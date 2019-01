Benkő Tibor: a mai fiataloknak remek lehetőségeket rejt a hadsereg

Amikor a munkaerő-piacon telítettség van, a foglalkoztatottság nő, nehéz megtalálni azokat az elkötelezett és megfelelő férfiakat, akik beállnának a hadseregbe. A létszám ennek ellenére szépen növekszik - számolt be Benkő Tibor honvédelmi miniszter a haderő fejlesztésről a Péntek 9 műsorában.

Pozitív a fluktuáció a hadseregben, hisz bár sokan szerelnek le, de egyre többen érkeznek is a Honvédséghez – oszlatta el a kételyeket Benkő Tibor. A vádak szerint nyolcezer katona hiányzik a Honvédségből, a Zrinyi Fejlesztési Programban azonban a fejlesztés tizedik évének végére kell elérni a 37500 fő rendelkezésre állását. A személyi állomány fejlesztése párhuzamosan halad a technikai eszközök beszerzésével, követi annak ütemét. A fejlesztési keret azt teszi lehetővé, hogy a technikai eszközök beszerzése és a képességek fejlesztése folyamatos lehessen – mutatott rá a miniszter.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Sok az ezredes, kevés az őrmester – mondják a Honvédség jelenlegi kritikusai. Ez igaz is, meg nem is – véli Benkő Tibor, hisz a stratégiai munkában általában nem őrmesterek vesznek részt. Nem kell annyi őrmester és legénységi katona egy ilyen munkához most. Egy kis kötelék béke időben lehet feleakkora, de a vezetőkre mindig szükség van. A hadsereg potenciálját, a benne rejlő képességeket épp az mutatja, ha egy esetleges éles helyzetben jól képzett tiszti kar tudja irányítani a friss közkatonaságot.

A haderő fejlesztésben az önkéntes tartalékos haderő fejlesztése a jelenlegi 8000 főről 20000-es létszámra lesz emelve. Az ő kiképzésük, a velük való kapcsolattartás is a racionalizált, átalakított tiszti kar feladata lesz. A hivatásos állomány gerincét a tiszti kart adja, a szerződéses állományhoz tartozik a legénység többsége, míg az önkéntes tartalékos állomány az, akiket egy különleges esetben első körben be tud hívni a Honvédség. Ez nem csak a pályakezdőknek, hanem általában a fiataloknak is egy nagyszerű lehetőség, és nem véletlenül jönnek, jelentkeznek, mert igényük van rá Benkő Tibor tapasztalata szerint.