Berki Krisztián nem fogadja el a bíróság döntését

A kormány lehetővé teszi a koronavírus elleni harmadik oltás felvételét augusztus 1-től, ehhez bőséges mennyiségű vakcina áll rendelkezésre - jelentette be a miniszterelnök a Kossuth rádióban. Orbán Viktor kiemelte: az egészségügyben dolgozók számára kötelezővé teszik a koronavírus elleni védőoltást. Az iskolakezdés első két napján minden oktatási intézményben lehetővé teszik, hogy a 12 évesnél idősebb gyerekek felvegyék a koronavírus elleni oltást, amennyiben szüleik ezt megengedik - mondta el a miniszterelnök. Minden Magyarországon engedélyezett oltóanyag hatékony és alkalmas arra, hogy a járvány negyedik hulláma esetén védettséget adjon - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hangsúlyozta: aki az oltóanyagokkal szemben bizalmatlanságot kelt, az ezzel mérsékli az oltási kedvet, és emberek halálát idézi elő. 64 új koronavírus fertőzöttet igazoltak, elhunyt 2 beteg. 3-4 hét múlva valószínűleg Magyarországon is domináns lesz a koronavírus delta mutánsa - figyelmeztetett Kacskovics Imre immunológus Magyarország élőben című műsorunkban. Eddig több mint 5 millió 559 ezer embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 millió 268 ezren már a második adag vakcinát is megkapták. Járványügyi szempontból Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Magyarország élőben című műsorunkban. Ma elhagyhatja a budapesti Bethesda kórházat az első olyan gyermek, aki állami támogatás révén kapott SMA-kezelést - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. A gyerek szent dolog Magyarországon, nem engedhetjük, hogy szexuális propagandisták grasszáljanak az iskoláinkban - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. Tönkre fogja tenni az Európai Uniót, ha egymással össze nem tartozó ügyeket kapcsol össze - jelentette ki Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a helyreállítási alappal és a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban. Nem változtat a gyermekvédelmi törvényen Magyarország - mondta a Fidesz frakcióvezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Kocsis Máté hangsúlyozta: nemzeti hatásköröket átadni az uniónak veszélyes utakra visz. Megsértette egy második világháborús túlélő személyiségi jogait Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke ugyanis a Facebook-oldalára Sebes Emil megkérdezése nélkül tett ki róla fényképet - írta a pénteki Magyar Nemzet. Magyarország 2021 első negyedévében a legjobb foglalkoztatási adatot produkálta a rendszerváltoztatás óta - mondta Bodó Sándor államtitkár. Erőteljesen nőtt a cégek munkaerőkereslete, a második negyedévben 66 százalékkal több cég hirdetett meg betöltésre váró pozíciót, mint tavaly ugyanebben az időszakban - közölte a Profession.hu. Új munkahelyeket teremtenek a Suzuki idei fejlesztései, amelyek összértéke eléri a 60 millió eurót - mondta Esztergomban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Megduplázta raktárkapacitását az olasz érdekeltségű Lucart Kft. Nyergesújfalun, a 900 millió forintos beruházáshoz 282 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott a kormány - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. A magas technológiai színvonalú állattartó telepek építése és működtetése különösen fontos az állattenyésztés versenyképességének megőrzéséhez, növeléséhez - hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter. A magyar erdők évente ötmillió tonna szén-dioxidot vagy más üvegházhatású gázt kötnek meg, amely a magyar kibocsátásnak körülbelül a 8 százaléka - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Az Európai Bizottság az uniós bíróság elé idézte Magyarországot a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférés állítólagos korlátozása miatt. Brüsszel azt szeretné, hogy migránsokat engedjünk be Magyarországra - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárásokat indított Magyarország ellen az LMBT-közösséghez tartozók alapvető jogainak megsértése miatt. Magyarországnak két hónap áll a rendelkezésére, hogy válaszoljon az Európai Bizottság által megfogalmazott érvekre. Varga Judit igazságügyi miniszter szerint az Európai Bizottság elismerte, azt sérelmezi, hogy Magyarországon nem engedik be az LMBTQ-lobbit az iskolákba, óvodákba. Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Lengyelország ellen az LMBT-közösséghez tartozók alapvető jogainak megsértése miatt. Az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy az európai vállalatok megtilthatják alkalmazottaiknak a muszlim nők hagyományos fejkendőjének, a hajat és a nyakat eltakaró hidzsábnak a viselését. Azbej Tristan, a magyar kormány üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára részt vett és felszólalt a nemzetközi vallásszabadság-csúcstalálkozón az amerikai fővárosban. Már több mint 188,8millióan fertőződtek meg koronavírussal a világon, a halálos áldozatok száma meghaladta a 4 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Horvátország július 31-ig meghosszabbította az egész országra vonatkozóan a jelenleg is érvényben lévő járványügyi intézkedéseket, így a különböző rendezvényeken való részvétel továbbra is védettségi igazoláshoz kötött. Októbertől az amerikai Moderna koronavírus elleni oltóanyaga is elérhető lesz Szerbiában. Az Egyesült Államok és Németország közötti kétoldalú együttműködés erős, és az amerikai kormányzat meg van győződve arról, hogy ez a kooperáció folytatódik - mondta Joe Biden amerikai elnök, amikor a Fehér Házban fogadta Angela Merkel német kancellárt. Bulgáriában visszavonta jelöltjét a kormányfői tisztségre az előre hozott parlamenti választásokon győztes Van Ilyen Nép nevű párt vezetője, Szlavi Trifonov, miután heves bírálatok érték. Legalább hét újságírónál kezdtek házkutatást a fehérorosz biztonsági szolgálatok. A nyomozás szerint terrorcselekmény állhat egy kínai állampolgárokat is érintő halálos pakisztáni buszbaleset hátterében - közölték az iszlámábádi hatóságok. Mintegy húszezer, az amerikai hadseregnek segítő, egyebek mellett tolmácsként közreműködő afgán kérte, hogy az Egyesült Államok menekítse ki őket - közölte a Fehér Ház, jelezve, hogy a szám nem tartalmazza a családtagokat. A Líbiában harcoló külföldi zsoldosok a következő hetekben megkezdik kivonulásukat a háború sújtotta országból - mondta Heiko Maas német külügyminiszter. Legalább nyolcvan halálos áldozata van a Németország nyugati részén történt áradásoknak, és több tucat ember hollétéről nem tudni. A számos emberéletet követelő és súlyos anyagi károkat okozó németországi áradások miatt Orbán Viktor Angela Merkelnek írt levelében a magyar emberek nevében kifejezte részvétét és együttérzését az áldozatok családjainak. A dél-hollandiai Maastricht városa felszólította mintegy tízezer polgárát, hogy hagyja el otthonát, és keressen védelmet az árvíz elől, Belgiumban növekedett a természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma. Többszöri késszúrással életveszélyesen megsebesítette egy 85 éves férfi a főbérlőjét Esztergomban. Menetrend szerint közlekedő busz gázolt halálra egy kerékpárost a 36-os úton, Nagycserkesznél. Plácido Domingo spanyol operaénekes augusztus 6-án ingyenes koncertet ad Győrben az egészségügyi dolgozók tiszteletére a Győri Filharmonikusokkal. Újabb vonalain vezeti be az elsőajtós felszállási rendet a közeljövőben a Budapesti Közlekedési Központ, de csak ott, ahol ez nem okoz érdemi menetidő-növekedést. További heves zivatarokra, intenzív esőzésekre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Labdarúgó Konferencia Liga, selejtező: Puskás Akadémia FC - Inter Turku (finn) 2:0, a Puskás Akadémia 3:1-es összesítéssel a jutott tovább. Az FK Rigas FS együttese lesz a Puskás Akadémia ellenfele a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában. Labdarúgó Konferencia Liga, selejtező: Ararat Jereván (örmény) - MOL Fehérvár FC 2:0, a fehérvári csapat 3:1-es összesítéssel kiesett. Sérülése miatt Babos Tímea nem indul a jövő pénteken kezdődő tokiói olimpia tenisztornáján. Gálfi Dalma és Udvardy Panna bejutott a negyeddöntőbe a budapesti Római Teniszakadémián zajló tornán.