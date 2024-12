Csábi Györgyi, klinikaigazgató-helyettes Gyermekgyógyászati Klinika: "Sok kis páciensnek ezt a Mikulás napot itt kell töltenie a klinikán és az, hogy a Mikulás bácsi bekopogtat most a kórtermekbe és ilyen nagyon aranyos ajándékkal meglepi a gyermekeket, én is azt gondolom, hogy nagyon fontos a gyógyulásuk vonatkozásában."

Your browser does not support the video tag.