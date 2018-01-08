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Bérfejlesztést ígér a kormány, a VOSZ kételkedik

Hír TV

2018. január 8., hétfő 10:59

A kormány és a munkáltatók 9-10 százalékos bérfejlesztéssel kalkulálnak 2018-ra, ez körülbelül 6 százalékos reálkereset-növekedést jelenthet.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára a Világgazdaságnak azt mondta: nehéz lesz kigazdálkodni a bérfejlesztést, ami inkább a hazai tulajdonú mikro- és kisvállalkozásoknak okozhat gondot.

A nemzetgazdasági miniszter nemrég arról beszélt, hogy idén 9,4, jövőre pedig 7,7 százalékos bérnövekedéssel számolnak.

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