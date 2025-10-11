Betiltanák a teljes arcot eltakaró muszlim ruhadarabokat Olaszországban + videó

Brüsszel háborús gazdaságra akar átállni, ami tönkretenné a magyar gazdaságot. Orbán Viktor bejelentette: aláírásgyűjtést indítanak a béke és a józan ész védelmében. Kattintson a részletekért!

Botrányos videó került nyilvánosságra Józsefváros volt önkormányzati képviselőjéről + videó

Pálovics Emese szerint aki képviselni akarja az embereket, annak be kell tartania a törvényeket. A Hír Tv megkérdezte Horváth Alexandert, hogy nem tartja e aggályosnak indulását. Az ellenzéki politikus azonban csak hallgatott.