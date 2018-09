Bérnővérekkel pótolnák a kieső munkaerőt

Bérnővérekkel igyekszik pótolni a kieső munkaerőt az ajkai kórház – írja a 24.hu. A portál szerint egy külsős cégen keresztül érkeztek egészségügyi dolgozók Székesfehérvárról. Az intézményben nyáron az összes ápoló felmondott, sokan a felmondási idejüket töltik. A kórház vezetése átcsoportosítással is próbálja kezelni a helyzetet: a sürgősségi és a szülészeti osztályról küldtek ápolókat az intenzívre. A portál szerint arra is volt példa, hogy már nyugdíjazott nővéreket hívtak be dolgozni egy-egy műszakra.