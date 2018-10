Benyújtották az állami vezetők egészségügyi ellátásáról szóló népszavazási kérdéseket

A két ellenzéki párt korábban már nyújtott be erről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek, a fideszes többség azonban elutasította azt. Korózs Lajos MSZP-s képviselő szerint, amíg az egészségügy olyan gyalázatos állapotban van, mint most, addig a miniszterelnöknek, minisztereknek és államtitkároknak sem jár különleges ellátás.

A Párbeszéd képviselője szerint egyre kevesebb pénzt fordítanak a családok támogatására.

„Azt látjuk, hogy a Fidesz az elmúlt 8 évben a megszorítások politikáját folytatta. Csak az egészségügyből 1800 milliárd forintot vontak ki és más közszolgáltatásokat is megvágtak. Most pedig, amit a lakástakarékokkal csinálnak az azt jelenti, hogy egy magyar családtól, akár 2-4 millió forintot is elvesznek. Miközben a gazdasági hátország közpénzből való felépítésére mindig jut pénz, úgy látjuk, hogy az egészségügyre, a lakásszerzés, lakásfelújítás támogatására, a magyar családok támogatására nincs, és egyre kevésbé lesz pénz” – mondta Tordai Bence országgyűlési képviselő.

A szocialista kormányok a mostani dupláját költötték az állami vezetők egészségügyi ellátására -írta a Fidesz közleményében. A kormánypárt emlékeztetett arra, hogy a Fidesz 2010 óta pótolja az egészségügytől korábban elvett pénzeket, fejleszti a kórházakat és béremelést ad az egészségügyi dolgozóknak.