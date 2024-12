Benzinkutakon működő chipleolvasók segíthetnek hazajutni az eltévedt négylábúaknak + videó

Megosztás itt:

A tűzijátékok és a hangos zajok miatt szilveszter éjjelén sok kutya pánikba esik, elszökik, és akár 20-30 kilométerre is elkóborolhat otthonától. De ha a kutyában van chip, akkor a töltőállomásokon könnyedén lehet azonosítani az állatot, és értesíteni a gazdáját.

A Vigyél Haza Alapítvány vezetője gyakorlati tanácsokkal látta el a gazdákat az év utolsó napjára.

Óvári András, a sérült és árva kutyákat segítő Vigyél Haza Alapítvány vezetője: "Legfontosabb hogy délután sétáltassuk legkésőbb a kutyát csak, akkor is csak pórázon még akkor is, ha egyébként a kutya önállóan vagy önállóbban közlekedne, hiszen a hirtelen zajoktól, a fényhatástól azonnal elszaladhat és nehéz ilyenkor már megfogni. Utána, amikor hazamentünk akkor mindenképpen húzzuk be a függönyöket, hogy a külső fényhatást, villanásokat elkerüljük, hangosítjuk fel a zenét, nyugtassuk a kutyát és legyünk vele."

Hozzátette: Elkóborolt kutyák esetén csak nyugodt állatot próbáljunk megközelíteni.

December 31-ig további 140 töltőállomáson helyeztek ki ilyen eszközöket, így már 350 helyszínen lett elérhető a szolgáltatás a nagy autópályás kutak kivételével az egész országban.