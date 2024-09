Berobbant a szamárköhögés, gyorsan nőnek az esetszámok + videó

Rusvai Miklós, virológus: "Az immunitásunk az viszonylag hamar csökkenni kezd, a fertőzés átvészelése vagy a vakcinázás után, tehát körülbelül egy, egy év másfél év múlva már újra fogékonyak leszünk a kórokozóra illetve amikor védettek vagyunk akkor is viszonylagos a védelem, tehát nagy mennyiségű kórokozó vagyis ha valakivel, aki éppen fertőzött egy légtérben vagyunk, akkor az általa ürített nagy mennyiségű kórokozó áttörheti ezt a viszonylagos védelmet és ezért van az, hogy most sajnos most beindult egy járvány."

A kötelező védőoltások beadásával meg lehet előzni a betegséget, amit a csecsemőknek 2, 3, illetve 4 hónaposan adnak be, majd 6 és 12 éves korban emlékeztető oltást kapnak a gyerekek, azonban ezek ellenére is csak egy rövid ideig lesz teljesen védett az oltott - emelte ki egy virológus.

