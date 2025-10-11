Betiltanák a teljes arcot eltakaró muszlim ruhadarabokat Olaszországban + videó
2025. október 11., szombat 12:20
| Hír TV
A legnagyobb olasz kormánypárt továbbá fellépne az iszlám szeparatizmus ellen is, emellett fokozottan ellenőriznék a mecsetek finanszírozását. A jobboldal azt várja a muszlimoktól, hogy tartsák tiszteletben az ország törvényeit.
