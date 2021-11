Megosztás itt:

Egészség, hazaszeretet és pénz. A három fő érv az aktív életmód mellett - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin hangsúlyozta, hogy a rendszeres sportolás, és természetjárás segít egészségünk megőrzésében. Hozzátette hazánkban olyan tájakat járhatunk be, amiket külföldön akár meg is irigyelhetnének. Megtanulhatunk vágyakozni arra, ami a miénk, vagyis Magyarországra. Az aktív életmód legtöbb formája ráadásul nem is kerül sokba- tette hozzá.

Hír TV