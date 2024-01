Beteljesült jóslat - a brüsszelitáknak mindent is lehet + videó

Megosztás itt:

Molnár Tamás magyar származású, az Egyesült Államokban élt történész-filozófus 1990-ben írta meg az Európa zárójelben című munkáját. Ebben a következőkről értekezik: azt mondja Molnár Tamás, félő, hogy a brüsszeli bürokrácia magához fog ragadni minden hatalmat, minden kezdeményezést, minden olyan országot, amelyik rátalál a saját modelljére, amelyik szuverén, azt különböző büntetésesekkel és szankciókkal el fogja lehetetleníteni, ugyanis a brüsszeli bürokrácia célja egy egységes, színtelen, szagtalan Európa létrehozása mindenféle nemzeti érdek és nemzeti sajátosság nélkül.

25 évvel ezelőtt íródtak ezek a sorok, és ma 25 év elteltével ennek a kellős közepében járunk. És ezzel a folyamattal egy időben kezdhetjük tanulni azt is, mit is jelent az új demokrácia. Az új demokrácia azt jelenti, hogy ha egy szuverén, saját modelljét követő független, ne adj' Isten jobboldali kormány van hatalmon, akkor a brüsszeli bürokrácia azonnal rásüti, autokrata, diktatórikus és a minden egyéb jelzőket. És ahogy Molnár Tamás 25 évvel ezelőtt megjósolta, jönnek a szankciók, a pénzmegvonások, jön a hisztéria. Ha ilyen módon netán sikerül leváltani a nemzeti kormányt, a nemzeti érdeket képviselő kormányt, és jön egy új kormányzat, amely mindenben megfelel a brüsszeli demokrácia elvárásainak, akkor azonnal automatikusan az adott országban kitör a demokrácia és helyre áll a jogállam. És a jogállam helyreállítását, illetve a demokrácia kitörését azt onnan lehet észrevenni, hogy az új Brüsszelnek megfelelő kormány azonnal zárójelbe teszi mind a jogállamot, mind a demokráciát, mind az alkotmányosságot. Ezt csinálta Pedro Sánchez Spanyolországban, aki alkotmányellenesen lépett koalícióra a katalán függetlenség pártjaival - ez Spanyolországban alkotmányellenes - , és a választási kampányban Sánchez számos alkalommal megígérte és kijelentette, hogy ilyet soha nem fog tenni. De mert csak így tudott hatalmon maradni, természetesen megtette. Következmény: semmi. Nézzük Lengyelországot. Donald Tuskék igazi brüsszelita hazaáruló gazemberek. Tökéletesen felrúgta és zárójelbe tette a lengyel alkotmányosságot és jogállamot. Rendőri erőszakkal és verőemberekkel foglalta el a lengyel közszolgálati televíziót, rádiót és távirati irodát, majd a köztársasági elnöki hivatalban tartóztattak le és vittek el bilincsben egy volt belügyminisztert és annak helyettesét, akik mind a mai napig az ellenzékbe szorult PiS parlamenti képviselői. Brüsszel hallgat és együttérzően vigyorog. Mert hogy ha baloldali brüsszelita kormány van, akkor ezt is lehet. Akkor bármit lehet. Ez volna az új demokrácia. Ezt kellene nekünk megtanulnunk. Én viszont javaslom, hogy ne tanuljuk meg soha, és soha ne engedjük, hogy ez nálunk is megtörténhessék.