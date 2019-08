Besúgót támogatnak Soproni Tamásék

A Momentum az ellenzéki összefogás tagjaként egy állampárti besúgót támogat Terézvárosban önkormányzati képviselőjelöltként. Gaár Iván nem sokkal a rendszerváltás előtt önként jelentkezett III/III-as ügynöknek azzal, hogy szívesen fotózná az akkor megjelenő ellenzéki pártok politikusait. Közben az is kiderült, hogy Soproni Tamás, a Momentum polgármesterjelöltjének szülei rendkívül olcsón jutottak több lakáshoz is a kilencvenes években, ma viszont éppen azt hirdeti a párt, hogy visszavennék a szociális bérlakásokat a „fideszesektől”.

Egykori besúgó az ellenzéki összefogás egyik önkormányzati képviselő-jelöltje a Terézvárosban. Az Utólag.com szerint Gaár Iván a rendszerváltás előtt, 1988-ban önként jelentkezett III/III-as ügynöknek azzal, hogy szívesen fotózná az akkor megjelenő ellenzéki pártok politikusait. Gaár a rendszerváltás éveiben Dobos Ödön fedőnéven a BM III/III–4-a. alosztálynak dolgozott, s az SZDSZ-szel épített ki jó kapcsolatokat. Nagy Imre újratemetésén, 1989. június 16-án a szabad demokraták csoportjával együtt vett részt a Hősök terei ravatalozáson. Feladata szerint fényképeket kellett készítenie a szónokokról, az ismertebb személyekről és az esetleges váratlan eseményekről.

Augusztus 20-án szintén az SZDSZ rendezvényén dolgozott mint fotós, feladata szerint a a résztvevőkről, a szónokokról, a rendezőkről, és az esetlegesen előforduló törvénysértő cselekedetek elkövetőiről kellett felvételeket készítenie. Az egyelőre nem ismert, hogy Gaár mivel nyerte el az ellenzéki pártok bizalmát, de az szinte bizonyos, hogy a VI. kerület polgármesterjelöltjeként a momentumos Soproni Tamásnak is volt beleszólása az egykori ügynök indításába.

Az ellenzéki összefogásban szereplő Momentum ártatlannak tűnő politikai imázsával nemcsak az általuk is támogatott besúgó áll ellentétben. A párt nemrégiben meghirdetett szociális­bérlakás-programjában arról értekezik, hogy felülvizsgálnák, hány ilyen ingatlan van „fideszesek kezében”, amelyeket szerintük vissza kellene venni. – Fillérekért laknak olyan lakásokban, amelyekben egyetemisták, fiatal családok is lakhatnának – hangoztatták. Ugyanakkor információnk szerint rendkívül kedvező áron került Soproni Tamás családjának tulajdonába két belvárosi ingatlan a kilencvenes években.

Úgy tudjuk, 1994-ben a Terézvárosban található két Bajnok utcai – 92, illetve 72 négyzetméteres – ingatlant roppant kedvező áron vették meg a politikus szülei és az egyik nővére. Ráadásul az egyik ingatlan árát részletekben törleszthették, havonta valamivel több mint kétezer forintot kellett fizetniük. A harmadik ingatlan 1995-ben került a család érdekeltségébe. A politikus családja igencsak jól járt a nem mindennapi adásvételekkel, hiszen a három lakás jelenleg 200-220 millió forintot érhet. Az ingatlanügyleteket még pikánsabbá teszi az a tény, hogy a lakások egy önkormányzati rendelet révén kerülhettek Soproniék tulajdonába.

A Magyar Nemzet tegnap az ingatlanügyletekkel összefüggésben megkereste Soproni Tamást, aki csupán írásban volt hajlandó válaszolni a kérdéseinkre. A politikus anélkül, hogy ismerte volna cikkünk tartalmát, fenyegetőzni kezdett. Jelezte, bírósághoz fordul, amennyiben bármilyen utalást teszünk arra, hogy családja áron alul szerezte meg a lakásokat. Ez szerinte rágalmazás lenne. Soproni a három ingatlanról semmit nem közölt, ehelyett mostani lakhelyéről beszélt. – Egy 36 négyzetméteres lakásban élek, Hassay Zsófia jelenlegi fideszes polgármesterrel ellentétben a VI. kerületben – fogalmazott.

Soproni Tamás saját elmondása szerint gyermekkora óta a Terézvárosban él, és 2014-ben önkormányzati képviselői mandátumért mérette meg magát – sikertelenül – az Együtt–PM–MSZP–DK-összefogás támogatásával. Bár Soproni előszeretettel hangoztatja szociálliberális elköteleződősét – a szociáldemokrata Kéthly Annát tekinti politikai példaképének –, s még két éve is azt hangoztatta, hogy nem állnak be az úgynevezett új pólusba és „nem gyurcsányozzák össze magukat”, a májusi európai parlamenti választást követően már azt nyilatkozta, hogy a Momentumnak a Gyurcsány Ferenc vezette DK-val is össze kell fognia.

Korábban már több alkalommal is felpattogzott a máz Soproni Tamás értelmiségi imázsán. Nem tekinthető kulturáltnak például az Echo TV képernyőjén tavalyelőtt mutatott viselkedése, amikor is úgy fogalmazott az egykori szocialista miniszterrel kapcsolatban, hogy „Ki a f…szom az a Szabó Pál?”. Az már csak hab a tortán, hogy évente másfél milliónál is többet kasszírozott a Hallgatói Önkormányzatnál betöltött pozíciójával.

