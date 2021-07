Bennfentes.net: meglévő technológiával pályázhattak Cseh Katalinék

Meglévő technológiával pályázhatott Cseh Katalin cége - erről írt a Bennfentes.net. A portál megvizsgálta a céghálóba tartozó svájci vállalatot, amelyről kiderült: a cég már 2013-ban kifejlesztett egy hologram technológiát. A Bennfentes.net emlékeztet: a Cseh Katalin ügyvezetése alatt álló Pannónia Nyomda Kft. is hologramos technológiára pályázott, és nyert 68 millió forintot. Ráadásul a pályázati anyagban a Pannónia Nyomda Kft. azt állította, hogy ez egy teljesen új technológia, amely eddig nem létezett.

Másfél hete tart az Anonymous-ügyként elhíresült botrány, amelyben egy álarcos alak hívta fel a sajtó figyelmét, hogy Cseh Katalinhoz köthető cégháló több mint 4,7 milliárd európai uniós támogatást nyert el.

Az Origo megírta, hogy a cégek összejátszhattak és azóta az is kiderült, hogy a cégháló tagjai rendszeresen együtt változtatta a telephelyét.

A Nolimpiával ismertséget szerző politikus, aki az olimpiára hivatkozva kért eu-s támogatást hologramos technológia kifejlesztésére, elismerte a pályázás tényét és azt állította, hogy minden rendben volt a pályázattal.

A Pesti Srácok cikke után megvizsgáltuk a céghálóba tartozó svájci céget is és észrevettük, hogy HoloTech Switzerland AG már évekkel korábban kifejlesztett egy hologram technológiát.

Nyolcvannégyszer adta el ugyanazt a színházjegyet, kétszer adta el az autóját – ismerősek a címek? Szenzációként tálalja ezeket az eseteket sokszor a média, holott gyakrabban előfordulnak, mint gondolnánk. De hogy jön ez az Anonymous-botrányhoz? Kezdjük az elején.

A Bennfentes. net cikkének megjelenése után, miután bemutatták, hogy a Momentum EP-képviselője lehet az álarcos alak által emlegetett politikus, a Pesti Srácok feltárta a céghálót, aminek tagjai egy telephelyre vannak bejelentve, majd később az is bebizonyosodott, hogy az Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében egyszerre is váltanak gyakran telephelyeket. Ennek a céghálónak a tagja a Holotech Hungary Kft. is, amelynek tulajdonosa egy hasonló nevű svájci cég, a HoloTech Switzerland AG.

Miután

a Cseh Katalin ügyvezetése alatt álló Pannónia Nyomda Kft. éppen hologramos technológiára pályázott az európai uniós forrásokból és nyert is 68 millió forintot

– belevéve a pályázati anyagba, hogy ez a technológia majd milyen jól fog jönni a 2024-es budapesti olimpián, amit végül a Momentum gáncsolt el – a Bennfentes.net megnézte a svájci hologramos technológiával foglalkozó cég honlapját, ahol a hírek között rátaláltak arra, hogy

a cég már 2013-ban kifejlesztett egy hologram gépet.

Majd három évvel később, Cseh Katalin szignójával egy hologramos technológia kifejlesztésére adott be pályázatot egy másik cég, ami talán véletlenül éppen ugyanarra a telephelyekre van bejelentve (Vác és Szirák), mint a svájci cég magyar vállalata, a Holotech Hungary Kft. És ahogy azt már korábban a portál megírta, a Holotech Hungary Kft. ügyvezetője, és a HoloTech Switzerland AG elnök-vezérigazgatója ugyanaz a Lakatos Viktor, akinek az érdekeltségi körébe tartozó IPRESS Center Kft. 2012-ben megvásárolta a Veszprémi Nyomda Kft-t és a tisztségviselők között megtalálható volt Cseh Tibor (a momentumos politikus édesapja) és Lakatos Viktor neve is.

Ráadásul a pályázati anyagban a Pannónia Nyomda Kft. azt állította, hogy ez egy teljesen új technológia, amely eddig nem létezett.

A támogatást is ezért nyerhették meg, hiszen alapvető feltétel volt, hogy egy új technológia szülessen.

