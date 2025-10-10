Keresés

2025. 10. 10. Péntek
Berlinben találkozott a Tisza Párt második embere egy ukrán informatikai céggel?

2025. október 10., péntek 17:04 | Borsonline
adatszivárgás Radnai Márk Tisza Párt ukrán cég

Egyre mélyebb hazugságspirálba kerül a Tisza Párt az ukrán fejlesztők keze nyomát is viselő Tisza Világ nevű applikáció miatt.

Miközben Magyar Péter továbbra is tagadja, hogy ukránok fejlesztették volna az adatszivárgási botrányukat okozó Tisza Világ nevű applikációt, addig egyre több bizonyíték lát napvilágot, ami éppen ennek az ellenkezőjét támasztja alá. Az egyre nagyobb botrány kapcsán a legfrissebb fejlemény, hogy Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke Berlinben találkozhatott a PettersonApps ukrán számítástechnikai cég képviselőivel, sőt, valószínűleg ő volt az aki végül leszerződött velük.

Mint ismert, a Tisza Párt telefonos, Tisza Világ nevű applikációjából 20 ezer Tisza-szigetes felhasználó személyes adatai – név, anyja neve, lakcím, email, telefonszám, sőt lokáció és választókerületi adatok – kerültek nyilvánosságra. A botránnyal kapcsolatban Magyar Péter és Tisza naponta változtatja meg az álláspontját, miközben egyre zavarosabb magyarázatokkal állnak elő. Arra viszont a mai napig sem adtak egyértelmű választ, hogy az alkalmazást ukránok-fejlesztették-e.

A Mandiner beszámolója szerint Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, Magyar Péter bizalmasa egy májusban megjelent interjúban arról beszélt, hogy az alkalmazás fejlesztési szakaszában Berlinbe utazott egy szakmai eseményre, hogy potenciális programozókkal egyeztessen. 

"Sok politikai szoftver létezik, ki is utaztam Berlinbe, hogy beszéljek egy politikai szakmai eseményen több termékfejlesztővel" - fogalmazott akkor Radnai, ami arra enged következtetni, hogy a Tisza alelnöke a május 21-23. között zajlott, GITEX Europe 2025 elnevezésű technológiai kiállításra látogatott a német fővárosba. Ez azért érdekes, mert az eseményen részt vett a PettersonApps nevű ukrán cég is, amit a tiszás alkalmazással hoztak hírbe.

Fotó: képernyőfotó

 

 

