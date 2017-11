Beolvasztják a Duna Aréna lelátóinak használhatatlan részeit

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA 6:30 - LIBERÁLIS KÖVETELÉSEK A NÕI DISZKRIMINÁCIÓ FELSZÁMOLÁSÁRA. VENDÉG: BÕSZ ANETT ÜGYVIVÕ, LIBERÁLISOK 6:40 - JOBBIKOS TÁMOGATÁSI-TERV A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK. VENDÉG: VOLNER JÁNOS FRAKCIÓVEZETÕ, JOBBIK 8:30 - PERON. HOVÁ VEZET A KÜLÖNUTAS MUNKAVÁLLALÓI ÉRDEKVÉDELEM? VENDÉG: KORDÁS LÁSZLÓ ELNÖK, MAGYAR SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG MEGSZÜNTETTÉK A NYOMOZÁST AZZAL A FIDESZES TANÁRRAL SZEMBEN, AKI LEEMELT 3 M FT-OT AZ ISKOLA SZÁMLÁJÁRÓL, MAJD HAZAVITTE - HVG.HU. A RENDÕRSÉG SZERINT AZ V. KERÜLETI SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÁRA NEM ELLOPTA A PÉNZT, CSAK OTTHON "EGY DOBOZBAN TARTOTTA". ÉVEK ÓTA HÕSUGÁRZÓVAL FÛTENEK CSEPELEN A HELYI MENTÕÁLLOMÁS DOLGOZÓI, MIÓTA A KAZÁN MÛKÖDÉSKÉPTELENNÉ VÁLT - RTL KLUB. DÖNTÖTT A KÚRIA, KI KELL ADNIA A FELCSÚTNAK, HOGY MIRE KÖLTÖTTE A TAO-TÁMOGATÁSOKAT. DK: A FIDESZ ERÕFESZÍTÉSE A JOGÁLLAM INTÉZMÉNYEINEK BEDARÁLÁSÁRA MÉG NEM JÁRT TELJES SIKERREL, EZENTÚL BÜNTETÕÜGY A TITKOLÓZÁS. ORBÁN VEJÉNEK ÜZLETI KÖRE KAPTA MEG AZ E-KÖZBESZERZÉS KIZÁRÓLAGOS ÜZEMELTETÉSI JOGÁT - HVG.HU. AZ ÖSSZES MAGYARORSZÁGNAK FOLYÓSÍTANDÓ TÁMOGATÁST FELFÜGGESZTHETI AZ EU, HA HIBÁT TALÁL AZ ITTHON MÛKÖDÕ ELLENÕRZÉSI RENDSZERBEN - 24.HU. AZ ÍGÉRTNÉL JÓVAL KEVESEBB NYUGDÍJPRÉMIUMOT ÉS KORREKCIÓT KAPTAK A NYUGDÍJASOK A NOVEMBERI UTALÁSNÁL - MAGYAR NEMZET. BALOG ZOLTÁN: A KORMÁNY MINDEN NYUGDÍJASNAK BIZTOSÍT 10 EZER FORINTNYI ERZSÉBET-UTALVÁNYT. TELEFONOS KAMPÁNYT INDÍT A FIDESZ A SOROS-KONZULTÁCIÓ NÉPSZERÛSÍTÉSÉRE. SZEPTEMBER VÉGÉIG 1,5 MRD FORINTÉRT LEVELEZETT A VÁLASZTÓKKAL A KORMÁNY - MFOR.HU. BEKÉRETTE AZ AMERIKAI ÜGYVIVÕT SZIJJÁRTÓ, MIUTÁN AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM BEJELENTETTE, HOGY 200 M FT-TAL TÁMOGATNÁ A HAZAI SZABAD SAJTÓT. A MAGASABB BÉREK ÉRDEKÉBEN A KISVÁLLALKOZÓI SZEKTOR MEGERÕSÍTÉSÉT SZORGALMAZZA A JOBBIK. HATMILLIÁRD FORINTOS KORMÁNYZATI TÁMOGATÁSSAL ÚJULHATNAK MEG 2020-IG ÚJPEST, ILLETVE AZ UTE SPORTLÉTESÍTMÉNYEI. MAGYARORSZÁG UTÁN LENGYELORSZÁG ELLEN IS MEGINDÍTJA AZ ÚGYNEVEZETT 7-ES CIKKELY SZERINTI ELJÁRÁST AZ EURÓPAI PARLAMENT. A LENGYEL KORMÁNY EGYES DÖNTÉSEI A KÉPVISELÕK SZERINT SÚLYOSAN VESZÉLYEZTETIK AZ EURÓPAI ÉRTÉKEKET. LENGYEL KÜLÜGY: POLITIKAI NYOMÁSGYAKORLÁSKÉNT ÉRTELMEZHETÕ AZ EP LENGYELORSZÁGRA VONATKOZÓ HATÁROZATA. LENGYEL ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG: AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG NEM JOGOSULT A LENGYEL JOGREND ALAKÍTÁSÁRA. AGGODALMÁT FEJEZTE KI SZÁMOS EP-KÉPVISELÕ A JOGÁLLAMISÁG MÁLTAI HELYZETE MIATT IS, MIUTÁN NEMRÉGIBEN MEGGYILKOLTAK EGY ÚJSÁGÍRÓNÕT. TÁMOGATTA AZ EURÓPAI PARLAMENT JÁRÓKA LÍVIA FIDESZES EP-KÉPVISELÕ ALELNÖKI JELÖLÉSÉT. MERKEL ÉS MACRON TOVÁBBI ERÕFESZÍTÉSEKET SÜRGET A PÁRIZSI KLÍMAEGYEZMÉNY TELJESÍTÉSÉHEZ. FELROBBANT EGY AUTÓ, MIUTÁN AKNÁRA HAJTOTT DONYECK MEGYÉBEN, EGY RENDÕR MEGHALT, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. ELFOGADTA AZ OROSZ ALSÓHÁZ A SAJTÓORGÁNUMOK KÜLFÖLDI ÜGYNÖKKÉNT VALÓ BEJEGYEZÉSÉT. HAT DEMOKRATA PÁRTI KÉPVISELÕ TRUMP ALKOTMÁNYOS ELMOZDÍTÁSÁRA TETT JAVASLATOT SZERDÁN. ÁTVETTE A HATALMAT SZERDA ÉJJEL A HADSEREG ZIMBABWÉBAN, DE TAGADTÁK, HOGY PUCCSOT KÖVETTEK VOLNA EL ROBERT MUGABE REGNÁLÓ ELNÖK ELLEN. A HADSEREG AZT ÁLLÍTJA, ÕK CSAK AZ ELNÖK KÖREIBEN LÉVÕ BÛNÖZÕKKEL SZEMBEN AKARNAK FELLÉPNI, MINT MONDTÁK, AZ ELNÖKÖT "BIZTONSÁGBA HELYEZTÉK". A BEJELENTÉST KÖVETÕEN AZ ELLENZÉK AZ ALKOTMÁNYOS DEMOKRÁCIÁHOZ VALÓ BÉKÉS VISSZATÉRÉST SZORGALMAZTA. ÉSZAK-KOREAI SAJTÓ: HALÁLBÜNTETÉST ÉRDEMELNE TRUMP AZÉRT, MERT MEGSÉRTETTE KIM DZSONGUNT. AUSZTRÁL FELMÉRÉS: AZ AUSZTRÁLOK KÖZEL KÉTHARMADA TÁMOGATJA A HOMOSZEXUÁLISOK KÖZÖTTI HÁZASSÁGOK LEGALIZÁLÁSÁT. KÁRPÓTLÁST KELL FIZETNIE A SRÍ LANKA-I ÁLLAMNAK EGY BUDDHA-TETOVÁLÁS MIATT ÕRIZETBE VETT BRIT TURISTÁNAK. NÉGY EMBERT KÖRÖZÖTT SZERDÁN A BRFK A NOVEMBER 4-I SZURKOLÓI ERÕSZAK MIATT, A DÉLUTÁNI ÓRÁKBAN AZ UTOLSÓ GYANÚSÍTOTT IS FELADTA MAGÁT. MUNKÁLTATÓJA FELELÕTLENSÉGE MIATT VESZTHETTE ÉLETÉT EGY FAVÁGÓ PUTNOKON, GONDATLAN VESZÉLYEZTETÉS MIATT EMELTEK VÁDAT. TEHERAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓS A 4-ES ÚTON ALBERTIRSÁNÁL, AZ AUTÓ SOFÕRJE BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE, AZ UTAT LEZÁRTÁK. MA ÁLL BÍRÓSÁG ELÉ AZ AZ ÖRMÉNY FÉRFI, AKI KALAPÁCCSAL ESETT NEKI EGY BUSZ ABLAKÁNAK EGY HÓNAPPAL EZELÕTT A XX. KERÜLETBEN. HALÁLRA GÁZOLT EGY 20 ÉVES NÕT A VONAT SZERDA HAJNALBAN HAJDÚHADHÁZON.