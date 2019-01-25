Benkő Tibor a Péntek 9-ben

2019. JANUÁR 25., PÉNTEK
ORBÁN VIKTOR: MINDIG OTT VOLTUNK, HA VÉDENI KELLETT A MAGYAR ÉRDEKEKET, DE SOROS KAMPÁNYESEMÉNYÉHEZ NEM ASSZISZTÁLUNK KOSSUTH RÁDIÓ.
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK A REGGELI RÁDIÓINTERJÚJA UTÁN VÁRATLANUL ELLÁTOGATOTT A SZERDÁN LEÉGETT REFORMÁTUS KOLLÉGIUMBA.
TÁLLAI ANDRÁS PM-ÁLLAMTITKÁR: AZ ADÓCSÖKKENTÉSEK MELLETT IS SZÁZMILLIÁRDOKKAL EMELKEDETT TAVALY AZ ÁLLAM BEVÉTELE MAGYAR IDÕK.
ELÕKÉSZÍTI AZ ÁLLAM A BUDAPEST BANK ELADÁSÁT, KÖZEL 200 MILLIÁRD FORINTÉRT KELHET EL PORTFOLIO.
WEINGARTNER BALÁZS ITM-ÁLLAMTITKÁR: 119 EZER PÁLYÁZAT ÉRKEZETT A HÁZTARTÁSI GÉPEK CSEREPROGRAMJÁRA.
MOSÓCZI LÁSZLÓ ITM-ÁLLAMTITKÁR: A KÖZÚTHÁLÓZAT BÕVÍTÉSÉRE 2022-IG TÖBB MINT 2500 MILLIÁRD FORINTOT FORDÍT A KORMÁNY.
PAKS II. NÉLKÜL NINCS HOSSZÚ TÁVÚ BIZTONSÁGOS ÁRAMELLÁTÁS - MONDTA SÜLI JÁNOS, A PAKSI BÕVÍTÉSÉÉRT FELELÕS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER.
BRÜSSZEL AZÉRT TÁMADJA A STOP SOROST, MERT A SZABÁLYOZÁS A MIGRÁNSOK BEHOZATALÁBAN ÚTJÁBAN ÁLL - MONDTA NACSA LÕRINC, A KDNP FRAKCIÓSZÓVIVÕJE.
HORVÁTH CSABA (MSZP) 6456, KARÁCSONY GERGELY (PÁRBESZÉD) 5300 AJÁNLÁST KAPOTT AZ ELLENZÉKI ELÕVÁLASZTÁSON KÖZÖLTE AZ ELÕVÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG.
FOLYTATÓDNAK A BÉRTÁRGYALÁSOK AZ AUDI HUNGARIA ZRT. ÉS AZ AUDI HUNGÁRIA FÜGGETLEN SZAKSZERVEZET KÖZÖTT.
BEZÁR A SZARVASI VAS-FÉMIPARI ZRT. A KÁVÉFÕZÖKET ÉS LÁMPÁKAT GYÁRTÓ CÉG 400 DOLGOZÓJÁT ELBOCSÁTOTTÁK.
IRÁNYÍTÁST SZEREZHET A MEDIAMARKT A TESCO 9 ÁRUHÁZÁNAK ELEKTRONIKAI ÜZLETÁGA FELETT - KÖZÖLTE A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL.
ANDY VAJNÁT A FIUMEI ÚTI TEMETÕBEN HELYEZIK ÖRÖK NYUGALOMRA CSÜTÖRTÖKÖN.
SOROS GYÖRGY 24. ALKALOMMAL TALÁLKOZOTT MAGAS RANGÚ BRÜSSZELI VEZETÕVEL A DAVOSI VILÁGGAZDASÁGI FÓRUMON.
EURÓPA EGYIK LEGFONTOSABB FELADATA, HOGY HATÉKONYAN KEZELJE A MIGRÁCIÓT JELENTETTE KI VIORICA DANCILA ROMÁN KORMÁNYFÕ BRÜSSZELBEN.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: ÓRIÁSI HIBÁT KÖVETNEK EL A MIGRÁCIÓT ÖSZTÖNZÕ NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEK.
BELGIUMBAN SZABADLÁBRA HELYEZTEK 182 EMBERT, AKIKET TERRORIZMUSSAL ÖSSZEFÜGGÕ BÛNCSELEKMÉNYEK ÉS SZÉLSÕSÉGES TANOK MIATT TARTOTTAK FOGVA - LA LIBRE BELGIQUE.
A GÖRÖG PARLAMENT JÓVÁHAGYTA PÉNTEKEN A MACEDÓNIÁVAL KÖTÖTT NÉVMEGÁLLAPODÁST - MTI.
AZ EU ÜDVÖZÖLTE A MACEDÓNIÁVAL KÖTÖTT NÉVMEGÁLLAPODÁS GÖRÖGORSZÁGI PARLAMENTI JÓVÁHAGYÁSÁT MTI.
BRIT PÉNZÜGYMINISZTER: HOSSZÚ TÁVON KOMOLY GAZDASÁGI KÁROKAT OKOZNA A MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI KILÉPÉS.
AZ INTERNETES KERESKEDELEM SZABÁLYOZÁSÁRA KÉSZÜL A WTO, A TÁRGYALÁSOK TAVASSZAL KEZDÕDNEK JELENTETTE BE AZ UNIÓS KERESKEDELMI BIZTOS.
UTOLSÓ FÁZISÁBA ÉRT A TÖBB MINT 100 MÉTER MÉLY KÚTBA ZUHANT KÉTÉVES KISFIÚ KIMENTÉSÉRE INDÍTOTT AKCIÓ A DÉL-SPANYOLORSZÁGI ANDALÚZIÁBAN.
CSAKNEM EZER MENEKÜLT TÉRT VISSZA SZÍRIÁBA LIBANONBÓL CSÜTÖRTÖKÖN JELENTETTÉK LIBANONI BIZTONSÁGI FORRÁSOK.
ELBUKTAK AZ AMERIKAI SZENÁTUS SZAVAZÁSÁN CSÜTÖRTÖKÖN A RÉSZLEGES KORMÁNYZATI LEÁLLÁS MEGSZÜNTETÉSÉT CÉLZÓ TERVEZETEK.
NANCY PELOSI DEMOKRATA HÁZELNÖK KÉSZEN ÁLL ARRA, HOGY TALÁLKOZZON DONALD TRUMP ELNÖKKEL A HELYZET MEGVITATÁSÁRA.
IRÁNRÓL, JEMENRÕL ÉS AZ INF-SZERZÕDÉSRÕL TÁRGYALT MIKE POMPEO AMERIKAI, ÉS JEREMY HUNT BRIT KÜLÜGYMINISZTER WASHINGTONBAN.
AZ USA HELYI IDÕ SZERINT CSÜTÖRTÖKÖN ESTE HAZARENDELTE VENEZUELÁBAN AKKREDITÁLT DIPLOMATÁINAK NAGY RÉSZÉT.
JUAN GUAIDÓ, A VENEZUELAI PARLAMENT ELNÖKE KIJELENTETTE, MEGFONTOLJA AZ AMNESZTIÁT ELLENFELEI SZÁMÁRA, HA SEGÍTENEK HELYREÁLLÍTANI A DEMOKRÁCIÁT.
SPANYOL KÜLÜGYMINISZTER: AZ EU-NAK SZABAD VÁLASZTÁSOK KIÍRÁSÁRA KELL FELSZÓLÍTANIA NICOLÁS MADURO HIVATALBAN LÉVÕ VENEZUELAI ELNÖKÖT.
KÖZVETÍTÉST AJÁNLOTT FEL A VENEZUELAI KORMÁNY ÉS ELLENZÉK KÖZÖTT AZ OROSZ KÜLÜGYMINISZTÉRIUM - RIA NOVOSZTYI HÍRÜGYNÖKSÉG.
VENEZUELÁBAN EGYRE TÖBB CSECSEMÕ HAL MEG AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER ÖSSZEOMLÁSA MIATT ÁLLAPÍTOTTÁK MEG KUTATÓK.
BEFEJEZÕDÖTT A KERCSI-SZOROS KÖZELÉBEN A HÉT ELEJÉN KIGYULLADT TEHERHAJÓ LEGÉNYSÉGE UTÁNI KUTATÁS KÖZÖLTE AZ OROSZ HAJÓZÁSI ÜGYNÖKSÉG.
AZ ENSZ EGYIK EMBERI JOGI JELENTÉSTEVÕJE VIZSGÁLÓDNI FOG A MEGGYILKOLT SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ ÜGYÉBEN.
NATO-FÕTITKÁR: OROSZORSZÁG NEM TETT LÉPÉSEKET, HOGY BETARTSA A NUKLEÁRIS FEGYVEREKRÕL SZÓLÓ SZERZÕDÉST.
TÍZ ÉV ÓTA NEM TAPASZTALT HÕSÉG TOMBOL AUSZTRÁLIA DÉLI RÉSZÉN, MINTEGY 150 EZER HÁZTARTÁSBAN NEM VOLT ÁRAM A HÁLÓZAT TÚLTERHELTSÉGE MIATT.
7 ÉV 2 HÓNAP BÖRTÖNT KÉRT AZ ÜGYÉSZ M. RICHÁRDRA, A DÓZSA GYÖRGY ÚTI GÁZOLÓRA.
KATASZTRÓFAVÉDELEM: TÛZ ÜTÖTT KI EGY XII. KERÜLETI LAKÁSBAN PÉNTEKEN, A TÛZOLTÓK KIHOZTAK EGY EMBERT, DE AZ ÉLETÉT MÁR NEM LEHETETT MEGMENTENI.
NÉGY AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M3-AS AUTÓÚTON, A XV. KERÜLETI SZERENCS UTCÁNÁL, TORLÓDÁS VÁRHATÓ.
KAMIONNAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓSZÁLLÍTÓ TRÉLER A 42-ES FÕÚTON BERETTYÓÚJFALU ÉS BIHARKERESZTES KÖZÖTT, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
VILLAMOSSAL ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYAUTÓ BUDAPEST IV. KERÜLETÉBEN, AZ ÁRPÁD ÚT ÉS AZ ISTVÁN ÚT KERESZTEZÕDÉSÉBEN.
207 TÕ CANNABIST TALÁLTAK A RENDÕRÖK EGY TAHITÓTFALUI HÁZBAN, A KÁBÍTÓSZER ÉRTÉKE MINTEGY 10 MILLIÓ FORINT.
BKV: KEDDTÕL CSÜTÖRTÖKIG ÚJABB FÜSTPRÓBA LESZ A 3-AS METRÓ FELÚJÍTÁS ALATT ÁLLÓ SZAKASZÁN AZ ÁRPÁD HÍD METRÓÁLLOMÁSON.
JEGES, ÓNOS ESÕRE, HÓRA ÉS VIHAROS SZÉLRE FIGYELMEZTET AZ OMSZ A KÖVETKEZÕ NAPOKBAN.