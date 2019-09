Bevándorláspárti balos jelöltek – Botka a legnagyobb név közöttük

Az október 13-i önkormányzati választáson nem meglepő módon a balliberális ellenzék több olyan polgármestert is elindít, akik teljes mértékben támogatják az illegális bevándorlók beengedését, valamint a határ megnyitását a migránsok előtt. A hazai bevándorláspárti politikusok egyik tipikus személye Botka László, Szeged szocialista polgármestere – írja az Origo.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Akik szerint hasztalan a kerítés

Botka már a 2015-ös migránsválság csúcspontján egyértelműen arra az álláspontra helyezkedett, hogy mindez egyáltalán nem probléma a városnak.

„A város lakosságát egyáltalán nem zavarták a menekültek, nem is találkoztak velük az utcákon, hiszen a migránsoknak nem célországuk Magyarország” – nyilatkozta a szocialista városvezető még 2015. június 18-án az azóta megszűnt Népszabadságnak. Majd hozzátette, a drótkerítés fizikailag sem tartja vissza azt, aki át akar jönni a határon.

Az Origo cikke felidézi, hogy egy hónappal később arról beszélt Botka, hogy „Magyarország igazi problémája nem a bevándorlás, hanem a kivándorlás! Egész Európa azon „kacag”, hogy pont a Fidesz-kormány az élharcosa – ostoba, magyar nyelvű (!) plakátokkal, támogatógyűjtő „konzultációval”, teljesen hasztalan 175 km-es drótkerítéssel – a menekültek elleni küzdelemnek.”

Botka egyértelműen lebontaná a kerítést

Bár azt lehetett gondolni, hogy a válság erősödésével a szocialista politikus kicsit visszavesz a migránspárti lendületből, de 2015. augusztus 26-án azt találta mondani, hogy a „Fidesz-kormányt azonban csak az érdekli, hogy politikai céljaira használja a (menekült) ügyet, félelmet keltsen a lakosságban, ezért „dobtak ki” sok tízmilliárdot teljesen hasztalan „új vasfüggönyre”.

Botkát az MSZP kongresszusa 2017 elején miniszterelnök-jelöltté választotta. A politikus bukásában valószínűleg kulcsszerepet játszott, hogy az év májusában a Reuters hírügynökségnek azt mondta, hogy ha a baloldal hatalomra kerül, azon lesz, hogy „a kerítés minél gyorsabban lebontható legyen”.

Mivel azonban a kerítés támogatottsága a magyar választók körében a felépítés óta 90 százalék körül mozog, ezért Botka ezen kijelentése még mélyebbre taszította az egyébként sem szárnyaló MSZP-t – idézi fel a két évvel ezelőtt történteket az Origo.

A szombathelyi és a nyíregyházi szoci jelölt Botka nyomdokain

A balliberális oldalon nem csak Botka számít az egyedüli bevándorláspárti politikusnak.

Nemény András, aki jelenleg Szombathely egyik ellenzéki polgármesterjelöltje még 2015 nyarán úgy vélekedett, „a bevándorlók közel sem jelentenek akkora problémát, és van rá egy jó, valós válasz, az Európai Unió kvótarendszere”.

A két szocialista politikushoz hasonlóan gondolkodott Jeszenszki András, nyíregyházi MSZP-s politikus is, aki most éppen polgármesterjelölt a városban.

Jeszenszki 2015. szeptember 6-án azt írta ki közösségi oldalára, hogy „Orbán dühöng és kibújik a felelősség alól. Pénteki rádiónyilatkozata alapján a menekültek vonulásáért, az éhségsztrájkokért, a felfordulásért és a Magyarországon rekedt emberek kétségbeeséséért mindenki hibás, csak a magyarok nem. Így Európa, a németek és maguk a migránsok.”

Az Origo cikkéből egyértelműen kiderül, hogy az ellenzék továbbra is tele van bevándorláspárti politikusokkal. Ha tehetnék, akkor az olasz baloldali kormányhoz hasonlóan, azonnal megnyitnák a határokat, lebontanák a kerítést, és migránsokkal árasztanák el az országot.

Mindez azért különösen veszélyes most, mert az új baloldali olasz kormány elkezdte beengedni a migránsokat, és szét is akarja osztani a bevándorlókat. Azaz, a migránskvóta, a kényszerbetelepítés rendszere újra napirendre került, nem is akármilyen erővel.

Origo alapján Magyar Nemzet