Betelt a pohár: perre mennek az elkeseredett lakosok

A repülők a Liszt Ferenc repülőtéren, nagyjából 2 kilométerre Rákoshegytől emelkednek el a földtől. A felszállás nagy zajjal jár, de még ennél is rosszabb a landolás – mondta az egyik lakó.

„A szomszédos utcában a cserepek lefolytak a háztetőről épp pár perccel azelőtt ment onnét el a gyerek. Ha ott lett volna, akkor agyonütötte volna. Olyan légörvények vannak, hogy a fák tetején gyakorlatilag forognak körbe” – mesélte Holler István.

Nagyjából 2000 rákoshegyi lakost érint a probléma, közülük mintegy százan tüntettek a légi irányítást végző HungaroControl székháza előtt.

A szervező Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület elnöke azt mondta, a demonstráció a Budapest Airportnak és a Légügyi Hatóságnak is szól, mert sem a reptér, sem a felügyeleti szerv nem tett eddig semmit az érdekükben.

„22 jegyzőkönyvet vettünk föl, ahol konkrét életveszélyről van szó és erre alapozva adjuk be a petíciót. Felszólítjuk a HungaroContolt és a Légügyi Hatóságot is, hogy azonnali jelleggel szüntessék be a kettes kifutóra való leszállásokat a pesti oldalról, mert ez konkrét életveszélyt okoz” – mondta Frik Zoltán, az egyesület elnöke.

Követelésüknek 72 órás határidőt adtak, ha nem teljesül, büntetőfeljelentést tesznek. Többféle megoldási javaslatról is beszéltek a demonstrálók, a leghangsúlyosabb ezek közül az volt, hogy a reptér vásárolja ki őket otthonukból. Ám van, aki nem szívesen költözne, inkább a futópálya ellenkező irányba való meghosszabbítását tartaná megoldásnak. A tüntetésen felszólaló szakember szerint a HungaroControl nem áll az ügyük mellé.

„Egyszerűen visszakoznak mindenféle segítőkészségtől ugyanúgy, mint a felső szinten. Arra hivatkoznak, például Szepessy úr arra hivatkozott egy megbeszélésünkkor, mikor voltam bent a polgármesterrel nála, mert nálunk is a XVI. kerültben is elég keményen csinálják ezt a 600-800-1200 méteren repülő gépeknek a zaját, hogy hát ő megérti ezt, meg ő segíteni akar, de – 2018-ban a választások után egy hónappal – hiányzik a politikai akarat” – mondta Ásvány Attila, repülő üzemmérnök, repülésirányító.

A HungaroControl nem vette át a tüntetők petícióját, és nem reagált érdemben az elhangzottakra. Válaszközleményükben egyetlen konkrétum szerepel: az 1-es futópálya felújítása miatt nagyobb a forgalom a 2-es pályán, erről azonban a Budapest Airport döntött.