Bérlakásprogram híján riogat Pikó András

Úgy tűnik, kampányszlogenjével ellentétben mégsem „Magyarország legjobb bérlakásprogramja” Pikó Andrásé. Kiderült ugyanis, hogy csak papíron hasít a lakásfelújításokkal Józsefváros polgármestere, aki a napokban vallotta be: nem tud cserelakást biztosítani annak a 210 családnak, akiket a Ludovika Campus fejlesztés miatt október végéig el kellene helyeznie. A helyzet nemcsak azért kínos, mert a baloldali politikus saját bérlőit ijesztgeti teljesen fölöslegesen, hanem azért is, mert 2019-es kampányában nem ezt ígérte...

Ha Pikó András megvalósította volna kampányígéretét az elmúlt 5 évben, most nem izzadt volna le attól a helyzettől, hogy az állam kisajátítana 10 bérházat a már 12 éve tartó Ludovika Campus-fejlesztés keretén belül. Mint ismert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárképző kart hoz létre, a kiválasztott józsefvárosi, rossz állapotban lévő épületek helyén. A környezettudatos projekt számos előnnyel jár a kerületben élők számára, a városrész régóta vágyott rehabilitását hozza el: egy lepusztuló, szlömösödő városrész helyén pezsgő diákváros épülhet, ráadásul komoly állami segítséggel. A beruházás 2012-ben indult el, azóta tartanak a tárgyalások is. Az ügy most újabb mérföldkőhöz ért a 10 omladozó bérház kisajátításával.

A polgármester a hírre gyorsan magához ragadott egy operatőrt és sajtótájékoztatót tartott, kivonult az egyik Diószegi utcai épületbe, hogy „alágyújtson” a lakóknak. Széttárta a kezét, mondván, hogy nem tud cserelakásokat adni október végéig a bérlőknek, mert évente csak 40-50 lakást tudott az önkormányzat felújíttatni, és maximum 30 családot tud elhelyezni a 210 helyett. Így azzal fenyeget, hogy – mivel a kerületi önkormányzat szerinte tehetetlen –, a lakók az állami kisajátítás miatt utcára kerülhetnek, vagy nem tudja mi vár rájuk, esetleg az állam vidékre költözteti őket. Ezek után petíciót indított, azt a hamis látszatot keltve, hogy a bérlőket segítve meg tudja akadályozni a Ludovika Campus bővítését.

A teljes cikk a Metropol honlapján olvasható.

Fotó Mediaworks