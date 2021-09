Benkő Tibor: Senki nem jöhet be igazolatlanul Magyarországra

Sorra érkeznek a politikusok és közéleti szereplők a Kötcsei Piknikre. Az esemény idén jubilál most rendezik meg 20. alkalommal. Kiszivárgott információk szerint a miniszterelnök az afganisztáni amerikai kivonulást és a kabuli kormány összeomlását is elemzi majd. A találkozó előtt Benkő Tibor elmondta: Magyarország nem fogad be illegális migránsokat Afganisztánból. A honvédelmi miniszter emlékeztetett, hazánk már az öt évvel ezelőtti migránsválság idején is ehhez tartotta magát. A tárcavezető hangsúlyozta, megfelelő okmányokkal eddig is bárki beléphetett Magyarországra, legálisan pedig ezután át lehet lépni a magyar határt.