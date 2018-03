Beszóltak Orbánnak

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA 6:30 - ZÁROLNÁK A TIBORCZ-VAGYONT A SZOCIALISTÁK. VENDÉG: BÁRÁNY BALÁZS ELNÖKSÉGI TAG, MSZP 6:40 - VIDEÓÜZENETBEN VÁLASZOLT AZ EGYÜTT LÁZÁR JÁNOSNAK. VENDÉG: BARANYI KRISZTINA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJELÖLT, EGYÜTT 8:30 - PERON. VENDÉG: UNGÁR PÉTER ELNÖKSÉGI TAG, LMP LEVÉLBEN HÍVTA EGYEZTETNI AZ MSZP ÉS A JOBBIK ELNÖKÉT SZOMBAT ESTE SZÉL BERNADETT. AZ LMP JELEZTE: NYITOTT A VISSZALÉPÉSEKRE, HA A TELJES ELLENZÉK MEGEGYEZIK. A VÁLASZTÁS UTÁNI EGYÜTTMÛKÖDÉST NEM ZÁRTA KI A JOBBIK ALELNÖKE, DE CSAK AZ LMP-VEL ÉS A MOMENTUMMAL TÁRGYALNÁNAK. MOMENTUM: MEG KELL EGYEZNIE AZ MSZP-NEK A JOBBIKKAL. TOVÁBB OLVADT A KORMÁNYPÁRTOK TÁMOGATOTTSÁGA A BIZTOS PÁRTVÁLASZTÓK KÖRÉBEN, 40-RÕL 36%-RA CSÖKKENT - IDEA INTÉZET. BEMUTATTÁK AZ MSZP-PÁRBESZÉD ÁRNYÉKKORMÁNYÁNAK TAGJAIT. 12 PONTOS KIÁLTVÁNYT TÛZ KI AZ ELLENZÉKI PÁRTOK AJTAJAIRA JUHÁSZ PÉTER. AZ EGYÜTT ELNÖKE AZT SZERETNÉ, HA MINÉL TÖBB HELYEN CSAK 1 ELLENZÉKI JELÖLT LENNE. ELSÕ KÖRBEN 19 PÁRTLISTÁT DOBOTT VISSZA A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG. ESZTERGOMI PLÉBÁNOS: A KÖZTÉVÉ AZ 1970-ES ÉVEKET IDÉZTE SVÉDORSZÁG GYALÁZÁSÁVAL. A DK FELJELENTÉST AKAR TENNI POLT PÉTER ELLEN BÛNPÁRTOLÁS MIATT. 900 EZER MAGYAR CSALÁD NEM TUDJA A HITELEIT FIZETNI, TÖBBSÉGÜK AKÁR AZ UTCÁRA IS KERÜLHET - LÁTÓTÉR. BAYER ZSOLT SZERINT VALAKI MEGFENYEGETTE FACEBOOKON, HOGY A MÁRCIUS 15-I BÉKEMENETEN MESTERLÖVÉSZPUSKÁVAL AGYON FOGJA LÕNI. A FIDESZES PUBLICISTA JELEZTE, FELJELENTÉST IS TETT AZ ÜGYBEN. HÁZIASÍTOTT RÉNSZARVASRA VADÁSZOTT SKANDINÁVIÁBAN SEMJÉN ZSOLT. MÁR KÉT SZÁLLODÁJA IS VAN AZ OSZTRÁK SÍPARADICSOMBAN MÉSZÁROS LÕRINCNEK - CÉLPONT. A FÜGGETLEN KUN LÁSZLÓT VÁLASZTOTTÁK A BÉKÉS MEGYEI KASZAPER POLGÁRMESTÉRÉVÉ VASÁRNAP. ELTÖRÖLTÉK VASÁRNAP KÍNÁBAN AZ ÁLLAMFÕI KINEVEZÉS KORLÁTOZÁSÁT, A JELENLEGI ELNÖK AKÁR ÉLETE VÉGÉIG AZ MARADHAT. MAGYARORSZÁGOT IS PÉLDAKÉNT HOZTA STEVE BANNON, TRUMP KORÁBBI FÕTANÁCSADÓJA A JOBBOLDALI POPULIZMUS MÛKÖDÉSÉRE. BANNON SZERINT A MAGYAR KORMÁNYNAK MEGTISZTELTETÉS, HA IDEGENGYÛLÖLÕNEK NEVEZIK. A SZÉKELY SZABADSÁG NAPJA ALKALMÁBÓL SZÉKELYFÖLD AUTONÓMIÁJÁT KÖVETELTÉK MAROSVÁSÁRHELYEN. SÚLYOSAN MEGSEBESÍTETT EGY KÉSES TÁMADÓ BÉCSBEN EGY 32 ÉVES ALGÉRIAI FÉRFIT. TÖBB EZREN TÜNTETTEK A RASSZISTA BÛNCSELEKMÉNYEK ELLEN FIRENZÉBEN, MIUTÁN A HÉT ELEJÉN AGYONLÕTTEK EGY SZENEGÁLI UTCAI ÁRUST. RASSZISTA BESZÉDDEL VÁDOLJÁK MARINE LE PEN PARLAMENTI ASSZISZTENSÉT. ISMERETLEN TETTESEK FELGYÚJTOTTAK EGY BERLINI MECSETET, ÉS MÉG KÉT HASONLÓ INCIDENS TÖRTÉNT. LENGYELORSZÁGBAN EGY TAVALY ELFOGADOTT TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN ELÕSZÖR MARADTAK ZÁRVA A BOLTOK VASÁRNAP A KOMMUNIZMUS ÖSSZEOMLÁSA ÓTA. A KERESKEDELMI VILÁGSZERVEZETHEZ FORDUL AZ EU, HA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK NEM HAGYJA KI AZ UNIÓT A TERVEZETT VÉDÕVÁMOK ALÓL. ADÓCSÖKKENTÉST ÍGÉR OLASZORSZÁGBAN MINDKÉT KORMÁNYALAKÍTÁSRA ESÉLYES PÁRT, HA A TÖBBIEK VELÜK MÛKÖDNEK EGYÜTT. SVÉDORSZÁG FELAJÁNLOTTA SEGÍTSÉGÉT AZ ÉSZAK-KOREA ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÖZÖTTI PÁRBESZÉDHEZ. AZ OROSZOK 69 SZÁZALÉKA SZAVAZNA VLAGYIMIR PUTYINRA AZ EGY HÉT MÚLVA MEGTARTANDÓ ELNÖKVÁLASZTÁSON. SZÍRIA - A KORMÁNYERÕK TELJESEN KÖRÜLZÁRTÁK A KELET-GÚTAI DÚMA VÁROSÁT. TOVÁBB MÉLYÜL A KOALÍCIÓS VÁLSÁG IZRAELBEN, EGYRE NAGYOBB AZ ESÉLYE AZ ELÕREHOZOTT VÁLASZTÁSOKNAK. LEZUHANT EGY TÖRÖK KISREPÜLÕGÉP IRÁNBAN, UTASAI MEGHALTAK. TÖBB MINT 200 HÁZAT ÖNTÖTT EL A VÍZ AUSZTRÁLIÁBAN A HEVES ESÕZÉSEK MIATT. SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS KISBUSZ ÜTKÖZÖTT A 21-ES FÕÚTON BÁTONYTERENYÉNÉL, EGY EMBER MEGHALT. INTÉZETBÕL SZÖKÖTT KISKORÚAKAT FUTTATTAK MISKOLCON, A FELTÉTELEZETT ELKÖVETÕ HÉTFÕN ÁLL BÍRÓSÁG ELÉ. NEMI SZERVÉT MUTOGATTA EGY IDÕS FÉRFI A GYEREKEKNEK EGY FEJÉR MEGYEI USZODÁBAN, A RENDÕRSÉG NYOMOZ. FRONTÁLISAN KARAMBOLOZOTT KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI A 76-OS FÕÚTON ZALA MEGYÉBEN, EGY EMBER MEGHALT. HUSZÁRFELVONULÁS, LOVAS DÍSZBEMUTATÓ ÉS HUSZÁRKIKÉPZÉS IS LESZ A SZENTENDREI SKANZENBEN MÁRCIUS 15. ÉS 18-A KÖZÖTT. TÛZ ÜTÖTT KI A DEBRECENI KENÉZY GYULA KÓRHÁZ MÁSODIK EMELETÉN, 52 EMBERT KELLETT KIMENEKÍTENI.