkár. Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank korábbi ügyvezető igazgatója és főközgazdásza képviseli Magyarországot és a kelet-közép-európai országcsoportot 2020. november 1-jétől az IMF legfőbb döntéshozó testületében. Amikor templomot építünk vagy újítunk meg, akkor azt üzenjük a világnak, hogy a kereszténység él - mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. A muszlim fiatalok radikalizálódása a nyugat-európai külvárosok identitásválságának köszönhető – mondta Sayfo Omar iszlámkutató Magyarország élőben című műsorunkban. Előre megtervezett, kegyetlen terrortámadás-sorozat zajlik Franciaországban és Bécsben is - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György azt mondta, a bécsi merénylet gyors lefolyása, valamint a nem tisztázott részletek miatt rendkívül fontos volt, hogy a magyar rendvédelmi szervek, illetve a titkosszolgálatok gyors intézkedéseket tegyenek. Donald Trump bejelentette győzelmét az amerikai elnökválasztáson. Az elnök köszönetet mondott mindenkinek, aki szavazott. Hozzátette: készen állunk az ünneplésre, az eredmény hihetetlen. Joe Biden eközben ünnepli magát. A demokrata jelölt közölte: jó úton haladnak a győzelem felé. A legtöbb államban azonban bejelentették, hogy ma már több levélszavazatot nem számolnak össze, így elképzelhető, hogy csak napok múlva lesz meg a végeredmény. Donald Trump amerikai elnök nyerte a választást a kulcsfontosságú államok közé tartozó Floridában is. A jelenlegi állás szerint az elnök a szavazatok több mint 51 százalékát zsebelte be. A floridai győzelem 29 elektort jelent Donald Trumpnak. A Newsmax szerint az eddig feldolgozott szavazatok alapján Joe Biden 225, Donald Trump 213 elektor támogatására számíthat. A győzelemhez mindkét jelöltnek 270 elektori voksra van szüksége. A választók elbátortalanítását célzó automata telefonüzenetek ügyében indított vizsgálatot az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda - jelentették be a szervezet washingtoni központjában. Az Iszlám Állam követte el a bécsi terrortámadást - jelentette be a dzsihadista terrorszervezet. Az Iszlám Állam szerint a 20 éves merénylő „a kalifátus egyik katonája” volt. A világon 47,4 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,2 millió, a gyógyultaké pedig 31,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, szerdára már több mint 9500 új fertőzöttet és csaknem kétszáz elhunytat jegyeztek fel egy nap alatt, az egészségügyi miniszter pedig új korlátozásokat helyezett kilátásba. Lassulni látszik a koronavírus-járvány terjedése Csehországban. A legfrissebb adatok azt jelzik, hogy fokozatosan csökken az új igazolt fertőzöttek és a kórházban kezeltek napi száma, míg az elhalálozásoké továbbra is gyorsan emelkedik. Olaszországban egy nap alatt több mint 28 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, csütörtöktől a kritikus helyzetűnek ítélt tartományok lezárására és országos éjszakai kijárási tilalom bevezetésére lehet számítani. Giuseppe Conte olasz kormányfő újabb szigorításokat jelentett be a koronavírus-járvány elleni küzdelem jegyében. A korlátozások csütörtökön lépnek életbe, és legalább december 3-áig lesznek érvényben. Oroszországban rekordot döntött és megközelítette szerdán a 20 ezret az újonnan azonosított új koronavírus-fertőzések száma, Moszkvában a járvány kezdetétől számított halálozási adat meghaladta a hétezret. Fél évre rendkívüli állapotot hirdettek ki az észak-etiópiai Tigré tartományban, miután lázadók katonai létesítményeket támadtak meg, hogy tüzérségi fegyvereket és más hadfelszereléseket zsákmányoljanak az ott állomásozó hadseregtől. Az Egyesült Államok többé nem tagja a párizsi klímaegyezménynek, miután szerdán hatályba lépett Washington felmondási nyilatkozata - tájékoztatott az ENSZ klímatitkársága. Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség a múlt év januári óbudai 200 millió forint értékű drogfogás ügyében. A bűnszervezet vezetőjére életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozza a vádhatóság – tájékoztat a főügyészség vezetője. Újabb jelentős támogatást kap a budapesti járműbeszerzés - erről döntött a kormány. A határozat értelmében a kabinet 2022-ig összesen több mint ezer darab új metró, villamos, busz és troli beszerzését és forgalomba állításához járul hozzá. Egy üzletet már be is záratott a rendőrség szabálytalan maszkviselés miatt. Egy ellenőrzésen derült ki, hogy öt alkalmazott szabálytalanul viselte a maszkot, köztük a biztonsági őr is, akinek az állára volt lehúzva a védőeszköz. Szeptember óta maximális kapacitással közlekednek a Budapesti Közlekedési Központ járatai annak érdekében, hogy a budapestiek a járványügyi ajánlások betartását szem előtt tartva utazhassanak - közölte a BKK. Kizárólag fényképes személyazonosító igazolvány és a jegy felmutatásával lehet belépni a Puskás Arénába, a Ferencváros és a Juventus 21 órakor kezdődő Bajnokok Ligája-mérkőzésére - közölte a zöld-fehér futballklub. Nem áll ki az Újpest a DVTK elleni mérkőzésre. A fővárosi klub közölte: „Sem az ellenfél csapatát, sem a még negatív játékosainkat, sem a fiatalokat nem tehetjük ki ekkora veszélynek. A terjedést és továbbfertőződést csak így tudjuk megakadályozni.” A Nemzetközi Birkózó Szövetség vezérkara pénteken határoz arról, hogy megtartják-e Belgrádban a december közepére tervezett világbajnokságot.