Benkő Tibor: Pótolhatatlan űr maradt a szívekben

2019. JANUÁR 19., SZOMBAT GÁL KINGA FIDESZES EP-KÉPVISELÕ: NINCSENEK OBJEKTÍV MÉRÕSZÁMAI A JOGÁLLAMISÁGNAK, EZÉRT NEM IS LEHET JOGALAPJA SEMMILYEN VIZSGÁLATNAK PÉNTEK 9, HÍR TV. EGYETLEN ORSZÁG SEM AKARJA BEFOGADNI A TERRORIZMUSÉRT ELÍTÉLT AHMED H-T ORIGO. EDDIG NEM JELÖLT ÚJ DELEGÁLTAT AZ LMP A NATO PARLAMENTI KÖZGYÛLÉSÉBE A VISSZAHÍVOTT DEMETER MÁRTA HELYÉRE. NÉZÕPONT INTÉZET: ELÕNYTELEN AZ ELLENZÉKNEK KÖZÖS LISTÁN INDULNI AZ EP-VÁLASZTÁSON M1. NÉZÕPONT: A JOBBIKKAL SZIMPATIZÁLÓK 1/3-ÁT ÉS A BALOLDALI SZAVAZÓK 1/5-ÉT ELVESZTENÉ EGY KÖZÖS EP-LISTAÁLLÍTÁS ESETÉN AZ ELLENZÉK. ORSZÁGSZERTE FÉLPÁLYÁS ÚTLEZÁRÁSOKKAL, FORGALOMLASSÍTÓ AKCIÓKKAL TÜNTETNEK A TÚLÓRATÖRVÉNY ELLEN. BUDAPESTEN A BLAHA LUJZA TÉREN, AZ OKTOGONON, A SZABADSÁG HÍDNÁL, A HÕSÖK TERÉN ÉS A GUNDEL ÉTTEREMNÉL SZERVEZNEK DEMONSTRÁCIÓT. A SZÁZADVÉG KUTATÁSA SZERINT A MAGYAROK TÖBBSÉGE NEM TÁMOGATJA A SZTRÁJKOT ÉS NEM KÉR AZ ELLENZÉKI SZÍNJÁTÉKBÓL. BENKÕ TIBOR HONVÉDELMI MINISZTER ÉS KOROM FERENC ALTÁBORNAGY MEGKOSZORÚZTA A HEJCEI EMLÉKMÛVET A SZLOVÁK LÉGIERÕ KATASZTRÓFÁJÁNAK 13. ÉVFORDULÓJÁN. FIDESZ-KDNP: A MAGYAR BALOLDALI EP-KÉPVISELÕK IS MEGSZAVAZTÁK, HOGY A SOROS-SZERVEZETEK MÉG TÖBB MIGRÁNST HOZZANAK BE. FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS: NEMESDY ERVIN VÁLTHATJA DABÓCZI KÁLMÁNT A BKK ÉLÉN. 3 FORINTTAL EMELTE A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL PÉNTEKEN, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZOTT. MEGVÁLASZTOTTÁK A BAJOR CSU ELNÖKÉNEK MARKUS SÖDER BAJOR TARTOMÁNYI KORMÁNYFÕT MÜNCHENBEN, A PÁRT RENDKÍVÜLI KONGRESSZUSÁN. TÍZEZREK KÍSÉRTÉK UTOLSÓ ÚTJÁRA GDANSKBAN PAWEL ADAMOWICZOT, A VÁROS MÚLT HÉTVÉGÉN MEGGYILKOLT FÕPOLGÁRMESTERÉT. LENGYEL ÜGYÉSZSÉG: A GDANSKI POLGÁRMESTER GYILKOSA MÁS ERÕSZAKOS AKCIÓKAT IS TERVEZETT. FELGYÚJTOTTA MAGÁT EGY FÉRFI A PRÁGAI VENCEL TÉREN - KÖZÖLTE A CSEH RENDÕRSÉG TWITTEREN PÉNTEKEN. JÓVÁHAGYTA A SVÉD PARLAMENT STEFAN LÖFVEN KINEVEZÉSÉT KORMÁNYFÕNEK PÉNTEKEN. MEGVÁLASZTOTTÁK A CSU ELNÖKÉNEK MARKUS SÖDER BAJOR TARTOMÁNYI KORMÁNYFÕT. FELROBBANT EGY ÜZEMANYAG-VEZETÉK MEXIKÓBAN, LEGKEVESEBB 20-AN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. DONALD TRUMP INDIÁN ÕSLAKOSOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁT KÖNNYÍTÕ RENDELKEZÉST ÍRT ALÁ. FEHÉR HÁZ: NEM MEGY AMERIKAI KÜLDÖTTSÉG A DAVOSI VILÁGGAZDASÁGI FÓRUMRA, A KORMÁNYZATI LEÁLLÁS MIATT. JIMMY CARTER: TRUMPNAK TANÁCSADÓ BIZOTTSÁGOT KELLENE LÉTREHOZNIA A KÍNÁHOZ FÛZÕDÕ VISZONY JAVÍTÁSÁRA. FEBRUÁR VÉGÉN TALÁLKOZIK DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕVEL - JELENTETTE BE PÉNTEKEN A FEHÉR HÁZ. OROSZ KÜLÜGYMINISZTER: VLAGYIMIR PUTYIN BELEEGYEZETT ANGELA MERKEL KÉRÉSÉBE, HOGY NÉMET SZAKÉRTÕK FIGYELHESSÉK MEG A KERCSI-SZOROS HAJÓZHATÓSÁGÁT. UKRÁN KÜLÜGYMINISZTER: NEM SZABAD ENGEDNI, HOGY MOSZKVA MANIPULÁCIÓRA HASZNÁLJA FEL A KERCSI-SZOROS NÉMET ÉS FRANCIA MEGFIGYELÉSÉT. HOLTAN TALÁLTAK RÁ A JAPÁN-TENGEREN KÉT PILÓTÁRA IS AZ OROSZ LÉGIERÕ KÉT SZU-34-ES VADÁSZBOMBÁZÓJÁNAK ELÕZÕ NAPI BALESETÉT KÖVETÕEN. A LÍBIAI HADSEREG VÉGZETT AZ AL-KAIDA EGYIK VEZETÕJÉVEL LÍBIA DÉLI RÉSZÉN KÖZÖLTE A LÍBIAI NEMZETI HADSEREG PÉNTEKEN. LÍBIA PARTJAINÁL ELSÜLLYEDT EGY MIGRÁNSOKKAL TELI GUMICSÓNAK, TÖBBEN ELTÛNTEK. ENSZ: AZ IRÁNNAL FOLYTATOTT ÜZEMANYAG KERESKEDELEMBÕL HÚZNAK HASZNOT A HÚSZI LÁZADÓK. IDEGENRENDÉSZETI ÕRIZETBE SZÁLLÍTOTTÁK A SZÍR AHMED H.-T, AKIT TERRORCSELEKMÉNY MIATT ÍTÉLTEK EL. KEDDEN, 86 ÉVES KORÁBAN MEGHALT NÉMETH JUDIT AKADÉMIKUS, A HAZAI NEHÉZION-FIZIKAI KUTATÁSOK EGYIK ISKOLATEREMTÕ ALAKJA, AZ MTA RENDES TAGJA. AUTÓBUSZ ÉS SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT BÁTONYTERENYE BELTERÜLETÉN, AZ AUTÓ VEZETÕJE A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT: AZ INFLUENZAJÁRVÁNY MIATT TOVÁBBI INTÉZMÉNYEKBEN RENDELTEK EL LÁTOGATÁSI TILALMAT. DEMONSTRÁCIÓK MIATT FORGALOMKORLÁTOZÁSOKRA KELL SZÁMÍTANI BUDAPEST TÖBB PONTJÁN IS SZOMBAT DÉLUTÁN ÉS ESTE, ÉS TÖBB TÖMEGKÖZLEKEDÉSI JÁRAT MENETRENDJE IS MÓDOSULHAT.