Bessenyei özvegye pert is kilátásba helyezett Márki-Zay Péter kijelentései miatt

Az idei – lassan egy tucat rendben, békében lezajlott jeles évi esemény után – Bessenyei-díj átadón megvonta a várostól a díjra vonatkozó névhasználati jogot B. Élthes Eszter, Bessenyei Ferenc özvegye, a színész hagyatékának gondozója. Ezt a díj körül és a városban tapasztalt politikai háborúval indokolta. A Kossuth Rádió vasárnap reggeli műsorában erről kérdezték B. Élthes Esztert és Márki-Zay Péter polgármestert is. Az özvegy most is hangsúlyozta, olyan körülményeket teremtettek és olyan körülmények között zajlott a díj idei odaítélése, mely a Bessenyei névvel összeférhetetlen. Kiemelte, Márki-Zay Péter és sok követője most azzal vádolja, hogy megalázta az ottaniakat és botrányt keltett, illetve hogy a Fidesz által előre megtervezett cselekményről van szó.

B Élthes Eszter a visszásságokat sorolva elmondta, 11 évig hitelesíthették a jegyzőkönyveket, ezúttal nem, hat új tagot neveztek ki a döntőbizottságba, amikor eddig öt is elég volt. A jegyzőkönyveket utólag átolvasva azt látta, az így – Márki-Zay Péter embereivel – felduzzasztott bizottság 7-1 arányban Nemcsák Károlyra voksolt Alföldi Róbert ellenében a díj országos részének odaítélése közben. Hogy végül Nemcsák Károly nevét is elvetették – közgyűlési döntéssel – azt az özvegynek a polgármester úgy indokolta – mert ő nem is színész – idézte B. Élthes Eszter. Emiatt nyilván figyelmeztették, mert a Facebookon már nem ezt kommunikálta – tette hozzá B. Élthes Eszter. Egy másik hazugságra is felhívta a figyelmet: azt mondták a fideszes képviselők is megszavazták azokat, akik végül a díjat kapták. Pedig tartózkodtak. B. Élthes Eszter azzal is szembesítette Márki-Zay Pétert, hogy Nemcsák jelölését azok az új (és régi) bizottsági tagok is megszavazták, támogatták, akiket pedig ő delegált, illetve az ő pártján állnak. Akkor miért volt mégis minderre szükség? Az özvegy a rádióműsorban kijelentette, azért mert a polgármesternek kell a cirkusz, a botrány, hogy állandóan forogjon a neve, hogy mindig a címlapokon legyen, hogy saját híveinek mindig el tudja mondani azt, mindig, mindenki őt bántja. Mindeközben semmit se tudnak se Bessenyeiről, se az ünnepségről, a moderátornak is olyan szöveget adnak, melyben az áll: január 21-én van a Magyar Kultúra Napja, a beszédben is így említi(k), miközben 22-én. A riportot az özvegy azzal zárta, belerúgtak a 15 éve halott Bessenyei Ferencbe azok, akik azt a szót, hogy tisztesség, még hírből sem ismerik. B. Élthes Eszter az interjúban kilátásban helyezte azt is, hogy bepereli a polgármestert az őt ért igaztalan vádak miatt.

A műsorban megkérdezték Márki-Zay Pétert is. A polgármester a rádiónak elmondta, semmiféle politikai háttere a döntésnek. Úgy fogalmazott, sajnálatos félreértés történt, de a közgyűlés valóban másként döntött, mint az előzően felállított és létszámában jelentősen kibővített kuratórium. De teljes egyetértéssel döntöttek a díjazottakról – mondta.

A polgármester még hozzátette, személy szerint folytatni akarja a díj átadását jövőre is, de ebben a közgyűlésnek kell döntenie.

Vásárhely24.com