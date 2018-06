Bevándorló gyerekeken segít Szeged

Ráadásul a kormánysajtóban megjelentekkel ellentétben romániai és szerbiai magyarok, valamint a külföldről hazatelepülők gyermekeinek segítenének az uniós forrásból megvalósuló képzéssel, amelyet három éve már a kormánypárt helyi képviselői is megszavaztak. A júniusi és szeptemberi foglalkozásokra önkéntes alapon jelentkezhettek az óvodapedagógusok.

